Astrónomos descubren un raro sistema estelar triple a solo 28 años luz de la Tierra que desafía las teorías actuales El sistema tiene dos enanas blancas, restos de estrellas similares al sol que agotaron su combustible, y una enana roja, una mucho menos brillante que nuestro astro más cercano.

A 28 años luz de la Tierra, un equipo internacional de astrónomos identificó a Welopōʻai, un sistema estelar que está compuesto por dos enanas blancas y una enana roja, una combinación que plantea interrogantes sobre cómo evolucionan las estrellas y cómo interactúan entre sí durante millones de años.

El descubrimiento fue liderado por el Instituto Trottier para la Investigación de Exoplanetas (IREx), de la Universidad de Montreal. Los científicos encontraron este conjunto mientras buscaban planetas alrededor de una estrella pequeña y poco brillante. Sin embargo, las primeras mediciones revelaron un comportamiento que los llevó a investigar qué objeto acompañaba realmente a la enana roja.

¿Cómo descubrieron el sistema estelar triple Welopōʻai?

La investigación comenzó con el instrumento SPIRou, instalado en el telescopio Canada-France-Hawaii, en Maunakea, Hawái. Su función es detectar posibles exoplanetas mediante pequeños cambios en la velocidad de las estrellas, provocados por la atracción gravitatoria de los cuerpos que las orbitan.

Observaciones de Welopō'ai Aa realizadas por 'Alopeke en tres épocas. Foto: Astronomía y Astrofísica (2026)

Durante las observaciones, los investigadores encontraron variaciones de velocidad cercanas a los 16 kilómetros por segundo en una enana roja. Esta cifra superaba en más de mil veces lo que esperaban encontrar durante su búsqueda de planetas. Después de varios años de seguimiento, determinaron que el objeto responsable tenía una masa superior a la mitad del Sol, pero emitía muy poca luz.

“La combinación inusual de una masa elevada y un brillo muy bajo dejaba una sola explicación plausible: era el remanente de una estrella muerta”, explicó Charles-Antoine Parent, estudiante de la Universidad Laval y coautor del estudio.

Para confirmar su naturaleza, el equipo recurrió al telescopio Gemini North y su instrumento ʻAlopeke. Las imágenes de alta resolución permitieron observar directamente a la compañera y confirmar que era una enana blanca. Además, los astrónomos ya conocían la existencia de otra enana blanca mucho más alejada.

¿Por qué este sistema de tres estrellas desafía las teorías actuales?

La particularidad de Welopōʻai está en la historia que debió atravesar para llegar a su forma actual. Antes de convertirse en enana blanca, la estrella recién identificada tenía una masa aproximadamente 40% superior a la del Sol. Al envejecer, se expandió hasta alcanzar varios cientos de veces su tamaño original.

Durante esa transformación, la estrella debió acercarse peligrosamente a su compañera, la enana roja. En sistemas similares, una estrella que aumenta tanto su tamaño puede engullir a otra o provocar que ambas terminen fusionándose.

Sin embargo, eso no ocurrió en Welopōʻai. La enana roja logró sobrevivir y permanece en una órbita sorprendentemente amplia y estable. Esta circunstancia desconcierta a los especialistas, pues no conocen otro sistema comparable dentro de los 100 años luz de la Tierra.

“Este sistema no debería existir. No tenemos una explicación clara de cómo llegó a formarse. Esa es la pregunta que impulsa nuestras próximas observaciones”, afirmó Patrick Dufour, profesor de la Universidad de Montreal y coautor de la investigación.

¿Qué investigarán los astrónomos?

El equipo consiguió medir la masa de la enana blanca con una incertidumbre inferior al 1 %. Esta precisión representa una oportunidad para comprobar los modelos sobre la evolución de las estrellas y estudiar el comportamiento de la materia bajo densidades extremadamente elevadas.

Las próximas observaciones buscarán comprender cómo interactúan gravitacionalmente los tres cuerpos y si esas fuerzas pueden explicar la historia evolutiva del sistema.

El nombre Welopōʻai también tiene un significado especial. Fue elegido mediante el programa hawaiano A Hua He Inoa y combina dos palabras: welo, que alude a un rasgo heredado o familiar, y pō'ai, que significa órbita o trayectoria circular. La expresión evoca un “camino de rasgos familiares”, en referencia a esta singular familia de estrellas.