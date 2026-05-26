Haier ha lanzado una innovadora lavadora frontal de tres tambores llamada XQGL125-MBLDE697WU1, que permite lavar diferentes cargas simultáneamente sin mezclar textiles. | Foto: South China Morning Post/mejorada con IA

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En China, el gigante tecnológico Haier lanzó una innovadora lavadora frontal de tres tambores bajo su marca filial Leader. Este modelo, denominado XQGL125-MBLDE697WU1, permite procesar cargas distintas en simultáneo sin mezclar los textiles en un solo compartimento. La propuesta busca resolver una necesidad común en el país asiático: segmentar las prendas diarias, la ropa íntima y las piezas delicadas, una costumbre que suele obligar a los usuarios a realizar esta tarea de forma manual.

Los medios locales apodaron a este electrodoméstico, parecido a Mickey Mouse, como la "lavadora para perezosos", ya que optimiza el tiempo doméstico al eliminar los ciclos independientes. De hecho, en un comunicado corporativo, la compañía asiática destacó que los consumidores iniciales buscaban emanciparse de "tareas como lavar ropa interior y calcetines" para así garantizar un lavado seguro sin lavado a mano.

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¿Cómo funciona el diseño de la lavadora de tres tambores Leader?

Este electrodoméstico presenta una estructura vertical que distribuye la carga mediante dos compartimentos en la zona superior y un tanque principal en el área inferior. Dicha configuración frontal evoca la silueta de Mickey Mouse, según reportó South China Morning Post, debido a que las compuertas superiores simulan las orejas del personaje y el acceso grande se ubica abajo.

Respecto al volumen de almacenamiento, el cilindro central admite hasta 10,5 kg, mientras que cada sección superior soporta 1 kg. IT Home detalló que el esquema "10,5 kg + 1 kg + 1 kg" facilita separar la ropa convencional de las piezas delicadas, como calcetines; asimismo, señaló que los tambores pequeños tienen un diámetro de 216 mm.

La ficha oficial de Leader describe el modelo como una lavadora de 12,5 kg de carga total, equipada con motor inverter de transmisión directa y eficiencia energética de nivel 1. El dispositivo posee un tono blanco "hielo", mide 600 x 1070 x 595 mm e integra funciones avanzadas como dosificación inteligente y esterilización ultravioleta.

¿Qué características y precio tiene la lavadora Haier de tres tambores?

La preventa de este electrodoméstico inició en China a través de la plataforma JD.com con un costo de referencia de 4.999 yuanes (cerca de US$690) y una reserva inicial de 30 yuanes, según reportó South China Morning Post. Por su parte, el portal IT Home detalló que el importe del artículo podía descender hasta 3.999 yuanes en casos específicos gracias a los subsidios estatales vigentes.

El interés del público superó las expectativas de la compañía. De acuerdo con Securities Times, el fabricante acumuló más de 88.000 solicitudes previas a las primeras entregas programadas para mediados de abril del 2025. La firma asiática aclaró que el diseño surgió para resolver la búsqueda de los usuarios de higienizar ropa interior y calcetines en espacios exclusivos.

En cuanto a su utilidad técnica, las tres cavidades operan de forma simultánea mediante circuitos hídricos independientes que impiden la contaminación entre cargas. La corporación puntualizó que los dos compartimentos superiores logran un equilibrio mutuo, apoyados en un sistema de suspensión que absorbe las vibraciones; paralelamente, Sina Finance complementó que el dispositivo añade dosificación automática de insumos, autolimpieza del dispensador y un programa rápido de 22 minutos.