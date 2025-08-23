HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
¿Dónde ver 'Flamin' hot' completa y en sub español?

'Flamin' Hot', la película dirigida por Eva Longoria, cuenta la inspiradora historia de Richard Montañez, creador de los Cheetos picantes. Conoce dónde verla online.

La película 'Flamin' hot' fue nominada a los Oscar.
La película 'Flamin' hot' fue nominada a los Oscar.

Desde su estreno en plataformas digitales, 'Flamin' Hot' se ha convertido en una de las películas biográficas más comentadas por el público latinoamericano. Dirigida por Eva Longoria, la cinta narra la historia de Richard Montañez, el trabajador de Frito-Lay que ideó los famosos Cheetos picantes y transformó su vida a través de una idea que rompió esquemas. En Perú, la película ha ganado popularidad por su mensaje de superación y por representar con autenticidad la identidad cultural mexicana.

Aunque no llegó a salas de cine en el país, 'Flamin' Hot' está disponible en streaming y puede verse completa con subtítulos en español. Muchos usuarios han buscado dónde acceder a la cinta de forma oficial, sin recurrir a sitios no autorizados. Aquí te contamos en qué plataformas está disponible y cómo verla desde Perú.

¿Dónde ver 'Flamin' Hot' completa y en sub español?

En Perú, 'Flamin' Hot: El sabor que cambió la historia' está disponible en Disney+ con opción de subtítulos en español. La película tiene una duración de 1 hora y 38 minutos y está clasificada como drama biográfico. Según Disney Latino, la cinta "cuenta la historia de Richard Montañez, el conserje de Frito-Lay que canalizó sus raíces mexicanas para transformar los Cheetos Flamin’ Hot en un fenómeno de la cultura pop mundial".

No está disponible en Netflix ni en plataformas gratuitas. Para acceder al contenido, los usuarios deben contar con una suscripción activa al servicio de Disney, cuyos precios van desde S/ 49.90 al mes.

'Flamin' Hot', una historia que va más allá del sabor

Dirigida por Eva Longoria, 'Flamin' Hot' ha sido reconocida por su mirada íntima a la identidad cultural y el poder de la perseverancia. Jesse Garcia da vida a Richard Montañez, el trabajador de Frito-Lay que ideó los Cheetos picantes, mientras Annie Gonzalez, Dennis Haysbert y Tony Shalhoub completan el elenco. La película no solo retrata el ascenso profesional del protagonista, sino también los prejuicios y barreras que enfrentó por su origen humilde y contexto social.

La cinta ha conectado especialmente con el público latinoamericano, que se identifica con historias de esfuerzo y transformación. Fue nominada al Oscar 2024 por la canción 'The Fire Inside', compuesta por Diane Warren e interpretada por Becky G. También recibió el premio del público en el 'SXSW Film Festival' y fue distinguida por la Imagen Foundation como mejor película. En Perú, está disponible en Disney+, con subtítulos en español, lo que permite disfrutarla de forma completa y segura.

