Unos dientes antiguos confirman que el Homo erectus sobrevivió 2 millones de años en la selva tropical de China Los fósiles sugieren que esta especie tenía mayor movilidad y pudo habitar áreas amplias, incluso en regiones tropicales difíciles.

El Homo erectus aún sobrevivía en el sur de China hace entre 324.000 y 184.000 años en densos bosques tropicales. Foto: Nature

El Homo erectus aún sobrevivía en el sur de China hace entre 324.000 y 184.000 años en densos bosques tropicales. Foto: Nature

El análisis de ocho dientes humanos hallados en dos cuevas del sur de China aportó nuevas evidencias sobre la capacidad de adaptación del Homo erectus. Los fósiles, cuya antigüedad se sitúa entre 324.000 y 184.000 años, demuestran que esta especie habitó densos bosques tropicales en una época en la que se creía que ya había desaparecido de esa región.

El descubrimiento fue realizado por un equipo internacional de investigadores que examinó restos procedentes de las cuevas Baxian y Naxian, en la provincia de Guangxi. Los resultados, publicados en dos estudios en la revista Nature, cuestionan la idea de que estos antiguos humanos dependían principalmente de espacios abiertos para sobrevivir.

El paisaje kárstico y las entradas a las cuevas de Naxian y Baxian —incluidas representaciones de dos de los dientes humanos identificados como Homo erectus. Foto: Profesor Wang Wei

Los dientes revelan dónde vivieron los últimos Homo erectus de China

Los ocho dientes humanos fueron identificados como pertenecientes a Homo erectus mediante el análisis de sus características físicas y señales genéticas antiguas. Para establecer su antigüedad, los científicos aplicaron cinco métodos independientes de datación a los fósiles y a los materiales que los rodeaban.

Ilustración del Homo erectus acechando en las sombras del bosque tropical de Guangxi, con la entrada a la cueva Baxian al fondo. Foto: Garciart/Joannes-Boyau

"Este es un descubrimiento fascinante porque confirma la presencia de Homo erectus en un lugar donde no esperábamos encontrarlo y en una época que no habíamos considerado", explicó Kira Westaway, geocronóloga de la Universidad Macquarie y coautora principal de la investigación. También señaló que los resultados tienen importantes implicaciones para reconstruir la cronología de su desaparición.

Los dientes también permitieron conocer el entorno en el que vivían. Su composición química conserva señales de los alimentos y el agua que consumieron durante su vida. Al comparar estos rastros con los de los animales encontrados en las cuevas, los investigadores identificaron un ecosistema dominado por la selva tropical.

El Homo erectus podía recorrer grandes distancias por la selva

Los científicos también estudiaron el estroncio presente en el esmalte dental, un elemento químico relacionado con las características geológicas del lugar donde creció cada individuo. Los resultados indican que algunos ejemplares pudieron pasar su infancia en diferentes zonas boscosas, lejos de las cuevas donde fueron encontrados.

"Algunas de las señales químicas en los dientes fósiles apuntan mucho más allá de la región inmediata de las cuevas, posiblemente hacia el norte de Vietnam y el sudeste asiático continental", explicó Renaud Joannes-Boyau, investigador de la Universidad Southern Cross y coautor del estudio.

Este comportamiento sugiere que Homo erectus tenía mayor movilidad de la que se pensaba. Además, el descubrimiento demuestra que podía sobrevivir en ambientes tropicales considerados difíciles para los antiguos humanos.

Para Patrick Roberts, del Instituto Max Planck de Geoantropología, esta es la primera evidencia directa y clara de otra especie humana antigua viviendo en estos hábitats, más allá de Homo sapiens. Los resultados sitúan al sur de China como un posible refugio para las últimas poblaciones de Homo erectus.