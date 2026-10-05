Una cámara de vigilancia para la vida silvestre en la selva captura una imagen que solo se ve una vez cada década

Una cámara trampa instalada en una zona boscosa en Centroamérica captó a un jaguar macho que atravesó una zona clave para la conservación de esta especie. El registro aporta una señal importante para los especialistas, ya que confirma que estos grandes felinos todavía utilizan un corredor natural que conecta territorios de Guatemala y Honduras, pese a la presión humana sobre su hábitat.

Para los equipos de conservación, conseguir una imagen de este tipo representa un acontecimiento excepcional. Allison Devlin y Franklin Castañeda, directores de la organización Panthera, explicaron que las fotografías de jaguares mediante cámaras trampa son un “lujo” que ocurre apenas una vez cada década. El hallazgo también refuerza la necesidad de mantener protegida esta ruta natural.

El corredor que permite a los jaguares cruzar entre Guatemala y Honduras

El área recibe el nombre oficial de Bi-National Corridor (BNC) y se extiende por la zona fronteriza entre Guatemala y Honduras. Su función resulta clave porque conecta las poblaciones de jaguares de México, Belice y Guatemala con aquellas ubicadas en el centro y el este de Honduras.

Esta conexión evita que los grupos de felinos queden aislados. La separación entre poblaciones puede favorecer la endogamia y aumentar su vulnerabilidad frente a la extinción. Por eso, cada desplazamiento registrado dentro de este territorio aporta información sobre la capacidad de los jaguares para conservar sus rutas naturales.

La situación es importante en Guatemala y Honduras, donde las poblaciones de esta especie están clasificadas como En Peligro. A escala mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera al jaguar una especie Casi Amenazada. Sin embargo, existen diferencias importantes entre sus distintas poblaciones.

Una fotografía que confirma que los jaguares todavía recorren la zona

Devlin y Castañeda señalaron en Popular Science que las imágenes captadas en Guatemala y Honduras “nos dan esperanza”, porque muestran que los jaguares permanecen en la región a pesar de las amenazas que enfrentan. Según ambos especialistas, estos registros también motivan a los guardaparques, técnicos y responsables de los proyectos de conservación.

“Cuando esto sucede, genera muchísima motivación y esperanza en los equipos sobre el terreno (guardabosques) y en la oficina (técnicos y directores), demostrando que nuestros esfuerzos por mantener la conectividad están dando sus frutos, que los jaguares siguen desplazándose por este territorio y que cada medida tomada para proteger este corredor ha valido la pena”, añaden Devlin y Castañeda.

El corredor tiene además un valor que va más allá del jaguar. La zona constituye una fuente de agua para más de 200.000 personas y alberga especies endémicas de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y plantas, algunas de ellas en peligro crítico.

Para los especialistas de Panthera, proteger y conectar este territorio puede permitir que las comunidades locales mantengan los beneficios de sus recursos naturales y que los jaguares continúen desplazándose por la región. El hallazgo, además, refuerza la importancia de la Estrategia Nacional de Conservación del Jaguar de Guatemala.