Un huevo de un antiguo ancestro de los mamíferos contenía un embrión de Lystrosaurus. Foto: Julien Benoit

Un huevo de un antiguo ancestro de los mamíferos contenía un embrión de Lystrosaurus. Foto: Julien Benoit

La historia de la vida en nuestro planeta acaba de dar un giro definitivo con el hallazgo de un fósil que data de hace 250 millones de años. Un equipo de investigadores identificó por primera vez un huevo que contiene un embrión de Lystrosaurus, un robusto pariente de los mamíferos que dominó el paisaje tras la catástrofe del Pérmico.

Aquel periodo, conocido como la extinción masiva, acabó con la mayoría de las especies de la Tierra debido al calor extremo y la inestabilidad ambiental. Pese a las sequías prolongadas, el animal prosperó de manera asombrosa. Este es el primer huevo confirmado jamás encontrado de un ancestro de los mamíferos, según el estudio publicado en PLOS ONE.

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La evidencia de mamíferos ponedores

En 2008, cuando el descubridor de fósiles, John Nyaphuli, localizó un pequeño nódulo rocoso en Sudáfrica durante una expedición de campo. Aunque en ese momento la pieza solo mostraba fragmentos óseos diminutos, los investigadores del Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand sospecharon que se trataba de un ejemplar que pereció antes de nacer. Tras diecisiete años de espera, el uso de rayos X con el Sincrotrón Europeo (ESRF) de Francia permitió atravesar la piedra para confirmar la presencia de un embrión perfectamente acurrucado.

Embrión de Lystrosaurus dentro de su caparazón parcialmente conservado. Foto: Julien Benoit / Sophie Vrard

Este fósil constituye la prueba inaugural de que los cinodontes y otros parientes mamiferoides producían huevos de cáscara blanda, una característica que dificultó su preservación durante milenios.

Durante el análisis, el profesor del ESRF, Julien Benoit, detectó que la sínfisis de la mandíbula inferior no presentaba fusión. "El hecho de que esta unión no ocurriera todavía muestra que el individuo habría sido incapaz de alimentarse por sí mismo", afirmó el especialista. Este detalle biológico ratificó que el animal se encontraba en una fase previa a la eclosión al momento de su muerte.

Una estrategia de supervivencia

El Lystrosaurus optó por una inversión energética significativa en su descendencia. Estos animales producían huevos de gran tamaño en relación con sus dimensiones corporales, lo que garantizaba una reserva abundante de yema. Dicha nutrición permitía que los embriones alcanzaran un desarrollo avanzado antes de abandonar el cascarón. A diferencia de las especies actuales que dependen de la lactancia, estas crías nacían bajo una condición "precoz", dotadas de la capacidad de desplazarse y buscar sustento de forma autónoma casi de inmediato.

Representación de un Lystrosaurus adulto. Foto. Shutterstock

Esta táctica resultó vital para enfrentar los ecosistemas áridos y hostiles del Triásico Temprano. La cáscara blanda, aunque difícil de fosilizar, protegía al embrión contra la desecación en suelos secos. Al alcanzar la madurez reproductiva a una edad temprana y crecer con celeridad, el animal logró una tasa de reemplazo poblacional superior a la de sus competidores.

"En términos sencillos, el éxito del género se debió a su rápido crecimiento y a una reproducción temprana", señala el estudio.

Importancia científica del hallazgo

Esta investigación es importante porque proporciona la primera evidencia directa de que los ancestros de los mamíferos, como el Lystrosaurus, ponían huevos, resolviendo así una incógnita sobre los orígenes de la reproducción de esta clase. Más allá de este descubrimiento fundamental, revela cómo las estrategias reproductivas pueden influir en la supervivencia en entornos extremos.

“En el contexto actual, este trabajo tiene un gran impacto porque ofrece una perspectiva a largo plazo sobre la resiliencia y la adaptabilidad ante el rápido cambio climático y la crisis ecológica. Comprender cómo sobrevivieron los organismos del pasado a las convulsiones globales ayuda a los científicos a predecir mejor cómo podrían responder las especies actuales al estrés ambiental continuo”, explica Benoit.