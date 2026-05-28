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Un equipo de investigadores reveló que algunas células sanguíneas humanas podrían conservar rastros de un antepasado unicelular que vivió hace 700 millones de años. Este hallazgo, que conecta nuestro sistema inmunitario con los primeros organismos de la Tierra, ofrece una nueva perspectiva sobre cómo evolucionaron las defensas biológicas de los animales a lo largo de millones de años.

Los estudios realizados por la Universidad de Kioto reconstruyeron la historia evolutiva de estas células al comparar genes y patrones de expresión en distintas especies animales. Los resultados sugieren que la sangre humana aún conserva la herencia de los primeros organismos unicelulares, un vínculo que se manifiesta en células como los macrófagos, responsables de eliminar microbios y restos celulares.

¿Cómo rastrearon el origen de la sangre de hace 700 millones de años?

Para descubrir los orígenes de las células sanguíneas, los científicos desarrollaron un método analítico innovador que compara la actividad genética de distintos tipos de células en múltiples especies animales. Esta estrategia permitió construir árboles evolutivos de las células sanguíneas y estimar su desarrollo desde los primeros animales multicelulares.

Entre los genes analizados, el gen FOS destacó por estar presente en la mayoría de las células sanguíneas modernas y tener su origen en un ancestro unicelular. Según el equipo, este hallazgo indica que las primeras células sanguíneas emergieron aproximadamente al mismo tiempo que los primeros animales multicelulares en la Tierra, hace unos 700 millones de años. “Cuando comprendí que este legado tan antiguo circula en mi propia sangre, sentí una conexión directa con nuestros antepasados más lejanos”, declaró Yosuke Nagahata, primer autor del estudio e investigador del Instituto de Biología Evolutiva de España.

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¿Cómo evolucionaron las células sanguíneas modernas?

El estudio propone un modelo evolutivo en el que las células sanguíneas actuales surgieron al reutilizar material genético de organismos unicelulares primitivos. Según el análisis, los macrófagos representan las células más cercanas a estos ancestros y habrían dado origen a los mastocitos, que luego dieron paso a los linfocitos T y los glóbulos rojos. Finalmente, los linfocitos B se habrían separado directamente de los macrófagos tras la aparición de los mastocitos.

Este mapeo detallado revela que los mecanismos del sistema inmunitario moderno no son producto de una evolución reciente, sino que conservan estructuras y funciones desarrolladas hace cientos de millones de años. La investigación no solo aporta información sobre la evolución de la sangre, sino que también abre la puerta a estudios sobre el origen de enfermedades complejas como el cáncer, al usar la historia evolutiva de las células como guía.

Un vínculo vivo con los primeros tiempos de la vida en la Tierra

Los resultados subrayan que nuestra sangre es más que un medio de transporte de nutrientes y oxígeno; es un testimonio vivo de la historia biológica del planeta. Cada célula sanguínea lleva fragmentos genéticos que reflejan la estrategia de supervivencia de los primeros organismos unicelulares. Kawamoto señaló: “Estos hallazgos ilustran que las rutas de diferenciación de las células sanguíneas de vertebrados reflejan 700 millones de años de historia evolutiva”.

El equipo considera que su método puede ayudar a responder preguntas sobre cómo ciertas enfermedades se desarrollan a partir de mecanismos biológicos antiguos y cómo esta herencia genética influye en nuestra salud actual.