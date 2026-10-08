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Ciencia

El fósil de un caparazón encontrado en Perú es de una de las tortugas de agua dulce más grandes jamás conocidas

El ejemplar pesa cerca de 65 kilos y amplía el registro de esta especie extinta hasta la Amazonía peruana.

Reconstrucción artística de Chelus colombiana . Foto: Juan Giraldo
Reconstrucción artística de Chelus colombiana . Foto: Juan Giraldo
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Hace entre 10 y 15 millones de años, una enorme tortuga de agua dulce habitó los extensos humedales que cubrían parte de la Amazonía occidental. Se trata de Chelus colombiana, una especie extinta de tortuga de cuello lateral cuyo tamaño supera con amplitud al de su pariente actual más conocido, la matamata.

Un nuevo estudio, liderado por investigadores entre los que figura Edwin-Alberto Cadena, de la Universidad del Rosario, el Smithsonian Tropical Research Institute y el Field Museum of Natural History, analizó dos caparazones fósiles hallados en Perú. El más grande alcanza 84,6 centímetros en su mayor longitud y corresponde al caparazón completo más grande registrado para esta especie y su género.

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Un caparazón de 84,6 centímetros revela el enorme tamaño de la tortuga

El fósil, identificado como MUSM-920, apareció en 2005 junto a la margen del río Inuya, en la región de Fitzcarrald. Los investigadores calculan que la tortuga pudo alcanzar un peso cercano a los 65 kilogramos. Su tamaño resulta excepcional dentro de la familia Chelidae, un grupo que reúne al menos 60 especies de tortugas de cuello lateral.

El ejemplar MUSM-920 de Chelus colombiana del Mioceno Medio del Arco de Fitzcarrald, Perú. Foto: Science Direct

El ejemplar MUSM-920 de Chelus colombiana del Mioceno Medio del Arco de Fitzcarrald, Perú. Foto: Science Direct

Para establecer una comparación, las hembras de la matamata (Chelus fimbriata), el mayor quelídeo actual, pueden alcanzar 52,6 centímetros de longitud recta del caparazón. El promedio de las hembras adultas ronda los 29,5 centímetros. Otro fósil de Brasil, conservado de forma parcial, posee un caparazón de 77,4 centímetros y permitió estimar una longitud total cercana a 90 centímetros para ese animal.

El segundo ejemplar peruano, MUSM-5003, apareció en 2010 dentro de depósitos de lignito próximos a Iquitos. Ambos fósiles forman parte de las colecciones del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima.

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El hallazgo amplía el territorio donde vivió Chelus colombiana

Los nuevos ejemplares amplían el registro geográfico de C. colombiana, hasta ahora documentada en Colombia y Brasil. Los fósiles peruanos proceden del suroeste del antiguo sistema Pebas, una extensa red de lagos, pantanos y ríos que dominó la Amazonía occidental durante el Mioceno.

El tamaño de estas tortugas coincide con un patrón de gigantismo registrado en otros quelonios miocenos del norte de Sudamérica. Según los autores, este fenómeno pudo estar relacionado con la enorme extensión y conexión entre los humedales, más que con las condiciones climáticas.

"Los yacimientos fósiles de Venezuela, Colombia, Brasil y los recientemente identificados en Perú siguen presentando un potencial significativo para proporcionar esqueletos completos que podrían, en última instancia, resolver la controversia taxonómica que rodea el registro fósil de Chelus", afirmaron los autores del estudio.

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