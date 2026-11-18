Descubrieron un hongo en Chernóbil que resiste la radiación y podría convertirse en un escudo natural para los astronautas que viajen a Marte El hongo negro, que se desarrolla en entornos contaminados, tiene en la melanina su clave de supervivencia, neutralizando radicales libres y aprovechando energía radiactiva.

En las ruinas de la central nuclear de Chernóbil, los científicos encontraron un organismo capaz de sobrevivir en condiciones que resultarían letales para la mayoría de los seres vivos. Se trata del Cladosporium sphaerospermum, un hongo negro que crece en ambientes con altos niveles de radiación ionizante y que despertó el interés de la comunidad científica por sus particulares mecanismos de resistencia.

Su capacidad para desarrollarse en uno de los lugares más contaminados del planeta abrió nuevas posibilidades para la investigación espacial. Los especialistas estudian si este organismo podría utilizarse como un escudo biológico para proteger a los astronautas de la radiación durante futuras misiones a Marte, aunque todavía no se ha comprobado su eficacia en esas condiciones.

El hongo negro de Chernóbil

Fue identificado entre 1997 y 1998 en las instalaciones de la central nuclear, cuyo reactor número 4 había quedado destruido tras el accidente de 1986. Los investigadores observaron que este organismo colonizaba las paredes de concreto del complejo y podía desarrollarse pese a los elevados niveles de contaminación radiactiva.

Una de las claves de su supervivencia se encuentra en la melanina, un pigmento presente en sus paredes celulares que cumple una doble función. Por un lado, ayuda a neutralizar los radicales libres que genera la radiación y protege su material genético; por otro, sus propiedades electrónicas podrían facilitar el aprovechamiento de parte de esa energía para estimular el metabolismo celular.

¿Cómo el hongo de Chernóbil podría proteger a los astronautas en Marte?

El interés por este organismo también se relaciona con un fenómeno conocido como radiotropismo, mediante el cual las estructuras filamentosas de algunos hongos orientan su crecimiento hacia fuentes de radiación beta y gamma. Además, los estudios identificaron que la exposición radiactiva puede estimular la germinación de sus esporas y acelerar su desarrollo, características que lo convierten en un objeto de investigación para la biología espacial.

Esta capacidad podría tener aplicaciones en futuras expediciones a Marte, donde los astronautas estarían expuestos a niveles de radiación superiores a los que reciben en la Tierra debido a la delgada atmósfera del planeta y la ausencia de un campo magnético global. Sin embargo, los científicos todavía deben comprobar si el hongo puede funcionar como una barrera protectora eficaz para los seres humanos.