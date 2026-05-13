HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Ciencia

El hallazgo que asombra a científicos: parque eólico en Portugal se convierte en refugio para 270 especies marinas

Pulpos, rayas, tiburones y delfines comunes encontraron refugio alrededor del parque eólico WindFloat Atlantic, un fenómeno que científicos atribuyen al efecto reserva y a la colonización biológica.

Un parque eólico marino frente a Portugal se convierte en refugio para pulpos, tiburones y más de 270 especies marinas.
Un parque eólico marino frente a Portugal se convierte en refugio para pulpos, tiburones y más de 270 especies marinas. | Foto: Dall-E
Escuchar
Resumen
Compartir

Un parque eólico marino frente a la costa de Portugal se transformó inesperadamente en un refugio natural para pulpos, tiburones, rayas y más de 270 especies marinas. El fenómeno fue documentado tras ocho años de seguimiento científico en WindFloat Atlantic, una instalación flotante ubicada en el Atlántico que inicialmente se creó para producir energía renovable para miles de hogares.

La investigación sorprendió a biólogos y especialistas en ecosistemas marinos debido a la enorme biodiversidad detectada alrededor de las plataformas semisumergibles. Los científicos identificaron un ecosistema activo donde antes predominaban fondos arenosos con menor actividad biológica. El hallazgo reabre el debate sobre el impacto ambiental positivo que ciertos proyectos de energía eólica marina podrían generar cuando existen controles ecológicos adecuados.

PUEDES VER: Científicos buscan voluntarios sanos dispuestos a vivir gratis en los Alpes durante un mes: alojamiento, comida y 400 euros

lr.pe

¿Por qué el parque eólico de Portugal atrajo a pulpos, tiburones y cientos de especies marinas?

Las estructuras metálicas sumergidas del parque eólico actuaron como arrecifes artificiales capaces de albergar vida marina. Con el paso de los años, mejillones, percebes, anémonas y otros organismos comenzaron a adherirse a las plataformas, formando una cadena alimenticia que atrajo peces y depredadores de mayor tamaño. Los pulpos encontraron refugio en las cavidades de las bases flotantes y utilizaron esos espacios para esconderse y cazar.

Los investigadores detectaron además una mayor biomasa de peces y una presencia significativa de elasmobranquios, grupo que incluye tiburones y rayas, en comparación con áreas cercanas fuera del proyecto. También se registró un incremento de la actividad de delfines comunes durante la operación del parque. A ello se suma la aparición de 33 especies de aves y varias especies de murciélagos, lo que consolida un ecosistema mucho más diverso de lo previsto por los expertos.

PUEDES VER: Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

lr.pe

¿Qué polémica existe sobre el impacto del parque eólico en la pesca y el medioambiente?

Aunque Ocean Winds sostiene que el parque eólico flotante genera beneficios ecológicos y no afectó negativamente las capturas pesqueras en Viana do Castelo, parte del sector pesquero rechaza esas conclusiones. Asociaciones locales denunciaron que algunas especies comerciales, como la merluza y el besugo, disminuyeron considerablemente cerca de la zona delimitada por los aerogeneradores.

Los pescadores aseguran que la prohibición de pesca dentro del área operativa les hizo perder caladeros tradicionales sin recibir compensaciones suficientes. Por ello, varios colectivos exigen estudios independientes que analicen los efectos reales a largo plazo. Aun así, investigadores vinculados a universidades portuguesas confirmaron que el fitoplancton y el zooplancton no mostraron impactos negativos, mientras la empresa responsable afirma que el proyecto evita más de 33.000 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono gracias a la generación de energía limpia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cambio histórico en salud femenina: renombran el síndrome de ovario poliquístico por generar errores médicos

Cambio histórico en salud femenina: renombran el síndrome de ovario poliquístico por generar errores médicos

LEER MÁS
Iván Meza Vélez, investigador: “El Morro Solar es más que un cerro para Lima”

Iván Meza Vélez, investigador: “El Morro Solar es más que un cerro para Lima”

LEER MÁS
Científicos revelan que una falla bajo el océano podría desatar un gran terremoto en Norteamérica en los próximos 50 años

Científicos revelan que una falla bajo el océano podría desatar un gran terremoto en Norteamérica en los próximos 50 años

LEER MÁS
Estudio científico revela cómo los preincas buscaban este animal amazónico para rituales funerarios hace 1.000 años: plumas eran clave

Estudio científico revela cómo los preincas buscaban este animal amazónico para rituales funerarios hace 1.000 años: plumas eran clave

LEER MÁS
¿Por qué tu bolsa de patatas está llena de aire? Los científicos revelan la verdad detrás del famoso mito de 'estafa comercial'

¿Por qué tu bolsa de patatas está llena de aire? Los científicos revelan la verdad detrás del famoso mito de 'estafa comercial'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos buscan voluntarios sanos dispuestos a vivir gratis en los Alpes durante un mes: alojamiento, comida y 400 euros

Científicos buscan voluntarios sanos dispuestos a vivir gratis en los Alpes durante un mes: alojamiento, comida y 400 euros

LEER MÁS
Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

LEER MÁS
Arqueólogos creyeron encontrar una pieza de maquinaria agrícola antigua, pero era en realidad una llanta de carruaje de la Edad de Hierro

Arqueólogos creyeron encontrar una pieza de maquinaria agrícola antigua, pero era en realidad una llanta de carruaje de la Edad de Hierro

LEER MÁS
El cometa interestelar 3I/ATLAS contiene agua extraña nunca antes vista en nuestro sistema solar de origen frío y lejano

El cometa interestelar 3I/ATLAS contiene agua extraña nunca antes vista en nuestro sistema solar de origen frío y lejano

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025