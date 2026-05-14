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Sociedad

Bono BAE: estas familias reciben un subsidio de S/500 mensuales por hasta 2 años, ¿cómo saber si eres beneficiario?

Los beneficiarios del Bono BAE pueden recibir el subsidio mensual por un máximo de dos años y retirar el dinero en el Banco de la Nación. Las listas de beneficiarios se publican en el portal del ministerio.

El Bono BAE se entrega a través del Banco de la Nación como parte de las medidas implementadas por el Estado peruano.
El Bono BAE se entrega a través del Banco de la Nación como parte de las medidas implementadas por el Estado peruano. | Foto: Difusión
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El Bono BAE forma parte de las medidas de apoyo activadas por el Estado peruano ante emergencias ocasionadas por fenómenos naturales como lluvias intensas, huaicos o terremotos. Este subsidio económico es administrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y se entrega en distintas regiones declaradas en emergencia.

Durante los últimos años, el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias fue otorgado en varias zonas del país afectadas por eventos climatológicos que provocaron daños en cientos de viviendas. El beneficio de los S/500 contempla una ayuda mensual destinada al alquiler temporal de un inmueble ubicado en una zona segura.

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¿Quiénes acceden al Bono BAE y cuáles son los requisitos para recibir el subsidio?

El Bono BAE está dirigido a las familias cuyas viviendas fueron declaradas colapsadas o inhabitables tras un fenómeno natural. Para acceder al subsidio, es necesario haber sido empadronado previamente por la municipalidad distrital correspondiente dentro de la zona afectada.

Además, el solicitante debe ser propietario de la vivienda afectada, ya que el beneficio no está destinado a inquilinos ni guardianes. Otro requisito es que ningún integrante del grupo familiar posea otra vivienda en la misma región. También se exige completar documentos como la solicitud de acceso, el contrato de arrendamiento y las declaraciones juradas relacionadas con la situación económica y habitacional.

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¿De cuánto es el Bono BAE y cómo consultar la lista de beneficiarios?

El subsidio otorgado mediante el Bono BAE consiste en un pago mensual de S/500 que puede entregarse por un periodo máximo de dos años. El dinero se cobra a través de las ventanillas del Banco de la Nación y tiene como finalidad permitir el alquiler de un inmueble con servicios básicos, ubicado en una zona segura.

Las listas oficiales de beneficiarios y convocatorias son publicadas por el Ministerio de Vivienda en su portal institucional y en las páginas web de las municipalidades distritales. Las personas interesadas también pueden solicitar información en los Centros de Atención al Ciudadano o comunicarse al teléfono (01) 2117930, anexos 2711, 2727 y 2714, de lunes a viernes entre las 9:00 a. m. y las 4:30 p. m.

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