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Ciencia

Alcanza los 11.300 metros y se mantiene en el aire durante 7 horas: el ave que sobrepasa al Everest

Su adaptación a condiciones extremas de altura le permite volar sin batir las alas. Lamentablemente, enfrenta amenazas de extinción debido a la pérdida de su hábitat.

El buitre de Rüppell posee el récord de vuelo más alto registrado. Foto: Pexels / Denitsa Kireva
El buitre de Rüppell posee el récord de vuelo más alto registrado. Foto: Pexels / Denitsa Kireva
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El buitre leonado de Rüppell (Gyps rueppelli), originario del África subsahariana, posee el récord de vuelo más alto registrado en el reino animal, al alcanzar altitudes similares a las del monte Everest y a las rutas de aviación comercial. Esta especie también se distingue por su extraordinaria resistencia, que le permite planear hasta siete horas de forma continua.

En 1973, un ejemplar colisionó con un avión en Costa de Marfil, a 11.300 metros, una altura nunca antes registrada en aves. Cuando la aeronave aterrizó, hallaron sus restos tras una inspección del motor. La evidencia del impacto confirma el récord de altitud, que convierte al buitre en un caso singular para el estudio del vuelo de aves rapaces.

El buitre leonado es capaz de soportar largas jornadas de vuelo. Foto: Andalucia Bird Society

El buitre leonado es capaz de soportar largas jornadas de vuelo. Foto: Andalucia Bird Society

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¿Cómo es el buitre leonado africano?

El buitre leonado pertenece a la familia de las aves carroñeras y habita principalmente en países de África como Sudán, Etiopía, Tanzania y Kenia. Su cuerpo robusto puede medir hasta un metro de longitud y posee una envergadura de casi tres metros. Además, pesa entre 7 y 9 kilogramos.

El buitre puede medir hasta un metro de longitud y posee una envergadura de casi tres metros. Foto: Pexels

El buitre puede medir hasta un metro de longitud y posee una envergadura de casi tres metros. Foto: Pexels / Denitsa Kireva

Tiene un plumaje oscuro, entre marrón y gris; presenta una característica franja blanca en el cuello y zonas claras en el abdomen. Su cabeza carece casi por completo de plumas, lo que facilita su alimentación de cadáveres. A pesar de su aspecto imponente, suele ser silencioso, aunque se torna ruidoso en zonas de anidación o cuando comparte carroña.

El buitre puede alcanzar una vida de entre 40 y 50 años cuando se encuentra en condiciones ideales, como en cautiverio. En su hábitat natural, sin embargo, su esperanza de vida tiende a ser menor y se sitúa entre 30 y 40 años, debido a factores como los riesgos ambientales, la presencia de depredadores y la escasez de alimento.

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Adaptaciones a condiciones únicas

Esta especie evolucionó para resistir condiciones extremas de altitud. Un estudio publicado en Biological Chemistry reveló que el buitre de Rüppell modificó la estructura de su hemoglobina para optimizar la captación de oxígeno, lo que le permite volar más alto que cualquier otra ave y respirar con eficiencia a pesar de la baja presión parcial en la troposfera superior, donde los humanos normalmente se desmayarían.

El Gyps rueppelli se adapta a las corrientes térmicas y puede desplazarse largas distancias sin batir las alas, lo que le permite planear durante horas en busca de alimento. Esta estrategia de vuelo eficiente también reduce su gasto de energía y maximiza su capacidad de vigilar el cielo.

Lamentablemente, la especie está entre las aves en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y los envenenamientos masivos, muchas veces provocados por cazadores furtivos, que buscan evitar que los buitres delaten la presencia de animales muertos y, con ello, sus actividades ilegales.

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