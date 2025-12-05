HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Ciencia

Paleontólogos descubren 18.000 huellas de dinosaurios y rastros de que nadaban en una antigua costa de Bolivia

Los rastros encontrados revelan diversos tipos de comportamientos de estos animales prehistóricos, desde caminar y correr hasta nadar y girar.

En Bolivia, el yacimiento arqueológico de Carreras Pampas se ha convertido en uno de los más importantes del mundo. Foto: Raúl Esperante
En Bolivia, el yacimiento arqueológico de Carreras Pampas se ha convertido en uno de los más importantes del mundo. Foto: Raúl Esperante

Investigadores han identificado 16.600 huellas de dinosaurios fosilizadas en el sitio paleontológico Carreras Pampa, ubicado en el corazón del Parque Nacional Torotoro, en Bolivia. El yacimiento no solo presenta la mayor cantidad de pisadas encontradas en un solo lugar, sino que también incluye más de 1.378 rastros de nado en una zona costera que existió en este país altiplánico hace millones de años.

Las huellas, pertenecientes en su mayoría a dinosaurios terópodos bípedos del período Cretácico, se extienden por una superficie de más de 7.400 metros cuadrados a lo largo de lo que fue una antigua costa. El análisis publicado en PLOS One revela detalles sobre el comportamiento locomotor de estas especies, incluyendo desplazamientos en grupo, trayectorias paralelas, rastros de nado y hasta marcas de arrastre de cola.

PUEDES VER: China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

lr.pe

El hallazgo en el Parque Nacional Torotoro

El sitio de Carreras Pampa, si bien ya era conocido por los paleontólogos, no había sido documentado ni estudiado adecuadamente. El equipo liderado por Jeremy McLarty, paleontólogo y profesor asociado de la Universidad Southwestern Adventist en Texas, realizó un extenso trabajo de campo que incluyó la limpieza manual de miles de huellas cubiertas por sedimentos y rocas.

“Este es el mayor número de huellas de dinosaurios jamás encontrado en un solo yacimiento”, afirmó McLarty en declaraciones a Live Science. Además, el experto destacó que Carreras Pampa conserva el mayor número de rastros de nado de dinosaurios en todo el mundo, una característica única del lugar.

Los investigadores observaron huellas de diferentes tamaños, desde marcas de menos de 10 centímetros, posiblemente hechas por dinosaurios pequeños como Coelophysis o crías de especies más grandes, hasta pisadas de más de 30 centímetros que podrían pertenecer a dinosaurios de tamaño medio como Dilophosaurus o Allosaurus.

PUEDES VER: Los astrónomos se sorprenden: detectan en la superficie del cometa 3I/ATLAS unas erupciones ‘volcánicas’ pero de hielo

lr.pe

¿Cómo se comportaban los dinosaurios?

Una de las características más llamativas es la variedad de comportamientos registrados en las huellas. Los rastros indican que algunos dinosaurios caminaban, corrían, nadaban, giraban bruscamente e incluso arrastraban la cola. Este nivel de conservación y diversidad no se observa con frecuencia en otros sitios fósiles, lo que hace de Carreras Pampa un laboratorio natural excepcional.

Las marcas de nado tienen forma de surcos rectos o curvos en forma de coma. De acuerdo con McLarty, el surco principal corresponde al dedo medio del dinosaurio que rozaba el fondo del cuerpo de agua, mientras que los surcos más pequeños reflejan la acción de los otros dedos. A diferencia de otros yacimientos donde solo se identifican huellas aisladas, en Carreras Pampa se han hallado secuencias completas de desplazamiento alternado, lo que indica un patrón continuo de nado.

La orientación de algunos rastros también sugiere desplazamientos en grupo, una hipótesis que refuerza la idea de un comportamiento social en ciertas especies de terópodos. Además, la presencia de marcas de aves fósiles añade una dimensión aún más compleja al ecosistema que existió en esa región hace más de 66 millones de años.

Notas relacionadas
Científicos avistaron en México una rara ballena con colmillos tras cinco años de búsqueda

Científicos avistaron en México una rara ballena con colmillos tras cinco años de búsqueda

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
El satélite de la NASA captura la primera imagen detallada de un tsunami enorme en el Pacífico

El satélite de la NASA captura la primera imagen detallada de un tsunami enorme en el Pacífico

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

LEER MÁS
La Tierra tendrá 2 océanos nuevos: confirman que dos grietas desde África abrirán el paso a nuevos mares

La Tierra tendrá 2 océanos nuevos: confirman que dos grietas desde África abrirán el paso a nuevos mares

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Ciencia

Semiyarka, la ciudad entre montañas y ríos que controlaba la metalurgia en la Eurasia prehistórica durante la Edad de Bronce

Calendario lunar de diciembre: cuándo se verá la última luna llena de 2025 y cuáles serán las fases lunares

El día se convertirá en noche: el eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y será pronto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025