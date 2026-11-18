Los investigadores prueban si los paneles solares en vertical pueden ayudar a los agricultores a adaptarse a condiciones más cálidas y secas El proyecto busca determinar cómo influye la sombra de las estructuras en el consumo de agua y el rendimiento de los cultivos.

El aumento de las temperaturas y la escasez de agua representan un desafío cada vez mayor para la agricultura. En California, Estados Unidos, investigadores de la Universidad de California en Davis (UC Davis) estudian la instalación de paneles solares en los campos para generar electricidad y, al mismo tiempo, proporcionar sombra a las plantas. Esta alternativa permitiría aprovechar la radiación solar sin exponer demasiado los cultivos al calor.

La propuesta, conocida como agrivoltaica, busca que una misma superficie pueda utilizarse para producir alimentos y energía. Majdi Abou Najm, profesor de biofísica del suelo de UC Davis, explica que reducir la exposición directa al sol también podría disminuir las necesidades de agua de las plantas y evitar daños provocados por las altas temperaturas.

"Cuando la planta recibe menos sol, tiene menos sed. Nos preocupamos menos por el estrés provocado por el calor, las enfermedades inducidas por las altas temperaturas y los daños que estas pueden causar", señaló el investigador en un comunicado.

Cuatro diseños de paneles solares para proteger los cultivos

El equipo de UC Davis compara cuatro configuraciones de paneles solares en parcelas donde cultiva tomates. Entre ellas hay estructuras verticales que captan la luz por ambos lados, sistemas que siguen el recorrido del sol de este a oeste y una instalación fija con paneles rojizos que dejan pasar la luz necesaria para la fotosíntesis.

"No solo estamos optimizando la luz, sino también cada uno de sus espectros", explicó Abou Najm.

Los investigadores también comparan dos parcelas con diferentes cantidades de agua: una recibe el suministro habitual para el cultivo y otra apenas la mitad. Durante 3 años, estudiarán cómo influyen estos diseños en el consumo de agua y la producción de alimentos, tanto en cultivos de verano como de invierno.

Uno de los objetivos es determinar cuánta agua absorben las plantas y liberan al ambiente. Gavin Chaboya, estudiante de doctorado que participa en el proyecto, desarrolla un modelo para calcular estas necesidades bajo condiciones de sombra.

El costo de instalar paneles solares sigue siendo un obstáculo

Aunque la agrivoltaica podría ofrecer ventajas, su implementación todavía enfrenta dificultades económicas. Un sistema de 100 kilovatios, suficiente para abastecer entre 10 y 15 viviendas durante un año, puede costar entre 250.000 y 300.000 dólares instalado.

"La mayoría de los agricultores no puede permitirse esto", advirtió Kevin Logue, director de desarrollo empresarial de Sunlight Energy, compañía que colaboró en la construcción de las instalaciones.

Según la base de datos federal citada en el artículo, esta tecnología ocupa alrededor de 85.000 acres en Estados Unidos, aunque apenas 5.000 se destinan específicamente al cultivo de alimentos.

Para Abou Najm, el desafío es encontrar formas de producir en un planeta cada vez más caliente y seco. "La agrivoltaica es una manera de convertir el calor en generación de energía y, al hacerlo, crear un microclima que permita que la agricultura siga siendo viable incluso en lugares más secos", sostuvo.