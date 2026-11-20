Arqueólogos descubren cientos de ataúdes de la clase media en un antiguo cementerio de la época ptolemaica de Egipto Las tumbas contienen objetos como amuletos, lenguas de oro y figuras de Isis-Afrodita, reflejando la mezcla de creencias egipcias y griegas.

Egipto descubre cientos de ataúdes y "lenguas de oro" en un antiguo cementerio. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Egipto descubre cientos de ataúdes y "lenguas de oro" en un antiguo cementerio. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Arqueólogos egipcios descubrieron cientos de ataúdes de piedra y arcilla en un antiguo cementerio de Tell Kom Abu Billo, en la gobernación de Monufia, al norte de Egipto. El hallazgo reúne tumbas de distintas épocas, objetos funerarios, amuletos y piezas de oro que permiten conocer cómo los antiguos habitantes preparaban a sus muertos para la vida después de la muerte.

Los primeros análisis sugieren que la necrópolis fue utilizada principalmente por personas de clase media durante los siglos III y II a. C., aunque algunos enterramientos se remontan al final del período tardío egipcio. La excavación, anunciada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, continúa y los investigadores esperan identificar más estructuras y precisar la historia del lugar.

Detalle de los sarcófagos de piedra descubiertos en Tell Abu Billou. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Cientos de ataúdes y tumbas de diferentes estilos

El cementerio contiene ataúdes, algunos con forma humana y otros decorados con rostros de estilo casi caricaturesco. Muchos están dañados, debido a antiguos saqueos y actividades de extracción que afectaron el sitio. También se encontraron tumbas abovedadas construidas con ladrillos de barro y una cámara funeraria revestida de piedra caliza.

Figurilla de terracota de Isis con la apariencia de Afrodita. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Aunque los restos humanos presentan un estado de conservación deficiente, los arqueólogos identificaron rastros de resinas y sustancias utilizadas en la preparación de los cuerpos. Además, recuperaron fragmentos de cartonnage y yeso pintados de amarillo, rojo, azul y dorado.

Entre los objetos funerarios destacan lenguas de oro, láminas del mismo metal, un pendiente, un colgante, escarabajos, amuletos del Ojo de Horus y figurillas ushabti de fayenza, algunas con inscripciones jeroglíficas. Estos elementos estaban relacionados con las creencias y prácticas funerarias del antiguo Egipto.

Isis-Afrodita y los objetos destinados al más allá

Uno de los hallazgos más llamativos son tres figurillas de terracota que representan a Isis bajo la apariencia de Afrodita, una combinación de divinidades egipcias y griegas característica del mundo ptolemaico. También apareció una pieza que muestra a la diosa sentada sobre una flor de loto mientras amamanta a su hijo Harpócrates.

El conjunto incluye esfinges, fragmentos de figuras de Horus y dos halcones enterrados entre los ataúdes. Los arqueólogos también recuperaron piezas de yeso que representan la fachada de un palacio, con dos pilonos coronados por leones con cabeza de halcón.

El cementerio se encuentra en la antigua Terenouthis, cerca de Wadi El Natrun, una zona conocida por el natrón utilizado en la momificación. Las excavaciones siguen en marcha y podrían revelar cómo cambiaron las costumbres funerarias y las creencias religiosas de quienes habitaron esta región a lo largo de los siglos.