Hay encuentros que permanecen en la memoria por unos segundos, pero que se construyen durante décadas. Para algunos, el papa León XIV fue primero Robert Prevost, el sacerdote agustino que recorría las parroquias del norte del país, conversaba con sus fieles y compartía actividades pastorales. Para otros, fue el amigo de la familia que aceptó convertirse en padrino de bautizo, o el hombre que, en medio de una agenda apretada, se tomó unos minutos para conversar con quienes estaban a su lado.

Su elección como papa cambió la dimensión de su historia, pero no borró los vínculos que había construido en el Perú. Durante su última visita apostólica, entre el 11 y el 16 de noviembre, esos lazos volvieron a encontrarse con él. Esta vez, entre multitudes, protocolos, recorridos aéreos y despedidas, varias personas tuvieron la oportunidad de compartir momentos que difícilmente olvidarán.

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Uno de ellos es el padre José Purizaca, director nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP), quien conoció a Prevost cuando todavía era sacerdote y visitaba Trujillo. Otro es Héctor Camacho, cuya amistad con el entonces religioso terminó convirtiéndolo en padrino de su hija Mildred. A ellos se suman los comandantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Gino Burgos y Javier Rojas, quienes lo trasladaron en helicóptero por Cajamarca, y Lourdes Castillo, primera oficial de Latam Airlines Perú que formó parte de la tripulación que lo llevó de regreso a Roma.

Los años en que todavía era el padre Robert

El padre José Purizaca recuerda que conoció a Robert Prevost entre 2004 y 2005, cuando este realizaba visitas a Trujillo, donde se encontraban los frailes agustinos. Por entonces, el futuro pontífice ya había desarrollado una labor pastoral en el norte del país y era reconocido por su trabajo como párroco, formador de seminaristas y especialista en derecho canónico.

Padre Purizaca junto al entonces Robert Prevost durante un congreso regional de educación católica en Trujillo.

Con el paso de los años, sus encuentros se repitieron. Uno de los que conserva con mayor cariño ocurrió en 2015, durante un congreso regional de educación católica en Trujillo. Purizaca, que entonces se desempeñaba como vicario general, tuvo a su cargo las palabras de inauguración y recibió a Prevost, quien participaba como expositor.

Antes de comenzar las actividades, ambos compartieron un momento de oración junto a otros sacerdotes. Se tomaron de las manos y rezaron el Padrenuestro y el Avemaría. Fue un gesto sencillo que, visto desde el presente, adquirió un significado especial para el religioso.

Sin embargo, uno de sus últimos recuerdos antes de la elección papal ocurrió en Chulucanas, durante la celebración por los 70 años de la diócesis, apenas dos o tres meses antes de que Prevost fuera elegido sucesor de Pedro. Purizaca lo acompañó a una reunión y compartió con él una eucaristía. Allí pudo observar el cariño que los fieles ya le profesaban.

“Muchas personas se acercaban a tomarse fotos. Muchos laicos, muchos fieles, muchos sacerdotes querían fotografiarse con monseñor Prevost. Siempre me llamaba la atención tanta bondad y serenidad”, recuerda.

Reencuentro entre el padre Purizaca y el ahora papa León XIV.

La noticia de su elección lo encontró en Chachapoyas, durante una visita pastoral. Cuando se anunció el humo blanco, colocó una computadora para seguir la transmisión junto a unas religiosas de clausura. Al escuchar el nombre de Robert Prevost, la emoción fue inmediata: ya sabían quién era.

Le enviaron un video de felicitación. Semanas después, Purizaca viajó a Roma para participar en el encuentro de los directores de las Obras Misionales Pontificias y tuvo la oportunidad de saludarlo personalmente. La emoción fue tanta que, por unos instantes, olvidó el protocolo.

“No le dije santo padre, sino padre Robert. Felicitaciones”, recuerda entre risas. El pontífice también sonrió y le preguntó cómo estaba. Para Purizaca, esa reacción resume una característica que no ha cambiado con el tiempo: la capacidad de generar confianza sin que su presencia intimide.

Incluso durante la última visita al Perú, cuando volvió a encontrarse con él, hubo un detalle que lo conmovió. En una breve conversación, León XIV se interesó por su vida y le preguntó cómo le estaba yendo. “Que el mismo santo padre se interese por tu vida, por lo que eres, por lo que estás haciendo, son cosas que se quedan en el corazón”, señala.

El sacerdote considera que la sencillez, la apertura y el amor por los demás que conoció en Prevost continúan presentes en el pontífice. Para él, su elección no transformó al hombre que había conocido, sino que amplificó el mensaje que ya transmitía desde sus años de servicio pastoral.

Una ahijada que esperó entre la multitud

En Piura, la historia de León XIV también tiene un vínculo familiar. Mildred Camacho es su ahijada de bautizo. Su relación con el entonces sacerdote Robert Prevost se remonta a 1997, pero comenzó mucho antes, a través de la amistad que este había construido con su padre, Héctor Camacho.

Héctor conoció a Prevost cuando era un joven sacerdote y realizaba su labor misionera en Chulucanas. En aquellos años, llegó a acompañarlo como monaguillo. Casi una década después, cuando nació su hija, le pidió que fuera su padrino de bautizo. El religioso aceptó y participó en la ceremonia celebrada en Chulucanas.

La pequeña recibió el nombre de Mildred, como la madre del hoy pontífice, fallecida en 1990. Con el tiempo, aquel vínculo se convirtió en una historia que la familia conservó con especial cariño, aunque nunca imaginaron que su padrino llegaría a convertirse en papa.

El reencuentro ocurrió durante la visita apostólica a Chiclayo. Mildred había viajado desde Piura junto a su padre y participaba como voluntaria en las labores de organización y logística de las actividades religiosas. Después de varios días de trabajo, el cansancio y la multitud habían hecho que perdiera la esperanza de acercarse al pontífice.

Ambos permanecían detrás de unas barandas, esperando verlo pasar. En medio de la gente, algunos asistentes descubrieron que la joven era su ahijada y comenzaron a llamar al papa para avisarle que estaba allí.

Héctor también hizo un esfuerzo por llamar su atención. León XIV reconoció su voz, volteó y se acercó. Entonces preguntó por ella: “¿Y en dónde está Mildred?”.

La joven estaba unos metros más atrás, subida en una silla para hacerse visible entre los asistentes. Cuando el pontífice logró identificarla, le extendió la mano y la bendijo antes de continuar con sus actividades.

Fueron apenas unos segundos, pero suficientes para que Mildred terminara emocionada hasta las lágrimas. La incertidumbre de no saber si podría saludar a su padrino desapareció en el momento en que él la reconoció y preguntó por ella.

Después del encuentro, agradeció públicamente a quienes habían orado por ella y a Dios por permitirle vivir aquel momento. También destacó la solidaridad de las personas que la ayudaron a acercarse.

La experiencia no solo le dejó un recuerdo familiar. Como voluntaria, Mildred pudo observar las dificultades que enfrentaron los asistentes durante las actividades papales, especialmente los adultos mayores y los niños expuestos al sol y a largas colas. Por ello, consideró necesario mejorar la organización y las condiciones de acceso para futuras visitas.

Su deseo es que León XIV vuelva a Chulucanas y pueda reencontrarse con las personas que formaron parte de sus primeros años de misión. Para ella, su despedida del Perú no tuvo el significado de un adiós definitivo, sino de un 'hasta pronto'.

El papa que quiso mirar el Perú desde el aire

La última visita de León XIV también dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales: el pontífice sentado junto a los pilotos del helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú que lo trasladó por el norte del país.

Los comandantes Gino Burgos y Javier Rojas fueron los responsables de pilotar la aeronave durante el recorrido hacia Santa Cruz, en Cajamarca. Ambos cuentan con cerca de 30 años de experiencia y fueron seleccionados por sus calificaciones y trayectoria en el sistema M17.

Traslado del papa León XIV a Chiclayo vía helicóptero.

La preparación había comenzado semanas antes, con aproximadamente cuatro vuelos de reconocimiento para estudiar la ruta y las condiciones meteorológicas. Sin embargo, lo que terminó convirtiendo aquella misión en una experiencia inolvidable no fue únicamente la responsabilidad de transportar al líder de la Iglesia católica, sino lo que ocurrió dentro de la cabina.

Los pilotos habían invitado al pontífice a acompañarlos durante el vuelo, aunque no estaban seguros de que aceptaría. Apenas la aeronave despegó, León XIV se levantó y preguntó si podía ingresar a la cabina de mando. La invitación fue aceptada y terminó compartiendo con ellos tanto el trayecto de ida como el de retorno.

Durante los aproximadamente 45 minutos de recorrido, el papa preguntó por los instrumentos y los sistemas del helicóptero. Pero también sorprendió a los comandantes por su conocimiento del territorio. Mientras observaba desde el aire, reconocía pueblos, caminos y distritos que había recorrido durante sus años de trabajo pastoral en el norte.

Los comandantes Gino Burgos y Javier Rojas junto al papa León XIV a bordo del papacóptero.

Los pilotos recordaron que incluso identificaba localidades que no aparecían en la cartografía que tenían a disposición. Era como si, desde aquella altura, estuviera volviendo a recorrer los caminos que alguna vez transitó por tierra.

“Él se mantuvo ubicado geográficamente en todo momento sobre el terreno”, recordaron los comandantes. La experiencia también tuvo un momento especial al aterrizar. Los integrantes de la tripulación solicitaron al pontífice que bendijera la bandera del escuadrón aéreo 332, cuyo lema es “servir y combatir”. León XIV accedió al pedido.

Después llegó la fotografía que se hizo viral. Los pilotos habían conversado sobre la posibilidad de tomarse una imagen con él, pero descartaron hacerlo durante el vuelo porque debían concentrarse en sus funciones. Cuando aterrizaron, el papa estaba por retirarse, pero recordó la solicitud, volvió a sentarse y posó junto a ellos.

Burgos y Rojas ya habían participado en actividades vinculadas con la visita del papa Francisco en 2018, cuando formaron parte del pasaje aéreo sobre la base de Las Palmas. Sin embargo, aseguran que compartir la cabina con León XIV fue una experiencia distinta, que incluso renovó su fe.

“Lo que transmite su santidad es nobleza, paz, humildad y vocación de servicio. Es una energía bastante fuerte y particular la que se siente en ese momento. Definitivamente, el espíritu se ha renovado”, expresaron.

La última conversación antes de regresar a Roma

La despedida del Perú tuvo otra protagonista: Lourdes Castillo, primera oficial de Latam Airlines Perú y la primera mujer de la tripulación al mando que participó en el vuelo de retorno del pontífice a Roma.

El trayecto se realizó a bordo de un Boeing 787-9 y recorrió 11.404 kilómetros durante 12 horas y 40 minutos. La operación involucró a cuatro pilotos, once tripulantes de cabina y alrededor de 600 personas de distintas áreas de la aerolínea.

Tripulación encargada del regreso del papa León XIV hacia Roma.

Para Castillo, la responsabilidad de formar parte de ese viaje tuvo un significado que iba más allá de sus funciones profesionales. También representaba a las mujeres que se desempeñan en una industria aeronáutica que durante mucho tiempo tuvo una presencia predominantemente masculina.

Durante el vuelo, León XIV ingresó a la cabina de mando y compartió unos minutos con los pilotos responsables de llevarlo de regreso al Vaticano. Allí pudo conversar con Castillo y los demás integrantes de la tripulación, además de tomarse fotografías.

“Me siento muy feliz y orgullosa de haber sido parte de este vuelo. Además, tener la oportunidad de acercarme al papa León XIV y conversar unos minutos con él. Sin duda, ha sido una experiencia muy linda y significativa que llevaré siempre conmigo”, expresó la primera oficial.

La despedida también estuvo acompañada de una propuesta gastronómica que buscó llevar al avión una muestra de la identidad peruana. El menú incluyó arroz con pato a la chiclayana, en homenaje a la ciudad donde Prevost ejerció como obispo, además de asado de tira con salsa de chocolate.

Durante el trayecto se sirvió también un sándwich de pollo a la brasa acompañado de chifles, king kong y chocotejas. Antes de aterrizar, el desayuno incluyó pan con chicharrón y café peruano de especialidad procedente de Villa Rica y Huánuco.

Ocho años después de haber trasladado al papa Francisco durante su visita al Perú, Latam volvió a participar en una operación de esta magnitud. Pero, para quienes estuvieron en aquella aeronave, el recuerdo más importante no estuvo únicamente en la distancia recorrida o en la responsabilidad de la misión, sino en los minutos compartidos con el pasajero que regresaba a Roma después de reencontrarse con el país donde había construido buena parte de su historia.

Desde el sacerdote que todavía lo llama padre Roberto hasta la ahijada que escuchó que preguntaba por ella entre la multitud, pasando por los pilotos que lo vieron reconocer desde el cielo los pueblos que alguna vez recorrió y la oficial que lo acompañó en su regreso, todos conservan una historia distinta de León XIV.

Son recuerdos que atraviesan distintas etapas de una misma vida. Porque antes de ser el papa que congregó a miles de fieles en el Perú, Robert Prevost fue un sacerdote que construyó amistades, dejó huellas en comunidades y aprendió a reconocer los rostros de quienes lo acompañaron. Y, para quienes tuvieron la oportunidad de reencontrarse con él, esa cercanía sigue siendo uno de los rasgos que mejor lo definen.