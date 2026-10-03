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Ciencia

Los primeros animales podrían haber evolucionado mucho antes de lo que sugiere la evidencia fósil más antigua

Una investigación en rocas de Mongolia y un análisis genético cuestionan la forma en que se ha reconstruido la historia temprana de la vida en el planeta.

Reconstrucción artística del fondo marino de Namibia, África occidental, hace 543 millones de años. Foto: Museo de Historia Natural, Universidad de Oxford
Reconstrucción artística del fondo marino de Namibia, África occidental, hace 543 millones de años. Foto: Museo de Historia Natural, Universidad de Oxford
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Los primeros animales podrían haber surgido hasta 200 millones de años antes de lo que indica la evidencia fósil más antigua reconocida hasta ahora. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Oxford propone que el origen del reino animal podría situarse entre 800 y 700 millones de años atrás, mucho antes de la aparición de los primeros restos inequívocos conocidos.

La investigación, publicada en Science Advances, plantea que el registro fósil no siempre permite establecer con precisión cuándo apareció un grupo de organismos. Los animales más antiguos pudieron ser pequeños y de cuerpo blando, por lo que sus restos tuvieron pocas posibilidades de conservarse. El análisis también abre la posibilidad de que las primeras formas surgieran antes de algunas de las mayores glaciaciones de la historia terrestre.

La falta de fósiles en Mongolia cuestiona cuándo surgieron los primeros animales

Para revisar cuánto puede revelar el registro fósil sobre este episodio evolutivo, el equipo examinó más de 140 muestras de la Biota de Kheseen, en Mongolia. Este depósito tiene más de 40 millones de años menos que la Biota de Weng'an, en China, cuya antigüedad ronda los 590 millones de años. Los científicos utilizaron microscopía electrónica de barrido y hallaron microfósiles con un nivel extraordinario de conservación.

Una imagen de microscopio electrónico de Asterocapsoides wenganensis, un fósil microscópico de la Biota de Kheseen en Mongolia. Foto: Derek Briggs

Una imagen de microscopio electrónico de Asterocapsoides wenganensis, un fósil microscópico de la Biota de Kheseen en Mongolia. Foto: Derek Briggs

Entre los ejemplares aparecieron organismos esféricos diminutos, algunos con espinas y prolongaciones ramificadas, además de estructuras similares a embriones con células internas. Sin embargo, ninguno pudo identificarse con seguridad como un animal. El resultado es relevante porque, para la época de Kheseen, ya existían en otras regiones del planeta. Ross Anderson, investigador asociado del Museo de Historia Natural de Oxford y uno de los autores del trabajo, señaló que la ausencia de animales en Kheseen demuestra que incluso un depósito con una preservación excepcional puede no conservar este tipo de organismos.

Un reloj molecular sitúa el origen animal entre 800 y 700 millones de años atrás

Ante las limitaciones del registro fósil, los investigadores recurrieron al análisis de relojes moleculares. Esta técnica compara las diferencias genéticas entre especies actuales y las relaciona con fechas conocidas del registro fósil y con las tasas de cambio evolutivo. De esta manera, permite calcular cuándo pudieron separarse antiguas ramas de un grupo biológico.

Cuando el modelo tomó como referencia depósitos más recientes, como Weng'an, el origen estimado de los animales resultó más cercano a los primeros fósiles conocidos. Sin embargo, al incorporar formaciones geológicas de entre 850 y 730 millones de años de antigüedad, entre ellas Svanbergfjellet, en Noruega; Bitter Springs, en Australia; y Chuar, en Arizona, la estimación retrocedió unos 200 millones de años.

El cálculo sitúa el posible origen animal entre 800 y 700 millones de años atrás. Orin Lole Durbin, primer autor del estudio, advirtió que el análisis no demuestra que los animales ya existieran hace 800 millones de años, pero sí muestra hasta dónde podría extenderse su historia evolutiva.

¿Los primeros animales vivieron antes de las grandes glaciaciones de la Tierra?

La propuesta adquiere especial interés por su relación con el Criogénico, periodo que comenzó hace unos 720 millones de años y que incluyó enormes glaciaciones conocidas como “Tierra bola de nieve”. Si el origen animal ocurrió dentro del intervalo calculado por el estudio, estas formas de vida podrían haber surgido antes de esas glaciaciones o durante una parte de ese periodo.

Existen además indicios independientes que apuntan hacia una historia más antigua. Algunos biomarcadores conservados en rocas han sido interpretados como evidencia compatible con la presencia de esponjas hace al menos 650 millones de años, varias decenas de millones de años antes de los fósiles animales macroscópicos más antiguos e inequívocos.

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