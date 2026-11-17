Científicos descubren un volcán petrolero en Noruega que derrama cientos de litros de petróleo cada día desde hace miles de años El hallazgo sorprendió a los expertos, que durante años observaron manchas del crudo en la superficie del mar sin encontrar su origen.

Un equipo de investigadores descubrió en el mar del Norte el primer volcán petrolero registrado en aguas de Noruega. La estructura geológica situada a unos 70 metros de profundidad expulsa cientos de litros de crudo al día y podría mantener esta actividad natural desde hace varios miles de años.

Los científicos localizaron la fuente de las filtraciones durante la expedición con un robot submarino operado a distancia y comprobaron que liberaba petróleo, gas, lodo y agua salada tibia, según NRK . Christian Haug Eide, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de Bergen, destacó la importancia del hallazgo: "Es la primera vez que alguien ha visto algo así en el mar del Norte".

¿Cómo es el volcán petrolero que encontraron en el fondo del mar?

Los investigadores bautizaron la estructura como Mode, en honor a uno de los hijos del dios nórdico Thor. Aunque recibe el nombre de volcán, sus dimensiones son reducidas: tiene apenas dos metros de altura y 30 centímetros de ancho. Las pequeñas gotas de hidrocarburos ascienden hasta la superficie, donde forman manchas visibles sobre el agua.

El volcán de petróleo se encuentra a una profundidad de unos 70 metros en el Mar del Norte. Foto: Universidad de Bergen

Los cálculos iniciales indican que la fuente libera varios cientos de litros de petróleo cada día, una actividad que podría prolongarse desde hace miles de años. Según Haug Eide, el hallazgo contradice la idea de que el petróleo del mar del Norte permanece siempre bajo el fondo oceánico.

"Se creía que el petróleo del mar del Norte se había mantenido en su lugar, muy por debajo del lecho marino, pero ahora encontramos pruebas de que, en algunos lugares, se filtra hacia el exterior en cantidades bastante grandes", explicó.

¿Qué puede revelar este descubrimiento sobre el almacenamiento de CO₂?

Más allá de las filtraciones, el interés científico se concentra en lo que Mode puede enseñar sobre el comportamiento de los gases y líquidos dentro de la corteza terrestre. Esta información podría resultar útil para mejorar las técnicas de almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono (CO₂), una de las principales medidas para reducir las emisiones contaminantes.

Haug Eide advierte que todavía existen interrogantes sobre la seguridad de estos depósitos a largo plazo. "Los seres humanos solo hemos almacenado CO₂ durante unas pocas decenas de años. No sabemos demasiado sobre qué ocurre exactamente con el dióxido de carbono después de cientos o miles de años", señaló.

El estudio de este volcán natural podría aportar pistas sobre las posibles rutas de escape de los gases y ayudar a diseñar mejores sistemas de vigilancia para evitar filtraciones no deseadas.