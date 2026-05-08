Hallan una corona de oro en tumba de 4.600 años que reescribe la historia de la Edad de Bronce

Un descubrimiento arqueológico en Serbia redefine la cronología de la Edad de Bronce en Europa | Foto: Wiki

Un descubrimiento arqueológico en Serbia redefine la cronología de la Edad de Bronce en Europa | Foto: Wiki

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Un hallazgo arqueológico en Serbia está transformando lo que se sabía sobre la cronología de la Edad de Bronce en Europa. Investigadores descubrieron una tumba de aproximadamente 4.600 años junto al río Danubio con una diadema de oro y tres dientes humanos que permitieron realizar nuevas dataciones absolutas, una técnica que redefine el calendario histórico de antiguos asentamientos balcánicos.

El estudio, publicado en la revista científica Archaeologia Austriaca, analizó tres enterramientos hallados en el Danubio serbio: Vajuga-Pesak, Golokut-Vizić y Šljunkara-Zemun. Gracias al examen de los restos humanos encontrados en las tumbas, los especialistas lograron precisar fechas que modifican las conexiones culturales entre los Balcanes, los Cárpatos y Europa central durante el inicio de la Edad de Bronce.

¿Por qué la diadema de oro cambia la historia de la Edad de Bronce?

La pieza más impactante del descubrimiento es una diadema de oro encontrada en el enterramiento de Šljunkara-Zemun. Aunque objetos similares ya habían aparecido en excavaciones europeas, la diferencia radica en que esta vez el contexto funerario pudo fecharse con precisión mediante análisis bioarqueológicos realizados sobre dientes humanos, lo que ofrece una referencia temporal mucho más exacta.

Los arqueólogos explicaron que conocer la antigüedad real de estos objetos permite entender cuándo comenzaron a consolidarse las jerarquías sociales y los símbolos de poder en Europa prehistórica. El oro, considerado un material escaso y asociado al prestigio, evidencia que hace más de cuatro milenios ya existían redes de intercambio y comunidades con estructuras sociales complejas en distintas regiones del continente.

¿Qué revelan las nuevas fechas sobre las antiguas culturas europeas?

Durante décadas, los enterramientos prehistóricos fueron clasificados principalmente por la forma de las vasijas, los estilos metálicos y otros elementos visuales. Sin embargo, las nuevas fechas absolutas demostraron que algunas tumbas consideradas de la Edad de Bronce temprana podrían pertenecer a etapas diferentes, obligando a reorganizar la secuencia histórica de los Balcanes.

El estudio destaca que el Danubio funcionó como un corredor natural que conectaba Europa central, el Egeo y los Balcanes, facilitando el movimiento de personas, tecnologías y rituales funerarios. Para los investigadores, ajustar la cronología de estos entierros no solo corrige fechas, sino que también ayuda a comprender cómo evolucionaron las sociedades europeas en un periodo marcado por la expansión de la metalurgia y el surgimiento de nuevas formas de poder.