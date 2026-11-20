¿Es seguro el DNI Digital? Cuestionan seguridad y protección de datos del nuevo documento de Reniec Especialistas advierten sobre la información contenida en el código QR y plantean dudas sobre control, acceso y uso del nuevo documento. La jefa de Reniec, Carmen Velarde, sostiene que el sistema protege la data y que el ciudadano decidirá qué compartir.

El lanzamiento del DNI Digital en Perú ha generado críticas por parte de especialistas en derecho digital, quienes cuestionan su implementación y la seguridad del código QR asociado. | composición

El lanzamiento del DNI Digital en Perú ha generado críticas por parte de especialistas en derecho digital, quienes cuestionan su implementación y la seguridad del código QR asociado. | composición

El lanzamiento del DNI Digital en Perú generó cuestionamientos de especialistas en derecho digital por la forma en que se implementó el nuevo documento y, particularmente, por la información asociada al código QR de la credencial. Las observaciones se produjeron un día después de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentara oficialmente el sistema como una herramienta que permitirá a los ciudadanos tener mayor control sobre sus datos personales.

El nuevo documento se obtiene mediante la billetera digital Perú Pass y requiere un teléfono compatible, conexión a internet y procesos de autenticación. Reniec sostiene que el DNI Digital tiene el mismo valor legal que el documento físico y que su utilización es voluntaria y complementaria al DNI convencional.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Entre las primeras críticas, el especialista en derecho digital Erick Iriarte Ahon cuestionó que el funcionamiento del documento dependa de que el ciudadano disponga de un smartphone con determinadas características. También planteó interrogantes sobre lo que ocurriría ante el robo del teléfono y sobre los mecanismos previstos para evitar intentos de suplantación mediante tecnologías de inteligencia artificial.

Iriarte cuestiona acceso y mecanismos de seguridad

“Es absolutamente lamentable que Reniec despliegue una solución de DNI digital donde dependen de que el ciudadano tenga un smartphone”, escribió Iriarte el 18 de noviembre.

El especialista señaló que la exigencia de un equipo compatible puede generar una barrera para ciudadanos que no cuentan con dispositivos con las características requeridas. De acuerdo con Reniec, para obtener el DNI Digital se necesita un teléfono con Android 12 o superior o iOS 16 o superior, además de cámara de al menos 8 megapíxeles, 4 GB de RAM, espacio disponible y conexión a internet.

Iriarte también cuestionó los riesgos relacionados con el robo de celulares y preguntó qué mecanismos de ciberseguridad se han desarrollado para evitar que tecnologías como los deepfakes puedan ser utilizadas para superar los procesos de validación. “¿Ahora está asumiendo que no habrá inyección de deepfake para abrir la aplicación o utilización de validación?”, planteó.

El especialista también cuestionó la experiencia de usuario de la plataforma y preguntó si la solución había sido evaluada por la autoridad de protección de datos personales. En su publicación, sostuvo que el país necesita una estrategia digital con objetivos definidos y advirtió que la implementación de una identidad digital debe considerar tanto la seguridad como las condiciones reales de uso por parte de los ciudadanos.

Estas observaciones se suman a las dudas planteadas sobre el manejo de la información contenida en el código QR.

Prueba técnica cuestiona información que puede leerse del QR

La abogada especialista en derecho digital Fátima Toche realizó una prueba sobre su propio DNI Digital y señaló que pudo escanear el código QR mostrado en la credencial utilizando la cámara convencional de otro teléfono, sin recurrir al aplicativo oficial de verificación.

Según la prueba difundida, la información obtenida pudo ser procesada mediante herramientas disponibles públicamente y permitió identificar datos personales como nombres y apellidos, número de DNI, sexo y fecha de nacimiento. También se identificaron datos relacionados con la emisión y la firma criptográfica de la credencial.

Toche cuestionó que esta información pueda ser interpretada fuera del mecanismo oficial de verificación y remarcó que codificar información no equivale a cifrarla.

La especialista también planteó dudas sobre el riesgo de reutilización de una credencial fotografiada y sobre el mecanismo de divulgación selectiva anunciado por Reniec. En particular, cuestionó si la información que puede obtenerse del código QR es compatible con la promesa de que el ciudadano podrá decidir qué atributos personales comparte.

Estas observaciones corresponden a una prueba técnica realizada sobre una credencial y no constituyen por sí mismas una confirmación de que el sistema haya sido vulnerado o de que sea posible falsificar un DNI Digital. El cuestionamiento se concentra en la información que puede obtenerse del QR y en las condiciones bajo las cuales esa información puede ser interpretada.

Velarde defiende el sistema y niega que el QR implique una vulnerabilidad

Frente a estas observaciones, la jefa de Reniec, Carmen Velarde, defendió la seguridad del DNI Digital y señaló que el código QR debe ser entendido dentro del proceso de verificación establecido por la institución.

Consultada específicamente sobre la posibilidad de fotografiar el código o escanearlo desde otro teléfono, Velarde rechazó que este hecho constituya por sí mismo una vulnerabilidad.

La funcionaria explicó que el objetivo del nuevo sistema es modificar la forma en que las empresas y otras entidades acceden a los datos personales que administra Reniec. Según señaló, actualmente existen mecanismos mediante los cuales determinadas empresas pueden consultar información de la base de datos del organismo, mientras que con el DNI Digital se busca que el ciudadano autorice directamente la entrega de sus datos. “Es el propio ciudadano el que va a dar el dato y la propia empresa va a tener que decirle por qué”, sostuvo Velarde.

La jefa de Reniec remarcó que el usuario podrá decidir si autoriza la entrega de toda la información solicitada o únicamente de determinados datos, dependiendo del trámite que vaya a realizar. “Tenemos que pasar a que el ciudadano se empodere, sea dueño de sus datos y se los entregue”, afirmó.

Velarde agregó que el propósito de la herramienta no es únicamente facilitar la identificación mediante el celular, sino también reducir el acceso directo de terceros a la base de datos de Reniec. “El DNI digital es un documento muy seguro y qué nos interesa con este documento digital, romper el hecho de que muchas empresas estén accediendo a la base de datos de Reniec donde no se puede controlar a todos los usuarios”, declaró.

La funcionaria sostuvo además que el sistema continuará siendo sometido a pruebas y mejoras. Según explicó, Reniec ya mantiene coordinaciones con empresas para avanzar en la implementación y espera que progresivamente más entidades públicas y privadas incorporen el mecanismo.

¿Cómo funciona el código QR del DNI Digital?

Los lineamientos técnicos aprobados para el DNI Digital establecen que la credencial utiliza un código QR dinámico y temporal. Según la normativa, este código tiene una vigencia máxima de 10 segundos y forma parte del mecanismo utilizado para presentar la información de la credencial durante la verificación.

La misma regulación establece que una fotografía o captura de pantalla del DNI Digital no constituye una verificación válida. El sistema incorpora además mecanismos criptográficos y firma electrónica para permitir la comprobación de la autenticidad de la credencial.

Este punto es relevante frente a las observaciones realizadas por los especialistas. La discusión no se limita a determinar si alguien puede leer información del QR con la cámara de otro teléfono, sino a establecer qué información puede obtenerse de esa lectura, qué elementos permiten comprobar que la credencial es válida y vigente y qué controles existen para evitar que los datos sean reutilizados fuera del proceso oficial.

Reniec sostiene que el mecanismo de verificación permite comprobar la autenticidad de la credencial y que el ciudadano mantiene el control sobre los datos que autoriza a compartir.

El nuevo documento también plantea retos de acceso

Además de las observaciones sobre el QR, la implementación del DNI Digital introduce una condición que no existe con el documento físico: el ciudadano necesita disponer de un teléfono compatible para obtener y utilizar la credencial.

Reniec ha establecido requisitos técnicos para los equipos y requiere la utilización de Perú Pass e ID Perú para completar el proceso de emisión y autenticación.

Iriarte cuestionó precisamente esta dependencia tecnológica y advirtió que la implementación debe considerar a quienes no tienen equipos compatibles, así como situaciones de pérdida o robo del dispositivo.

Reniec señala que, si el ciudadano pierde el celular, puede solicitar la revocación de su DNI Digital a través de sus canales habilitados. La credencial puede posteriormente generarse nuevamente en otro equipo, mientras que el DNI físico continúa siendo válido.

Por ahora, el DNI Digital es voluntario y no reemplaza al DNI físico. Su implementación continuará mientras Reniec realiza pruebas y ajustes al sistema y responde a las observaciones surgidas tras su presentación.