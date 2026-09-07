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Ciencia

El calentamiento global podría encoger a los moluscos marinos hacia 2100: el 68% de los grupos estudiados reduciría su tamaño

Las proyecciones también indican que algunas especies podrían crecer. La contaminación atmosférica será clave para definir esos cambios en la vida marina.

Un estudio de la Universidad de Helsinki advierte que el calentamiento global reducirá el tamaño de los moluscos marinos en un 68% hacia 2100, afectando gravemente la biomasa y la pesca.
Un estudio de la Universidad de Helsinki advierte que el calentamiento global reducirá el tamaño de los moluscos marinos en un 68% hacia 2100, afectando gravemente la biomasa y la pesca. | Foto: National Geographic/iStock
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El calentamiento global alterará de forma drástica la estructura de los entornos acuáticos hacia 2100. Un artículo científico en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) proyecta que un escenario de emisiones severas reducirá la dimensión corporal media en el 68% de las combinaciones de moluscos y zonas oceánicas. La Universidad de Helsinki incluye en ese fenómeno a fauna diversa como almejas, ostras, caracoles, quitones, calamares y pulpos.

Esa disminución de longitud amenaza con detonar un declive masivo de biomasa, la red trófica, las capturas pesqueras y la seguridad alimentaria. No obstante, las evaluaciones describen cambios en el tamaño promedio de las comunidades, que podrían producirse si las especies pequeñas ganan presencia frente a las de mayores dimensiones, según precisa la divulgación de Phys.org.

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¿Por qué el tamaño de los moluscos marinos disminuirá para el año 2100?

Un análisis masivo liderado por Isaac Trindade-Santos y Craig McClain, que integró más de 2,79 millones de registros de 23.329 especies a través de diez cuencas oceánicas, evaluó el impacto de la temperatura del agua, el oxígeno y la productividad marina. Mediante proyecciones de escenarios de emisiones atmosféricas hasta finales de siglo, los científicos de la Universidad de Helsinki determinaron la severa influencia ambiental en las dimensiones de cinco clases de invertebrados.

En la proyección climática más desfavorable, el 68% de las combinaciones de clase y cuenca registrará reducciones significativas en su longitud promedio, con caídas de hasta 16%. El impacto más severo afectará a los bivalvos del mar Báltico, donde una contracción del 16,2% en su largo equivaldrá a casi 41% menos de masa corporal, pues la pérdida de volumen sucede en tres dimensiones, indica Phys.org.

Los gasterópodos y bivalvos, esenciales para filtrar agua, reciclar nutrientes, almacenar carbono y crear hábitats, destacan entre los grupos más amenazados. Al respecto, Craig McClain explicó que durante años se consideró una norma que el calentamiento empequeñecería la fauna del océano, pero sostuvo que las evidencias muestran "una historia demasiado simple", ya que las respuestas biológicas varían según la fisiología individual y cada región oceánica.

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¿Por qué no todos los animales marinos achicarán su tamaño debido al cambio climático?

Las proyecciones científicas identifican notables excepciones al encogimiento marino global. En el océano Ártico, los cefalópodos —como calamares y pulpos— incrementarán su longitud promedio un 2,9% en un escenario de elevadas emisiones, mientras los escafópodos crecerán un 3,3%. Aunque esas especies demandan abundante oxígeno, sus sistemas circulatorios eficientes y desarrollo acelerado atenúan los impactos térmicos. Al respecto, el investigador Trindade-Santos destacó que “la geografía importa” porque un grupo biológico puede encogerse en una cuenca marina y expandirse en otra, debido a las variaciones térmicas y productivas del planeta.

La trayectoria de bajo impacto atmosférico transforma radicalmente ese diagnóstico pesimista. Bajo una menor presencia de gases de efecto invernadero, apenas 14 de las 50 combinaciones evaluadas registrarán contracciones severas, cifra que representa menos de la mitad en comparación con la opción de contaminación extrema. Asimismo, la proporción de organismos que se expandirán permanecerá casi constante. Aquella divergencia demuestra que los niveles de polución ambiental definirán mayoritariamente la cantidad de poblaciones afectadas por el achicamiento corporal y no cuáles especies lograrán prosperar, conforme a la investigación difundida por la revista PNAS.

La brecha entre ambas proyecciones confirma que la escala del deterioro ecológico no es inevitable. "En qué medida se reducirá la vida marina sigue siendo, en gran medida, una decisión que tomamos hoy", enfatizó Trindade-Santos. Contener el volumen de los contaminantes permitirá esquivar el colapso de múltiples poblaciones bentónicas y pelágicas. Adicionalmente, la estrategia reducirá el estrés biomecánico sobre especies indispensables para equilibrar las redes tróficas, retener bióxido de carbono y sostener la actividad pesquera mundial, resalta el informe universitario.

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