En Bolivia, el yacimiento arqueológico de Carreras Pampas se ha convertido en uno de los más importantes del mundo. Foto: Raúl Esperante

Investigadores han identificado 16.600 huellas de dinosaurios fosilizadas en el sitio paleontológico Carreras Pampa, ubicado en el corazón del Parque Nacional Torotoro, en Bolivia. El yacimiento no solo presenta la mayor cantidad de pisadas encontradas en un solo lugar, sino que también incluye más de 1.378 rastros de nado en una zona costera que existió en este país altiplánico hace millones de años.

Las huellas, pertenecientes en su mayoría a dinosaurios terópodos bípedos del período Cretácico, se extienden por una superficie de más de 7.400 metros cuadrados a lo largo de lo que fue una antigua costa. El análisis publicado en PLOS One revela detalles sobre el comportamiento locomotor de estas especies, incluyendo desplazamientos en grupo, trayectorias paralelas, rastros de nado y hasta marcas de arrastre de cola.

El hallazgo en el Parque Nacional Torotoro

El sitio de Carreras Pampa, si bien ya era conocido por los paleontólogos, no había sido documentado ni estudiado adecuadamente. El equipo liderado por Jeremy McLarty, paleontólogo y profesor asociado de la Universidad Southwestern Adventist en Texas, realizó un extenso trabajo de campo que incluyó la limpieza manual de miles de huellas cubiertas por sedimentos y rocas.

“Este es el mayor número de huellas de dinosaurios jamás encontrado en un solo yacimiento”, afirmó McLarty en declaraciones a Live Science. Además, el experto destacó que Carreras Pampa conserva el mayor número de rastros de nado de dinosaurios en todo el mundo, una característica única del lugar.

Los investigadores observaron huellas de diferentes tamaños, desde marcas de menos de 10 centímetros, posiblemente hechas por dinosaurios pequeños como Coelophysis o crías de especies más grandes, hasta pisadas de más de 30 centímetros que podrían pertenecer a dinosaurios de tamaño medio como Dilophosaurus o Allosaurus.

¿Cómo se comportaban los dinosaurios?

Una de las características más llamativas es la variedad de comportamientos registrados en las huellas. Los rastros indican que algunos dinosaurios caminaban, corrían, nadaban, giraban bruscamente e incluso arrastraban la cola. Este nivel de conservación y diversidad no se observa con frecuencia en otros sitios fósiles, lo que hace de Carreras Pampa un laboratorio natural excepcional.

Las marcas de nado tienen forma de surcos rectos o curvos en forma de coma. De acuerdo con McLarty, el surco principal corresponde al dedo medio del dinosaurio que rozaba el fondo del cuerpo de agua, mientras que los surcos más pequeños reflejan la acción de los otros dedos. A diferencia de otros yacimientos donde solo se identifican huellas aisladas, en Carreras Pampa se han hallado secuencias completas de desplazamiento alternado, lo que indica un patrón continuo de nado.

La orientación de algunos rastros también sugiere desplazamientos en grupo, una hipótesis que refuerza la idea de un comportamiento social en ciertas especies de terópodos. Además, la presencia de marcas de aves fósiles añade una dimensión aún más compleja al ecosistema que existió en esa región hace más de 66 millones de años.