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Un jaguar vuelve a aparecer en este país de América Latina después de 10 años y sorprende a los especialistas por el lugar donde fue visto

Este gran felino fue registrado en una zona muy alta en el Caribe, tras una década sin avistamiento en la región. Su presencia sugiere una mejora en la conservación de la fauna local.

Un jaguar macho fue fotografiado en la Sierra del Merendón, Honduras, después de una década sin avistamientos en la región.
Un jaguar macho fue fotografiado en la Sierra del Merendón, Honduras, después de una década sin avistamientos en la región. | Foto: Mongabay
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Un joven jaguar macho fue captado por cámaras trampa en la Sierra del Merendón, en Honduras, después de una década sin registros de la especie en esta cordillera. El felino fue fotografiado el 6 de febrero de 2026, a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar.

El hallazgo llamó especialmente la atención de los científicos porque los jaguares suelen habitar zonas situadas a menor altitud. Para Panthera, organización que registró al ejemplar, su presencia representa una señal positiva en los esfuerzos de conservación desarrollados durante los últimos años en esta región.

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El jaguar fue encontrado en un lugar poco habitual

La mayoría de los jaguares vive por debajo de los 1.000 metros de altitud, por lo que encontrar uno a 2.200 metros resulta especialmente llamativo. Los llamados jaguares de las nubes son extremadamente raros y existen pocos registros de estos felinos en zonas tan elevadas.

En Honduras solo se habían documentado tres registros de jaguares a gran altitud, y el último ocurrió en 2016. La nueva aparición fue registrada en una montaña que Panthera y sus socios han monitoreado durante 15 años, con vigilancia continua durante la última década.

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La protección del bosque podría estar favoreciendo su regreso

La Sierra del Merendón forma parte de una zona de bosques nubosos protegida desde 1987 debido a su importancia como fuente de agua para las comunidades cercanas. Con el tiempo, estas áreas también demostraron ser un hábitat relevante para distintas especies de felinos silvestres.

En los últimos años se reforzaron los patrullajes, las cámaras trampa y los monitores acústicos para combatir la caza furtiva, además de impulsar la recuperación de especies que sirven de alimento al jaguar. Los especialistas consideran que estas medidas han contribuido a crear condiciones más favorables para los grandes felinos.

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