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Ciencia

Investigadores peruanos descubren una nueva especie de lagartija que habita en el altiplano de Arequipa

El reptil habita en ecosistemas extremos de la puna, y su análisis reveló que la diversidad de este grupo de reptiles altoandinos aún es desconocida para la ciencia.

Descubren una nueva especie de lagartija en Arequipa. Foto: Cinthya Salas/Museo de Historia Natural UNMSM
Descubren una nueva especie de lagartija en Arequipa. Foto: Cinthya Salas/Museo de Historia Natural UNMSM
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Los Andes peruanos todavía esconden especies desconocidas para la ciencia. Investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), junto con especialistas de España y Estados Unidos, descubrieron una nueva lagartija en las provincias de Castilla y Condesuyos, en Arequipa. El animal recibió el nombre científico de Liolaemus arequipensis sp. nov., en referencia al departamento donde fue hallado.

La investigación publicada en la revista científica Diversity examinó ejemplares localizados entre los 3.774 y 4.818 metros sobre el nivel del mar. El hallazgo también reveló que la diversidad de este grupo de reptiles altoandinos aún no se conoce por completo.

¿Cómo es la nueva especie de lagartija descubierta en Arequipa?

El animal habita ecosistemas sometidos a las condiciones extremas de la puna, según un comunicado de la universidad. Los científicos registraron ejemplares en pastizales, matorrales, bofedales, yaretales y otros espacios con vegetación altoandina. Durante las expediciones, localizaron lagartijas sobre superficies rocosas, debajo de piedras y dentro de túneles situados en la base de plantas.

Holotipo de Liolaemus arequipensis sp. nov. Foto: Diversity

Holotipo de Liolaemus arequipensis sp. nov. Foto: Diversity

Su dieta combina materia vegetal con pequeños artrópodos, entre ellos arañas, escarabajos, chinches y larvas de insectos. Además, es vivípara, lo que significa que las crías se desarrollan dentro de la madre. Entre sus características distintivas figuran el número y la coloración de las escamas dorsales y ventrales. También presenta un marcado dimorfismo sexual: los poros precloacales aparecen únicamente en los machos, una particularidad que ayuda a diferenciarla de especies próximas.

¿Por qué la lagartija permaneció oculta para la ciencia durante años?

El principal desafío estuvo en su apariencia. Algunas poblaciones habían sido identificadas anteriormente como integrantes de otras especies debido a sus similitudes externas. Para esclarecer su identidad, el equipo recurrió a análisis de ADN mitocondrial y nuclear, estudios filogenéticos y evaluaciones morfológicas. Los resultados respaldaron que correspondía a una especie diferente dentro del grupo Liolaemus montanus.

El estudio también detectó una considerable diversidad genética en los grupos de L. annectens y L. signifer, además de líneas evolutivas que requieren nuevas investigaciones. Según los autores, incluso la distribución conocida de L. arequipensis podría estar subestimada porque especímenes procedentes de la zona fueron clasificados anteriormente dentro del complejo de L. annectens.

Ante la limitada información disponible, proponen que la nueva especie sea considerada como Datos Insuficientes (DD) bajo los criterios de la Lista Roja de la UICN.

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