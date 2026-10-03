El desierto de Atacama, en el norte de Chile, luce una imagen poco habitual: extensas zonas de su paisaje árido están cubiertas por flores de colores intensos. El fenómeno, conocido como Desierto Florido, apareció tras las lluvias excepcionales que recibió la región durante julio y agosto, después de un periodo marcado por un fuerte episodio de Súper El Niño.

La transformación abarca unos 17.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de la Región Metropolitana de Santiago. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se trata del florecimiento más extenso e intenso que registra el Atacama desde 1997. En algunas zonas, las precipitaciones alcanzaron entre 160 y 190 milímetros, cifras que no se observaban desde la década de 1950.

El fenómeno de El Niño de este año ha traído una floración mayor de lo normal al desierto de Atacama. Foto: Javier Torres/AFP

¿Cómo el Súper El Niño hizo florecer el desierto de Atacama?

El Atacama recibe normalmente apenas 15 milímetros de lluvia al año, por lo que el volumen registrado entre julio y agosto representó un cambio excepcional para este territorio. Las precipitaciones permitieron que semillas, bulbos y tubérculos que permanecían bajo tierra durante años, e incluso décadas, recibieran el agua necesaria para volver a desarrollarse.

Las flores en el desierto de Atacama permitió el turismo repunte en la zona. Foto: AFP

Jorge Carabantes, jefe del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF, explicó a The Associated Press que "es un fenómeno único; hay más de 200 especies de plantas". Por su parte, César Pizarro, jefe de la Sección de Conservación de la Biodiversidad de CONAF Atacama, señaló que las lluvias activaron el material biológico del desierto, conocido como germoplasma. Este incluye semillas, bulbos y tubérculos, además de huevos de distintos invertebrados y reptiles.

Las precipitaciones también provocaron inundaciones y daños en varias zonas de Chile. Sin embargo, en el extremo norte del país crearon las condiciones para una floración extraordinaria. Pizarro indicó que existen cerros y cordilleras donde no se habían visto flores ni vegetación durante más de 30 o 40 años. El especialista destacó que el germoplasma del desierto puede permanecer inactivo durante largos periodos hasta que las condiciones ambientales permiten su desarrollo.

Más de 200 especies cubren de colores el desierto más seco del mundo

El resultado es una extensa combinación de flores rojas, amarillas, moradas, blancas y naranjas sobre las llanuras, colinas y quebradas del Atacama. Entre las especies citadas aparecen las ñañucas rojas y amarillas, la roca purslane morada, los suspiros blancos, los terciopelos naranjas y la garra de león, una de las plantas más representativas del desierto chileno.

El Atacama se extiende unos 1.600 kilómetros a lo largo de la costa norte de Chile, entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Su transformación también generó un aumento del interés turístico. Datos de la Secretaría Nacional de Turismo estimaron cerca de 300.000 viajes con pernoctación en la región antes de que el fenómeno terminara en noviembre.