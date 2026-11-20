Una casa en Pompeya sepultada por la erupción del Vesubio revela tesoros personales intactos durante casi 2.000 años Entre los objetos recuperados destaca un collar de pequeños amuletos que posiblemente conservaba una mujer como recuerdo de su infancia.

Descubren el guardarropa de una mujer con joyas y productos de belleza de hace 2.000 años. Foto: Parco Archeologico di Pompei

Descubren el guardarropa de una mujer con joyas y productos de belleza de hace 2.000 años. Foto: Parco Archeologico di Pompei

Una excavación arqueológica en Pompeya, la antigua ciudad romana destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C., permitió descubrir un armario que habría permanecido cerrado desde hace 2.000 años. En su interior, los investigadores encontraron objetos de uso cotidiano, joyas y monedas que ofrecen una mirada poco habitual a la vida privada de sus antiguos habitantes.

El hallazgo se produjo en la Casa de Cornelius Maximus (IX 11, 7), ubicada junto a la Via dell'Abbondanza. Según informó el Parque Arqueológico de Pompeya, el mueble habría pertenecido a una mujer que no pudo recuperar sus pertenencias antes de que la erupción sepultara la vivienda.

¿Qué objetos encontraron dentro del antiguo armario romano?

Los arqueólogos identificaron diferentes pertenencias que permiten conocer algunas de las actividades cotidianas de la posible propietaria. El conjunto incluía pinzas, un instrumento utilizado para mezclar maquillaje, y un pequeño frasco de perfume de vidrio. También había un quemador de incienso, una lámpara de aceite de bronce y pesas de plomo.

Un pequeño tesoro de 38 monedas de bronce, aunque no se especificaron las denominaciones. Foto: Parco Archeologico di Pompei

Sin embargo, uno de los objetos más llamativos fue un collar formado por al menos 24 pequeños dijes. Sus figuras representaban dioses, manos, pies, piñas y racimos de uvas, elementos que tenían un significado particular en la cultura romana.

Estas piezas pertenecían a un tipo de collar conocido como crepundia, que se entregaba a los niños como amuleto de protección. Además de su función simbólica, los pequeños adornos producían sonidos cuando los menores se movían, lo que permitía a los adultos escuchar dónde estaban.

Los investigadores consideran que la mujer que guardó el collar pudo conservarlo como un recuerdo de su niñez, incluso después de llegar a la edad adulta.

“En ocasiones, los adultos conservaban estos objetos, a menudo en pequeñas cajas o, como en este caso, en bolsas de tela dentro de armarios, evidentemente como recuerdos de una infancia de la que, en ocasiones, quedaba muy poco más”, explicó el Parque Arqueológico de Pompeya en un comunicado.

Las 38 monedas revelan que los habitantes no pudieron recuperar sus pertenencias

La excavación también permitió recuperar un pequeño conjunto de 38 monedas de bronce. Aunque no se especificaron sus denominaciones, su presencia aporta una pista sobre las circunstancias en las que quedó abandonada la vivienda.

Objetos de recuerdo de la infancia perteneciente a una mujer. Foto: Parco Archeologico di Pompei

De acuerdo con los responsables del parque arqueológico, estos objetos sugieren que sus propietarios no tuvieron oportunidad de regresar por sus pertenencias antes de que la erupción cubriera la casa.

“La presencia de las monedas, en particular, sugiere que la propietaria o las propietarias no tuvieron tiempo de recuperar sus pertenencias de valor económico o sentimental”, señalaron los investigadores.

Los habitantes pudieron escapar durante la catástrofe, pero nunca regresaron para recoger sus objetos. También existe la posibilidad de que no sobrevivieran. El comunicado reconoce que no hay pruebas suficientes para determinar qué ocurrió con ellos.

“Pero quizá no sobrevivieron. Son preguntas que están destinadas a permanecer sin respuesta”, añadieron las autoridades arqueológicas.

Las pinturas y otros restos permiten conocer cómo era la vivienda

El descubrimiento del armario no fue el único resultado de las excavaciones. Los investigadores también encontraron elaboradas pinturas en las paredes de la residencia, un detalle que sugiere que sus habitantes tenían una situación económica relativamente acomodada.

Sin embargo, la vivienda todavía estaba en obras cuando ocurrió la erupción del Vesubio, una circunstancia que pudo alterar las actividades habituales de sus residentes.

Otro hallazgo inesperado fueron los esqueletos de al menos dos ratones jóvenes dentro de un recipiente de almacenamiento situado en un nivel intermedio de la casa. Probablemente eran ratones de campo que habían ingresado en busca de alimento.

Para Gabriel Zuchtriegel, director del Parque Arqueológico de Pompeya, estos descubrimientos permiten acercarse a una dimensión menos conocida de la antigua ciudad.

“No podemos reconstruir con certeza la identidad de quienes vivieron en la casa, pero estos fragmentos nos acercan a su vida cotidiana”, afirmó.

Así, los objetos recuperados no solo muestran cómo vivían los romanos, sino también los recuerdos y pertenencias personales que quedaron atrapados cuando la erupción interrumpió sus vidas.