Se alimenta de tortugas, patitos e incluso serpientes: el voraz apetito de un insecto acuático gigante

Las chinches de agua gigantes figuran entre los depredadores más sorprendentes de los ecosistemas de agua dulce. Estos insectos pueden capturar desde pequeños peces y renacuajos hasta presas mucho más grandes, como tortugas, patitos e incluso serpientes. Una investigación publicada en marzo de 2019 en la revista Entomological Science reunió décadas de estudios sobre su comportamiento y describió la particular estrategia que utilizan para conseguir alimento.

Existen alrededor de 150 especies de chinches de agua gigantes en distintas partes del mundo. Entre las de mayor tamaño están Lethocerus grandis y Lethocerus maximus, propias de Sudamérica, que pueden superar los 10 centímetros de longitud. El entomólogo Shin-ya Ohba, profesor asociado de la Universidad de Nagasaki, analizó numerosos ejemplares y revisó investigaciones previas para explicar la ecología de estos insectos, cuya conducta depredadora también cumple una función importante en los humedales.

"A los entomólogos japoneses les gustan las chinches acuáticas gigantes porque tienen una morfología interesante", explica.

Un depredador oportunista

Las chinches de agua gigantes suelen permanecer ocultas entre las plantas acuáticas hasta que una presa entra dentro de su alcance, según informa un artículo de Nat Geo. Charles Swart, profesor del Trinity College de Connecticut y especialista en estos insectos, las describe como depredadores que se acuestan y esperan [a sus presas]. Según su explicación, permanecen sujetas a la vegetación y atacan casi cualquier animal que pase frente a ellas.

Una chinche acuática gigante (Kirkaldyia deyrolli ) sujetando a una pequeña tortuga. Foto: Shin-ya Ohba

Su cuerpo marrón les permite confundirse con el entorno. Además, pueden permanecer bajo el agua mientras respiran mediante una estructura similar a un pequeño tubo que sobresale de la parte posterior. Cuando detectan una presa, sujetan al animal con sus patas y perforan su cuerpo con una pieza bucal afilada. Después introducen enzimas y otras sustancias que descomponen los tejidos para extraerlos.

Este método también les permite enfrentarse a animales de mayor tamaño. En 2011, Ohba documentó por primera vez un ataque de una chinche de agua gigante contra una tortuga. El proceso puede durar varias horas cuando la presa es grande. Swart precisa que todavía no existe certeza sobre la composición de las sustancias que emplean estos insectos ni sobre si deben considerarse realmente venenosos.

Hembras caníbales

La reproducción de estas chinches también presenta conductas poco comunes entre los insectos. En varias especies, los machos asumen gran parte del cuidado de los huevos. Algunos protegen las puestas frente a depredadores, mientras que en otras especies las hembras adhieren los huevos al cuerpo del macho, que los transporta hasta su eclosión.

En Kirkaldyia deyrolli, la competencia entre hembras puede adquirir una forma extrema. Algunas destruyen y consumen los huevos depositados por otras hembras. Ohba explica que, al eliminar la puesta de una rival, una hembra puede aumentar las posibilidades de que el macho cuide sus propios huevos.

Las ninfas tampoco tienen una alimentación sencilla. Su etapa juvenil puede extenderse hasta 60 días y coincide con periodos en los que las presas pequeñas son menos abundantes. Por ello, atacan animales como renacuajos y peces pequeños con ayuda de sus patas delanteras, que poseen una forma especialmente curvada.

Unos depredadores necesarios

Aunque su comportamiento resulte intimidante, las chinches de agua gigantes ocupan una posición importante dentro de los ecosistemas acuáticos. Su actividad ayuda a regular las poblaciones de otros animales y las convierte en depredadores relevantes de humedales y arrozales.

Sin embargo, estos insectos también enfrentan amenazas. La contaminación del agua puede reducir sus poblaciones, mientras que especies introducidas, como algunos cangrejos de río y las ranas toro, pueden convertirse en nuevos depredadores. Para Ohba, proteger a estas especies también contribuye a conservar los ecosistemas de agua dulce donde habitan.