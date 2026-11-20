Actor argentino que besó a Korina Rivadeneira en obra teatral impacta al aceptar estar cara a cara con Mario Hart: "No me incomoda" Nacho Di Marco, actor argentino protagonista de efusivos besos con Korina Rivadeneira, no se esconde y asegura que podría estar sin problemas frente a frente con Mario Hart.

El beso entre Korina Rivadeneira y el actor argentino Nacho Di Marco durante una función teatral continúa generando repercusiones. Esta vez, el propio artista se refirió a los comentarios que surgieron después de la escena, que tuvo como espectador a Mario Hart, y dejó en claro que no le incomoda la atención mediática que ha recibido.

Además, el actor que participó en diversas producciones de América Televisión sorprendió al aceptar la posibilidad de asistir junto a la venezolana al pódcast 'Sin más que decir', conducido por el exchico reality. La propuesta cobra relevancia luego de que el piloto revelara que conversó con su expareja por no haber sido advertido sobre la escena de besos ni la presencia de cámaras durante la presentación.

Nacho Di Marco acepta estar frente a frente con Mario Hart

En declaraciones para Trome, Nacho Di Marco abordó la controversia que se generó por las escenas románticas que comparte con Korina Rivadeneira en la obra 'Fiesta de la chamba'. El actor argentino aseguró que comprende el interés que despertó el episodio y descartó sentirse incómodo por los comentarios que circulan sobre su participación en el espectáculo.

“No me incomoda porque entiendo que es parte del juego mediático, son cosas que suelen darse. Pero esto es solo una actuación, es trabajo”, manifestó el artista, quien explicó que los besos forman parte de su interpretación sobre el escenario.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue su disposición para asistir a 'Sin más que decir', el pódcast de Mario Hart. Di Marco aceptó la posibilidad de compartir una conversación con el conductor y Korina, pese a la repercusión que tuvo la escena teatral.

“Me quedo hasta terminar temporada y vuelvo el año que viene con más teatro”, agregó en la entrevista.

Korina Rivadeneira besa a Nacho Di Marco y Mario Hart reacciona

La polémica comenzó durante una presentación de 'Fiesta de la chamba', cuando Korina Rivadeneira protagonizó un beso con Nacho Di Marco frente a Mario Hart, quien había acudido al teatro acompañado de familiares. El piloto no esperaba encontrarse con esa escena y tampoco sabía que varios medios de comunicación estarían presentes para registrar su reacción.

Posteriormente, Mario explicó que la situación le resultó incómoda, principalmente porque no había recibido información previa sobre el desarrollo de la presentación ni sobre la presencia de las cámaras. Aclaró que no cuestionaba el trabajo actoral de Korina, sino que habría preferido conocer esos detalles antes de asistir.

Tras lo ocurrido, el conductor contó que conversó con la madre de sus hijos y le manifestó que hubiera agradecido una advertencia para decidir si quería estar presente. Korina, por su parte, le habría explicado que tampoco esperaba semejante despliegue de prensa durante la función.