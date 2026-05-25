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Ciencia

El descubrimiento de una herramienta de 146.000 años de antigüedad muestra la historia de la creatividad humana

Un grupo humano extinto logró producir herramientas de piedra cuidadosamente diseñadas durante una dura era glacial.

Cristales que crecen dentro de un hueso hallado sirvieron para datar el yacimiento y las herramientas encontradas. Foto: Zhanyang Li
Cristales que crecen dentro de un hueso hallado sirvieron para datar el yacimiento y las herramientas encontradas. Foto: Zhanyang Li
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Entre huesos de animales enterrados en el yacimiento Lingjing, en China, los arqueólogos hallaron pruebas de que algunos humanos antiguos pudieron haberse vuelto más sofisticados tecnológicamente y creativos durante uno de los climas más duros a los que se enfrentaron.

En un estudio reciente publicado en la revista Journal of Human Evolution, los investigadores recalcularon la fecha de fabricación de herramientas del sitio arqueológico y descubrieron que fueron elaboradas hace aproximadamente 146 mil años, durante una Edad de Hielo.

'La gente suele imaginar la creatividad como algo que florece en tiempos de bonanza', declaró Yuchao Zhao, autor principal del artículo, en un comunicado. 'Descubrir que estas herramientas de piedra se fabricaron durante una dura era glacial cuenta una historia diferente. Los tiempos difíciles pueden obligarnos a adaptarnos'.

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Una innovación en la Edad de Hielo

El yacimiento donde se encontraron las herramientas fue habitado por el Homo juluensis, un antiguo grupo que compartía rasgos con los humanos arcaicos del este de Asia y con los neandertales. Los investigadores creen que los Homo sapiens pudieron haber interactuado con ellos en algún momento.

Uno de los núcleos de piedra de 146.000 años de antigüedad utilizados para fabricar herramientas de carnicero, hallado en Lingjing, China. Foto: Yuchao Zhao

Uno de los núcleos de piedra de 146.000 años de antigüedad utilizados para fabricar herramientas de carnicero, hallado en Lingjing, China. Foto: Yuchao Zhao

Los arqueólogos suponían que los antiguos humanos del este de Asia no habían desarrollado tecnologías de herramientas de piedra tan sofisticadas como las observadas en Europa o África durante el Pleistoceno medio tardío. Sin embargo, los artefactos de Lingjing contradicen esta suposición.

Según los investigadores, estas herramientas representan algunos de los sistemas de lascado centrípeto sofisticados más antiguos conocidos en el este de Asia. En Lingjing también se encontraron fragmentos de hueso grabados y herramientas del mismo material.

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Unos cristales revelan la edad de las herramientas

Los arqueólogos creen que Lingjing funcionaba principalmente como un lugar donde se procesaban animales como ciervos cerca de un manantial, en lugar de ser un asentamiento permanente. Entre los restos, se encontró una costilla con cristales de calcita. Estos contenían trazas de uranio, que se desintegra naturalmente en torio con el tiempo, lo que permitió a los científicos estimar su edad.

'Los cristales de calcita dentro del hueso actuaron como un reloj natural, lo que nos permitió precisar la antigüedad del yacimiento', dijo Zhao.

Las estimaciones anteriores situaban las herramientas en unos 126 mil años de antigüedad. La datación revisada las sitúa otros 20 mil años atrás, en un entorno mucho más frío, propio de la Edad de Hielo.

En lugar de ser un lujo propio de tiempos más fáciles, la nueva cronología sugiere que la creatividad pudo haber ayudado a los humanos antiguos a sobrevivir en algunas de las condiciones más difíciles a las que se enfrentaron.

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