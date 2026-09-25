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Ciencia

Retiraron cabras de una isla cerca de América Latina para salvar su bosque, pero 15 años después científicos hallaron un resultado inesperado

Los hallazgos en la isla caribeña resaltan la necesidad de acciones complementarias para restaurar la biodiversidad completa.

Investigadores en Bonaire analizaron el impacto del pastoreo de cabras sobre el bosque seco tropical, revelando la importancia de proteger áreas para su recuperación ecológica.
Investigadores en Bonaire analizaron el impacto del pastoreo de cabras sobre el bosque seco tropical, revelando la importancia de proteger áreas para su recuperación ecológica. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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En Bonaire, una isla del Caribe neerlandés situada frente a las costas de Venezuela, décadas de pastoreo de cabras introducidas por el ser humano dejaron una fuerte presión sobre el bosque seco tropical. Esos animales consumen brotes, hojas y plántulas, lo que puede impedir la regeneración de la vegetación nativa y modificar progresivamente la estructura del ecosistema.

Para conocer qué ocurriría si el rebaño desaparecía, investigadores establecieron áreas protegidas del acceso de los herbívoros y siguieron su evolución durante años. El experimento permitió observar una recuperación evidente de la vegetación, aunque el balance final reveló que eliminar una amenaza no necesariamente basta para que un bosque recupere por sí mismo toda la diversidad perdida.

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¿Cómo retiraron las cabras de una isla de América Latina para salvar su bosque?

Científicos instalaron 14 pares de parcelas experimentales en la isla de Bonaire para evaluar la recuperación del bosque seco. En cada punto, cercaron una zona de nueve metros por lado para impedir la entrada del ganado caprino asilvestrado, mientras el área contigua permaneció libre. Esa estrategia de exclusión delimitada permitió comparar el desarrollo de la vegetación nativa con y sin la presión de los herbívoros.

La intervención técnica respondió a la degradación ambiental provocada por estos animales desde la época colonial. Al devorar los brotes jóvenes, las poblaciones caprinas destruían la regeneración natural de la flora silvestre e impedían el crecimiento de los ejemplares hacia etapas adultas. Las mallas metálicas funcionaron como una barrera efectiva para comprobar la capacidad del ecosistema local de restaurarse al eliminar dicho obstáculo.

Los investigadores monitorearon las áreas protegidas 8 y 15 años después de iniciar el experimento. En conjunto con acciones a mayor escala —como el control poblacional y la reforestación—, el proyecto buscó determinar si las especies autóctonas podían retornar, florecer y completar su ciclo biológico hasta reconstruir una comunidad vegetal diversa.

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¿Qué pasó 15 años después con el bosque seco de Bonaire?

Investigadores evaluaron el proceso de regeneración en parcelas protegidas y descubrieron dos velocidades de recuperación tras frenar el consumo por herbívoros. Las plántulas emergieron rápidamente una vez asegurado el terreno, pero los árboles juveniles y adultos requirieron más de una década para mostrar cambios notables. Este hallazgo demuestra que limitar el sobrepastoreo impulsa el desarrollo inicial, aunque las fases avanzadas de vegetación avanzan despacio.

El impacto sobre la biodiversidad reveló un límite claro durante la experiencia. De unas 60 especies de árboles nativos conocidas en los bosques secos de Bonaire, solo 22 se establecieron espontáneamente en las parcelas protegidas durante ese periodo. Al regresar únicamente un tercio de la flora autóctona sin intervención humana, se confirmó que excluir a los animales exóticos no asegura la restauración completa de la composición original del ecosistema.

Los científicos atribuyen este estancamiento a la falta de dispersores y a la escasez de semillas disponibles en el área. Por esta razón, las plantas más escasas demandan siembras directas u otras medidas activas complementarias. La lección del proyecto concluye que controlar el ganado asilvestrado resulta un primer paso indispensable, pero devolver la riqueza vegetal originaria exige acciones operativas adicionales.

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