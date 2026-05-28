Arqueólogos descubren bajo Israel un sistema de túneles que nadie sabe quién lo construyó, ni cuando, ni por qué

En Jerusalén, unos equipos de construcción descubrieron la entrada a un misterioso sistema de túneles. Foto: AFP

En Jerusalén, unos equipos de construcción descubrieron la entrada a un misterioso sistema de túneles. Foto: AFP

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Durante una excavación de rutina en la zona del kibutz Ramat Rachel, en Jerusalén, arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrieron un sistema de túneles tallados en roca sólida que se extiende por más de 150 pies, con pasajes de hasta 16 pies de altura y 10 de ancho.

'Estábamos excavando en un terreno relativamente rocoso y expuesto cuando, de repente, descubrimos una cavidad kárstica natural', declararon en un comunicado Sivan Mizrahi y Zinovi Matskevich, directores de la excavación de la Autoridad de Antigüedades de Israel. 'Para nuestra sorpresa, a medida que avanzaba la excavación, esta cavidad se convirtió en un largo túnel. Partes del mismo aún se encuentran derrumbadas, por lo que el túnel todavía no ha revelado todos sus secretos'.

El antiguo túnel descubierto en Jerusalén. Foto: Yoli Schwartz / Autoridad de Antigüedades de Israel.

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Un hallazgo inesperado bajo el suelo de Jerusalén

Los arqueólogos inicialmente consideraron que podría tratarse de un acueducto, pero no se detectó ninguna fuente de agua cercana y las paredes carecían de enlucido, una técnica habitual en sistemas hidráulicos antiguos. Tampoco aparecieron restos que sugirieran un uso agrícola o industrial. Sin embargo, se observó un conducto de ventilación y se hallaron escombros dispersos que podrían indicar que el túnel fue excavado para extraer piedra caliza o producir cal, aunque también es posible que la obra no se haya completado.

El túnel estaba lleno de escombros que se acumularon a lo largo de cientos o miles de años. Foto: Yoli Schwartz / Autoridad de Antigüedades de Israel

El hallazgo se encuentra a pocos cientos de metros de sitios históricos relevantes, como un edificio público del período del Primer Templo en el barrio Arnona y Tel Ramat Rachel, con asentamientos que abarcan desde la Edad de Hierro hasta la era islámica. Esta proximidad sugiere que los túneles podrían tener entre 2.500 y 3.000 años de antigüedad, aunque la ausencia de artefactos impide una datación exacta.

'Este descubrimiento se suma a muchos otros que se realizan constantemente en la ciudad. Por lo general, podemos explicar lo que encontramos, pero en casos como este, nos quedamos asombrados', dijo el arqueólogo Amit Re’em.

El misterio sobre su propósito y antigüedad

Actualmente, el objetivo de los túneles sigue siendo un enigma. Entre las hipótesis se plantea que podrían haber servido como cantera subterránea, como sistema de extracción de cal o incluso como proyecto inconcluso. La evidencia física, como los escombros de piedra y la ventilación planificada, respalda la idea de un uso práctico, pero no confirma con certeza su finalidad.

Los arqueólogos también se enfrentan al desafío de datar la obra: ninguna cerámica, inscripción o herramienta dentro del túnel ha ofrecido pistas sobre su época exacta. Sin embargo, la relación con los asentamientos históricos cercanos permite aproximar su antigüedad y abre interrogantes sobre la civilización que lo construyó y la razón detrás de un proyecto de tal magnitud.