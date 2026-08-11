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El eclipse lunar que salvó a Cristóbal Colón de morir en su cuarto viaje a América: así engañó a indígenas para obtener comida

En 1503, el viaje estuvo en peligro tras encallar en Jamaica. Ese episodio histórico destaca el uso de la ciencia como herramienta de dominación.

Cristóbal Colón utilizó sus conocimientos astronómicos para salvar a su tripulación, anticipando un eclipse lunar.
Cristóbal Colón utilizó sus conocimientos astronómicos para salvar a su tripulación, anticipando un eclipse lunar. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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En junio de 1503, la cuarta expedición de Cristóbal Colón a América estuvo a punto de concluir en tragedia tras el encallamiento de sus naves en Jamaica a causa de moluscos destructores. Sin medios para salir de la isla, los exploradores sobrevivieron varios meses con las provisiones entregadas por comunidades indígenas locales, según reconstruye EBSCO Research.

Las fricciones entre ambos grupos escalaron velozmente a raíz de la prolongada estancia europea, trueques inequitativos y excesos cometidos por la marinería. Ante el corte de víveres y la inminente hambruna, el almirante empleó sus saberes astronómicos sobre eclipses lunares para diseñar una audaz estratagema crucial hacia su salvación.

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¿Cómo salvó un eclipse lunar a Cristóbal Colón de la muerte en Jamaica?

Durante su cuarto periplo americano en 1504, Cristóbal Colón aprovechó las tablas astronómicas de Regiomontanus y Abraham Zacuto para anticipar el fenómeno nocturno del 29 de febrero. Ante el desabastecimiento de víveres por parte de los nativos, el navegante genovés usó este conocimiento estratégico para evitar un trágico final en la isla. El catálogo oficial de la NASA corrobora que dicho evento celeste aconteció tal como indican las crónicas históricas.

Tres días previos al suceso, el marinero advirtió al cacique local que la divinidad cristiana retiraría la luz del satélite en represalia por la falta de provisiones. Al iniciar la penumbra y tornarse la superficie rojiza a la hora señalada, la profecía impactó profundamente a los habitantes insulares. Esa reconstrucción del episodio, difundida por Space.com, evidencia el uso de la ciencia astrológica como herramienta de supervivencia e imposición psicológica.

Hernando Colón, vástago del explorador y testigo directo de la travesía, plasmó que los indígenas corrieron a las embarcaciones "entre grandes gritos y lamentos" cargados de víveres para frenar la supuesta ira celestial. Su testimonio en 'La vida del almirante Cristóbal Colón' es la fuente primaria del relato, si bien la edición de Rutgers University Press aconseja evaluar la narración con escepticismo dada la afiliación del autor.

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¿Qué habría pasado sin el eclipse lunar y cómo ejecutó Cristóbal Colón su plan?

Un trágico final para Cristóbal Colón sin el fenómeno astronómico permanece como una posibilidad histórica razonable, aunque no comprobable. Tras medio año varados en Jamaica, los marineros enfrentaban un riesgo extremo debido al desabastecimiento de víveres, un motín interno y la pérdida de la alianza con los nativos.

El marino genovés se resguardó en su camarote bajo la promesa de interceder ante Dios, mientras medía la duración del evento con un reloj de arena. Minutos antes de concluir el ocultamiento lunar, la tripulación europea comunicó el presunto perdón divino a las comunidades locales. El posterior retorno de la luz consolidó la estratagema y permitió que los europeos volvieran a recibir comida.

Los alimentos recuperados sirvieron como sustento temporal hasta el arribo del rescate gestionado desde La Española a finales de junio. El evento expone la manera en que la astronomía del Viejo Continente funcionó como una herramienta de intimidación en un contexto colonial asimétrico. De ese modo, la acción trascendió la mera astucia o el saber científico para convertirse en un mecanismo de dominación.

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