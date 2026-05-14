Científicos descubrieron que un árbol muy común en el paisaje puede extraer oro desde el suelo y llevarlo hasta sus hojas

Los eucaliptos son capaces de crecer en cualquier ecosistema y pueden extraer partículas de oro del suelo. Foto: Horticulture

Los eucaliptos son capaces de crecer en cualquier ecosistema y pueden extraer partículas de oro del suelo. Foto: Horticulture

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El eucalipto, un árbol común en distintos ecosistemas, posee la capacidad de absorber partículas de oro del subsuelo mediante sus raíces para luego transportarlas hasta sus hojas. Este hallazgo se realizó por científicos de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) de Australia mediante el uso de la espectrometría, una técnica que analiza cómo la luz interactúa con los compuestos químicos, lo que permite identificar elementos presentes en las plantas.

Las raíces de esta especie pueden extenderse hasta 40 metros de profundidad para aprovechar los nutrientes en suelos secos. En zonas donde el mineral está presente, el árbol puede absorber estas diminutas partículas junto con el agua subterránea. Los investigadores detectaron que esas pequeñas concentraciones se acumulan en hojas, cortezas y ramas. Sin embargo, el metal no cumple ninguna función biológica para el árbol.

Los eucaliptos destacan por su capacidad para sobrevivir en diversos terrenos Foto: IStock

¿Cómo el eucalipto extrae el oro?

En el estudio publicado en Nature, se demostró que estas partículas de oro son microscópicas, con un diámetro de apenas unos pocos micrómetros, y se detectan gracias a tecnologías como la microscopía de rayos X. "Los eucaliptos actúan como bombas hidráulicas naturales, absorbiendo agua y minerales desde profundidades extremas", comentó el investigador principal, Dr. Melvyn Lintern.

Ubicación del recorrido de muestreo en el yacimiento de oro. Foto: Nature

“Ingenieros de minas nos habían comentado que, en algunos lugares, habían encontrado raíces de eucalipto que llegaban a 30 metros o más de profundidad en las minas”. Con esta observación en mente, y sabiendo que las plantas pueden absorber y transportar minerales del suelo y la roca circundante hasta sus hojas, a Lintern y sus colegas se les ocurrió una idea: ¿por qué no analizar las hojas de eucalipto para ver si podían indicar la presencia de depósitos de oro subterráneos?

Para ello, visitaron dos yacimientos australianos con depósitos de oro conocidos a gran profundidad (según revelaron las perforaciones exploratorias), cubiertos por gruesas capas de roca sobre las que crecían altos eucaliptos. Al analizar las hojas que crecían en los árboles o que habían caído de ellos en ambas zonas, encontraron trazas minúsculas de oro: hasta 80 partes por mil millones, en comparación con las dos partes por mil millones que hallaron en hojas que habían crecido a 200 metros del yacimiento subterráneo.

Una minería sostenible gracias al eucalipto

El uso de eucaliptos como indicadores naturales podría transformar la industria minera. Este método representa una alternativa más sostenible frente a técnicas tradicionales que suelen ser invasivas, costosas y perjudiciales para el medio ambiente.

Identificar depósitos de oro a través de árboles reduciría la necesidad de perforaciones extensivas en áreas sensibles y disminuiría el daño ambiental.