El hallazgo que asombra a científicos: parque eólico en Portugal se convierte en refugio para 270 especies marinas

Un parque eólico marino frente a Portugal se convierte en refugio para pulpos, tiburones y más de 270 especies marinas. | Foto: Dall-E

Un parque eólico marino frente a Portugal se convierte en refugio para pulpos, tiburones y más de 270 especies marinas. | Foto: Dall-E

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Un parque eólico marino frente a la costa de Portugal se transformó inesperadamente en un refugio natural para pulpos, tiburones, rayas y más de 270 especies marinas. El fenómeno fue documentado tras ocho años de seguimiento científico en WindFloat Atlantic, una instalación flotante ubicada en el Atlántico que inicialmente se creó para producir energía renovable para miles de hogares.

La investigación sorprendió a biólogos y especialistas en ecosistemas marinos debido a la enorme biodiversidad detectada alrededor de las plataformas semisumergibles. Los científicos identificaron un ecosistema activo donde antes predominaban fondos arenosos con menor actividad biológica. El hallazgo reabre el debate sobre el impacto ambiental positivo que ciertos proyectos de energía eólica marina podrían generar cuando existen controles ecológicos adecuados.

¿Por qué el parque eólico de Portugal atrajo a pulpos, tiburones y cientos de especies marinas?

Las estructuras metálicas sumergidas del parque eólico actuaron como arrecifes artificiales capaces de albergar vida marina. Con el paso de los años, mejillones, percebes, anémonas y otros organismos comenzaron a adherirse a las plataformas, formando una cadena alimenticia que atrajo peces y depredadores de mayor tamaño. Los pulpos encontraron refugio en las cavidades de las bases flotantes y utilizaron esos espacios para esconderse y cazar.

Los investigadores detectaron además una mayor biomasa de peces y una presencia significativa de elasmobranquios, grupo que incluye tiburones y rayas, en comparación con áreas cercanas fuera del proyecto. También se registró un incremento de la actividad de delfines comunes durante la operación del parque. A ello se suma la aparición de 33 especies de aves y varias especies de murciélagos, lo que consolida un ecosistema mucho más diverso de lo previsto por los expertos.

¿Qué polémica existe sobre el impacto del parque eólico en la pesca y el medioambiente?

Aunque Ocean Winds sostiene que el parque eólico flotante genera beneficios ecológicos y no afectó negativamente las capturas pesqueras en Viana do Castelo, parte del sector pesquero rechaza esas conclusiones. Asociaciones locales denunciaron que algunas especies comerciales, como la merluza y el besugo, disminuyeron considerablemente cerca de la zona delimitada por los aerogeneradores.

Los pescadores aseguran que la prohibición de pesca dentro del área operativa les hizo perder caladeros tradicionales sin recibir compensaciones suficientes. Por ello, varios colectivos exigen estudios independientes que analicen los efectos reales a largo plazo. Aun así, investigadores vinculados a universidades portuguesas confirmaron que el fitoplancton y el zooplancton no mostraron impactos negativos, mientras la empresa responsable afirma que el proyecto evita más de 33.000 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono gracias a la generación de energía limpia.