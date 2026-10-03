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Ciencia

Científicos identifican 57 nuevas especies de aguas profundas en los cañones submarinos de Mar del Plata: incluye un pepino de mar translúcido

El material recogido a casi 4.000 metros bajo el mar permitió conocer organismos poco estudiados y reveló que aún quedan numerosas muestras por analizar.

Loki (Peniagone sp.) es un equinodermo de aguas profundas. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute.
Loki (Peniagone sp.) es un equinodermo de aguas profundas. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute.
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Un taller internacional de investigadores liderado por el Conicet encontró 57 especies potencialmente nuevas para la ciencia y cinco nuevos géneros a partir de muestras obtenidas durante la campaña Talud Continental IV, realizada en agosto de 2025 en el cañón submarino Mar del Plata.

La expedición se extendió durante 21 días y llevó un vehículo operado de forma remota, el ROV SuBastian del Schmidt Ocean Institute, hasta unos 3.900 metros de profundidad. Parte de sus exploraciones llegó al público a través de transmisiones en directo que alcanzaron 4 millones de personas y cerca de 22 millones de visualizaciones. Ahora, el análisis de las muestras revela una diversidad mayor de la estimada inicialmente, aunque los especialistas advierten que todavía quedan numerosos ejemplares por estudiar.

La pluma de mar Pseudumbellula sp. Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

La pluma de mar Pseudumbellula sp. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

¿Cómo se identificaron las nuevas especies en las profundidades del Atlántico?

El trabajo científico tuvo lugar en julio de 2026, durante un Species Discovery Workshop celebrado en la Universidad Maimónides de Buenos Aires. El encuentro reunió a unos 20 taxónomos de América Latina y Europa, quienes examinaron organismos recolectados durante la campaña y aplicaron técnicas de taxonomía integrativa para distinguir especies conocidas de aquellas que podrían representar nuevos registros para la ciencia.

Copepod (Pseudotachidius sp.) forma parte de un grupo de crustáceos fundamentales en los ecosistemas de las profundidades marinas. Foto: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Schmidt Ocean Institute.

Copepod (Pseudotachidius sp.) forma parte de un grupo de crustáceos fundamentales en los ecosistemas de las profundidades marinas. Foto: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Schmidt Ocean Institute.

Las 57 especies se distribuyen entre 20 copépodos, 22 equinodermos, 14 cnidarios y un molusco escafópodo. También surgieron cinco nuevos géneros relacionados con corales, pepinos de mar y crustáceos. Los resultados se registraron en Ocean Census NOVA, una plataforma de acceso abierto para especies marinas recién descubiertas. Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe científico de la campaña, destacó que la colaboración internacional resulta especialmente importante en grupos con pocos especialistas activos.

Un pepino de mar con apéndices en forma de cuernos destaca entre los hallazgos

Uno de los ejemplares más llamativos corresponde a una holoturia del género Peniagone, identificada de forma informal como 'Loki' por sus apéndices con apariencia de cuernos. Las imágenes y videos obtenidos directamente en el fondo marino permitieron documentar sus características y situarlo entre los hallazgos destacados del taller.

Un asombroso pulpo telescopio (Amphitretus sp.) documentado a 888 metros de profundidad en el cañón de Mar del Plata. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institut

Un asombroso pulpo telescopio (Amphitretus sp.) documentado a 888 metros de profundidad en el cañón de Mar del Plata. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institut

El ejemplar forma parte de un conjunto que podría incluir hasta 10 nuevas especies de holoturias identificadas durante el encuentro. También sobresalieron organismos como la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., de color rojo anaranjado. Estos corales aportan información sobre organismos capaces de generar estructuras que sirven como hábitat para otras formas de vida en las profundidades.

¿Cuántas especies más podrían encontrarse en el cañón Mar del Plata?

La cifra de 57 todavía puede cambiar. Antes del workshop, una estimación preliminar apuntaba a al menos 40 especies nuevas, pero el análisis posterior elevó el número de ejemplares considerados potencialmente nuevos. Aun así, parte de las muestras obtenidas durante Talud Continental IV no llegó a revisarse en el taller.

El caso de los copépodos muestra la magnitud del material pendiente: los especialistas examinaron apenas el 10% de las muestras recolectadas de este grupo. Por ello, los investigadores esperan que nuevos análisis permitan reconocer más especies y completar su descripción formal. Los ejemplares procesados quedarán en colecciones científicas nacionales, entre ellas la del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, dependiente del CONICET.

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