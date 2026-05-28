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Científicos estudian la precisión casi imposible de este Patrimonio de la Humanidad formado hace 60 millones de años

En Irlanda del Norte hay una formación natural de alrededor de 40 mil columnas de basalto, Patrimonio de la Humanidad desde 1986, que asombra por su belleza geométrica.

La Calzada del Gigante en Irlanda del Norte es una impresionante formación natural con 40.000 columnas de basalto.
La Calzada del Gigante en Irlanda del Norte es una impresionante formación natural con 40.000 columnas de basalto. | Foto: Ireland
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En la costa de Irlanda del Norte existe un paisaje que sigue asombrando tanto a visitantes como a especialistas por su apariencia casi irreal. Se trata de la Calzada del Gigante, una formación natural compuesta por unas 40 mil columnas de basalto que encajan entre sí con una precisión geométrica extraordinaria y que, pese a haber surgido hace unos 60 millones de años, sigue siendo objeto de estudio científico.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, esta estructura volcánica es considerada uno de los enclaves geológicos más sorprendentes del planeta. Sus columnas, en su mayoría hexagonales, parecen colocadas una a una como si fueran parte de una construcción humana, aunque su origen está completamente ligado a procesos naturales ocurridos durante la formación del Atlántico norte.

Esta estructura volcánica resultó de una intensa actividad en el Paleógeno, donde la lava enfriada dio origen a columnas prismáticas perfectas

Esta estructura volcánica resultó de una intensa actividad en el Paleógeno, donde la lava enfriada dio origen a columnas prismáticas perfectas.

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El fenómeno volcánico que dio origen a miles de columnas casi perfectas

La explicación científica se remonta al paleógeno, cuando una intensa actividad volcánica cubrió grandes áreas del actual norte de Irlanda con lava basáltica. Al enfriarse lentamente, ese material comenzó a contraerse y a fracturarse siguiendo patrones geométricos extremadamente regulares, lo que dio origen a lo que se conoce como disyunción columnar.

Como resultado, aparecieron miles de columnas prismáticas unidas entre sí, la mayoría con seis lados, aunque también existen estructuras de cuatro, cinco, siete y ocho caras. Algunas alcanzan hasta 12 metros de altura. Con el paso de millones de años, la erosión provocada por el mar y el viento dejó al descubierto esta superficie rocosa que hoy parece una enorme escalinata natural frente al océano.

Este Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en 1986, se formó hace 60 millones de años

Este Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en 1986, se formó hace 60 millones de años.

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¿Por qué este paisaje sigue fascinando a científicos y visitantes de todo el mundo?

La Calzada del Gigante es un laboratorio natural para investigadores que estudian el enfriamiento de la lava, la formación de fracturas hexagonales y la evolución geológica del terreno. Su importancia ha sido clave para el desarrollo de la vulcanología moderna y, en 2022, fue reconocida por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas entre los 100 sitios geológicos más relevantes del planeta.

Más allá de su valor científico, el lugar conserva una fuerte dimensión cultural. La tradición irlandesa atribuye su origen al gigante Finn McCool, quien, según la leyenda, construyó una calzada de piedra sobre el mar para enfrentarse a un rival escocés. Esa combinación entre ciencia, paisaje y mito ha convertido a la Calzada del Gigante en uno de los símbolos más emblemáticos de Irlanda del Norte, además de uno de los escenarios naturales más fotografiados y admirados del mundo.

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