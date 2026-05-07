HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Mundo

China a la vanguardia de la construcción: utiliza enormes burbujas para reducir el ruido y el polvo de las obras

La construcción del futuro ya comenzó en China con impresionantes membranas de aire que cubren obras en zonas comerciales de Pekín. El novedoso sistema busca mejorar la convivencia urbana.

China revoluciona el sector de la construcción con burbujas neumáticas en Pekín.
China revoluciona el sector de la construcción con burbujas neumáticas en Pekín. | Foto: Composición LR | IA Chatgpt
Escuchar
Resumen
Compartir

China vuelve a captar la atención mundial con una innovadora tecnología aplicada al sector de la construcción. En Pekín, enormes burbujas neumáticas cubren obras urbanas para disminuir el impacto ambiental, controlar el polvo y reducir la contaminación sonora que generan los trabajos de remodelación en zonas altamente transitadas.

El proyecto fue implementado en el distrito de Dongcheng, donde las autoridades instalaron una gigantesca membrana de aire sobre las excavaciones de la Librería de Idiomas Extranjeros de Pekín, ubicada en la conocida calle Wangfujing. Este sistema busca proteger a residentes y comercios cercanos mientras continúan las obras, además de acelerar los tiempos de construcción y minimizar las molestias habituales en las ciudades.

TE RECOMENDAMOS

LOS ARCANOS MENORES DEL TAROT Y SU VERDADERO SIGNIFICADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

lr.pe

¿Cómo funcionan las burbujas gigantes que China utiliza en las obras?

Las autoridades chinas denominaron a esta estructura 'membrana neumática', una cubierta totalmente cerrada diseñada para encapsular las zonas de construcción. Su funcionamiento se basa en mantener presión de aire constante dentro de la estructura, creando una especie de cúpula inflable capaz de aislar el área de trabajo del entorno exterior.

Según el Gobierno del distrito de Dongcheng, la burbuja instalada alcanza más de 1.850 metros cuadrados y cuenta con una altura libre de 14 metros. Además, incorpora accesos especiales para vehículos y maquinaria pesada. El sistema logra bloquear más del 95% del polvo generado durante las excavaciones y mantiene el ruido por debajo de los 50 decibelios, un nivel considerablemente más bajo que el de una obra convencional en plena ciudad.

PUEDES VER: El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

lr.pe

¿Por qué esta tecnología podría cambiar el futuro de la construcción urbana?

El uso de estas burbujas gigantes representa una nueva estrategia para reducir el impacto de las obras sobre el medioambiente y la calidad de vida de los vecinos. En grandes urbes como Pekín, donde las remodelaciones son constantes, el ruido, las partículas contaminantes y las interrupciones del tránsito suelen provocar molestias permanentes tanto para residentes como para comerciantes.

Otro de los beneficios destacados por las autoridades es que la membrana neumática permite trabajar prácticamente bajo cualquier condición climática. Esto reduce las interrupciones causadas por lluvias, viento o bajas temperaturas y podría acortar los tiempos de ejecución hasta en 20%. Gracias a esta combinación de eficiencia y sostenibilidad, China continúa consolidándose como una de las potencias tecnológicas más influyentes en el desarrollo de nuevas soluciones para las ciudades del futuro.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

LEER MÁS
China desafía la lógica y lanza la primera ‘central eléctrica que vuela’ capaz de generar un megavatio de energía

China desafía la lógica y lanza la primera ‘central eléctrica que vuela’ capaz de generar un megavatio de energía

LEER MÁS
Un desierto convertido en potencia solar: el ambicioso proyecto de China que lidera la energía renovable mundial

Un desierto convertido en potencia solar: el ambicioso proyecto de China que lidera la energía renovable mundial

LEER MÁS
La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

LEER MÁS
China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China le gana a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

China le gana a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

LEER MÁS
El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

LEER MÁS
EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025