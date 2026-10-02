Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOUniversitario vs Gerdau Minas EN VIVO: punto a punto de la semifinal de la Copa Brasilia 2026
Ciencia

Científicos detectan dos depósitos de magma bajo un volcán de Centroamérica en una área habitada por 2 millones de personas

Los investigadores monitorearon el movimiento del suelo con datos satelitales, evidenciando cambios en las profundidades.

Debajo del volcán Masaya podrían existir dos depósitos de magma activos. Foto: Shutterstock
Debajo del volcán Masaya podrían existir dos depósitos de magma activos. Foto: Shutterstock
Por
google iconLa República en Google

El volcán Masaya, en Nicaragua, alberga un sistema de magma más complejo de lo que se conocía. Un estudio de investigadores de Penn State detectó señales que apuntan a la presencia de dos fuentes de magma bajo el volcán, ubicado a unos 21 kilómetros de una zona donde viven cerca de 2 millones de personas. El lugar también forma parte de un parque nacional y recibe numerosos visitantes por su conocido lago de lava.

Los científicos analizaron cambios en la superficie entre 2018 y 2024 con información de satélite. El terreno primero descendió y después volvió a elevarse, una variación que podría reflejar el movimiento de magma hacia el reservorio principal. Al mismo tiempo, el sector del cráter Santiago, donde se encuentra el lago de lava, mostró un descenso de la superficie durante todo el periodo. Este comportamiento separado apunta a la existencia de un sistema subterráneo con más de una fuente.

Sistemas magmáticos complejos cerca de Managua

Masaya posee una estructura formada por varios cráteres y calderas, grandes depresiones que surgieron tras el vaciamiento de cámaras magmáticas. Su actividad y la forma en que circula el magma bajo la superficie todavía no se conocen por completo.

Mapa del volcán Masaya, con la caldera en linea roja, el cráter Santiago, que alberga un lago de lava delineado en rojo sólido, y el lago Masaya y los flujos de lava anteriores etiquetados. Foto: Geophysical Research Letters.

Mapa del volcán Masaya, con la caldera en linea roja, el cráter Santiago, que alberga un lago de lava delineado en rojo sólido, y el lago Masaya y los flujos de lava anteriores etiquetados. Foto: Geophysical Research Letters.

"Tener un conocimiento exhaustivo de la actividad volcánica de Masaya y sus peligros asociados es fundamental, ya que alrededor de 2 millones de personas viven cerca del volcán y la caldera es un parque nacional y un destino turístico popular", explicó Lizzie Johnson, autora principal del estudio.

Aunque el último gran flujo de lava del volcán ocurrió en 1772, Masaya mantiene una emisión persistente de gases. Entre ellos destaca el dióxido de azufre, que puede alcanzar concentraciones peligrosas. Para Young Cheol Kim, investigador de Penn State y autor del trabajo, el monitoreo constante permite conocer el comportamiento habitual del volcán y detectar variaciones que podrían requerir una respuesta oportuna.

Seguimiento del movimiento del suelo a través de las nubes

Para detectar esas variaciones, el equipo recurrió al satélite Sentinel-1, que pasa sobre Masaya aproximadamente cada 12 días. Sus datos permitieron medir cambios en la distancia entre el satélite y el terreno mediante una técnica conocida como InSAR.

Esta herramienta resulta especialmente útil en volcanes ubicados en regiones tropicales, donde las nubes pueden dificultar las observaciones desde el espacio. Las ondas de radar del satélite atraviesan las nubes y permiten comparar múltiples imágenes de una misma zona.

"Cuando el suelo se hunde, eso significa que probablemente hay magma que sale del volcán, pero cuando el terreno comienza a elevarse de nuevo, puede significar que entra nuevo magma", señaló Johnson.

Estudio continuo para identificar peligros

El comportamiento registrado entre 2018 y 2024 mostró una transición de subsidencia a elevación en la caldera. Para los investigadores, este cambio puede relacionarse con una nueva entrada de magma al reservorio principal. Sin embargo, el sector del cráter Santiago mantuvo una tendencia opuesta: su superficie descendió durante todo el estudio.

"Esto indica que el sistema de alimentación es más complejo y podría deberse a una disminución del magma en un segundo reservorio más superficial", explicó Johnson.

Los autores no detectaron un peligro inmediato para las comunidades cercanas. El seguimiento a largo plazo, junto con nuevos estudios geodésicos y modelos, permitirá comprender mejor la conexión entre los reservorios y la superficie, un elemento clave para evaluar futuros cambios en la actividad de Masaya.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos detectan dos depósitos de magma bajo un volcán de Centroamérica en una área habitada por 2 millones de personas

Candidatos a la alcaldía de Lima centraron su cierre de campaña en seguridad

Buscan voluntarios en Brasil para ayudar 24 horas semanales en un hostal: ofrecen alojamiento y tours gratis durante casi un mes

Ciencia

China presenta una refrigeradora que prepara agua con gas en un minuto: ofrece 3 niveles de efervescencia y se conecta al celular

La moto eléctrica que suma más de 1 km de autonomía por minuto de carga y tiene batería resistente al agua con GPS: fue presentada en Kenia

Los primeros pobladores de América llegaron durante el periodo más frío de la última era glacial, según estudio de ADN

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Candidatos a la alcaldía de Lima centraron su cierre de campaña en seguridad

Perú lidera el rechazo al Congreso en América Latina: el 90% no se siente representado

Congreso: Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este 6 de octubre dictamen sobre pedido de facultades