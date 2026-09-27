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En 2013, replantaron una isla entera con 60.000 plantas: 10 años después, lograron un impactante resultado

Gran parte de una isla estadounidense aún se mantiene, aunque la erosión afectó algunas zonas. La vegetación se estableció y varias especies de árboles surgieron de forma natural.

Depositaron sedimentos alrededor de los restos de la isla Fish Battery para formar un terraplén en forma de U. Foto: Marinas.com
Depositaron sedimentos alrededor de los restos de la isla Fish Battery para formar un terraplén en forma de U. Foto: Marinas.com
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En 2013, Fishing Battery, una isla histórica de la bahía de Chesapeake, en Maryland, recibió una intervención para recuperar parte de su superficie y sus hábitats. Fue restaurada con sedimentos depositados alrededor de los restos de la antigua estructura y con la incorporación de unas 60.000 plantas nativas. Diez años después, gran parte de la superficie diseñada todavía permanecía en el lugar, pese a la erosión que afectó algunas zonas.

El proyecto estuvo a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. La intervención permitió recuperar 12 acres de hábitat intermareal y de tierras altas. Un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) que compara el estado de la isla entre 2013 y 2023 muestra que la vegetación logró establecerse y que varias especies de árboles aparecieron de forma natural en distintas áreas.

¿Cómo se restauró la isla Fishing Battery?

La reconstrucción de Fishing Battery Island se basó en la colocación de sedimentos alrededor de los restos de la isla. Este material tenía un 95% de arena de grano medio y permitió formar un terraplén elevado con una configuración en forma de U. El diseño contempló una anchura de 38 metros en la parte superior y una elevación de 2 metros sobre el nivel de referencia conocido como Mean Lower Low Water.

Los bordes del terraplén recibieron distintas pendientes: la cara exterior tuvo una inclinación de 10:1 y la interior, de 5:1 hacia la plataforma original. La obra no incorporó estructuras rígidas para contener los sedimentos ni sistemas de protección de la costa. Tras la colocación del material, a principios de la primavera de 2013, el equipo plantó especies nativas de acuerdo con las distintas zonas de elevación.

La intervención vegetal no terminó allí. El tránsito de personas y el pastoreo de gansos afectaron parte de las primeras plantaciones, por lo que en otoño de ese mismo año se añadieron otras 1.600 plantas y se sembraron 3 acres. Según el informe, esa segunda intervención buscó reducir la erosión de la costa y dificultar el paso de personas por la isla.

¿Cuánto de la isla Fishing Battery quedó después de una década?

Las comparaciones entre 2013 y 2023 muestran que una parte importante de la superficie diseñada permaneció en su sitio. La erosión afectó sobre todo la costa norte y las zonas más occidentales, en particular los extremos del trazado en forma de U.

La isla alcanzó unas 16 acres en 2014, pero un año después su superficie total se redujo a unas 10 acres. Desde entonces, el tamaño se mantuvo relativamente estable. Las mediciones de elevación realizadas en 2023 también detectaron una reducción de unos 50 centímetros en la zona central más alta respecto de las cotas previstas en el diseño original.

El informe no establece una causa definitiva para esa pérdida de altura. Entre las posibilidades señaladas aparece el asentamiento gradual de las pendientes pronunciadas, con una posible influencia del tránsito de personas sobre la superficie.

¿Cómo creció la vegetación en la isla?

Diez años después de la restauración, el switchgrass plantado en la zona elevada mostró un desarrollo favorable, aunque sin formar una cobertura vegetal completamente densa. Las hileras de plantación todavía podían distinguirse en imágenes aéreas de 2023.

El terreno también recibió especies que no formaban parte de la plantación inicial. El informe registró la aparición natural de árboles como locust, roble, sicómoro y sauce. En cambio, la vegetación de marisma prevista para el borde interior de la isla ya no aparecía en esa zona. Buena parte de esa franja estaba cubierta por árboles.

La evolución permitió que Fishing Battery Island conservara funciones de hábitat y recreación, además de ofrecer protección frente a la energía de las olas al faro histórico que permanece en el lugar.

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