HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga
Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     
Ciencia

Científicos descubrieron que un árbol selvático aprendió a controlar los rayos para ‘acabar con sus enemigos’

Esta habilidad natural también le permitiría aumentar en 14 veces la producción de semillas a lo largo de su vida.

Biólogos descubrieron en la selva tropical de Panamá un árbol que aprovecha los rayos. Foto: Evan Gora
Biólogos descubrieron en la selva tropical de Panamá un árbol que aprovecha los rayos. Foto: Evan Gora
Compartir

En la selva tropical de Panamá, investigadores observaron un comportamiento inusual en el árbol Dipteryx oleifera (también conocido como choibá, almendro o haba tonka). Esta especie es capaz de soportar el impacto de los rayos y utilizar las descargas eléctricas para eliminar la vegetación a su alrededor. Al deshacerse de las plantas, gana más luz, espacio y nutrientes, lo que favorece su permanencia en el ecosistema.

La investigación, publicada en New Phytologist, fue realizada por el Instituto Cary de Estudios de Ecosistemas en el bosque Monumento Natural Barro Colorado. Los investigadores analizaron cerca de 100 eventos de rayos gracias a sensores de campo eléctrico y cámaras de rastreo. El estudio concluye que esta especie convierte los impactos en una herramienta de dominación dentro del dosel forestal, donde la lucha entre plantas por sobrevivir es intensa.

El Dipteryx oleifera se ha convertido en una planta pararrayos en la selva tropical panameña. Foto: Smithsonian Tropical Research

El Dipteryx oleifera se ha convertido en una planta pararrayos en la selva tropical panameña. Foto: Smithsonian Tropical Research

PUEDES VER: Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

lr.pe

¿Cómo el árbol utiliza los rayos?

El Dipteryx oleifera, a diferencia de otros ejemplares del bosque tropical, ha desarrollado una alta conductividad interna, lo que le permite canalizar la descarga de un rayo sin sufrir casi ningún daño. Esta cualidad, comparable a un cable bien aislado, disipa la energía eléctrica rápidamente, evitando el sobrecalentamiento que destruye el tejido de otras especies.

El Dipteryx oleifera y su interacción con los rayos. Foto: New Pythologist

El Dipteryx oleifera y su interacción con los rayos. Foto: New Pythologist

El estudio reveló que, en promedio, cada descarga elimina más de dos toneladas de biomasa de árboles vecinos y destruye cerca del 80% de las lianas parásitas que cubren su copa. Esto le permite aumentar su tasa de producción de semillas hasta 14 veces.

'Comenzamos este trabajo hace 10 años y se hizo evidente que los rayos matan muchos árboles, en especial muchos árboles muy grandes', declaró a Live Science Evan Gora, autor principal del estudio y ecólogo forestal. 'Pero el Dipteryx oleifera no mostró ningún daño', añadió Gora.

PUEDES VER: Un volcán ha estado dormido durante 100.000 años, pero los científicos descubren que no estaba del todo tranquilo

lr.pe

La inmunidad del almendro

La especie puede alcanzar alturas de hasta 40 metros y vivir varios siglos. La primera característica la convierte en un blanco recurrente de los rayos en la selva. Se estima que un solo árbol recibe al menos cinco golpes después de alcanzar la madurez, y cada uno ayuda a eliminar las enredaderas y a sus competidores, al abrir la copa para que pueda prosperar.

El árbol puede incrementar su producción de semillas hasta catorce veces gracias a la influencia de los rayos. Foto: iNaturalist

El árbol puede incrementar su producción de semillas hasta catorce veces gracias a la influencia de los rayos. Foto: iNaturalist

Mediante estudios forestales de largo plazo, que incluyeron datos de más de 40 años de parcelas forestales en el Monumento Natural de Barro Colorado, los científicos encontraron que las plantas cercanas al almendro presentan una mayor mortalidad, mientras que este permanece casi intacto.

PUEDES VER: En busca del camino del cóndor andino peruano: investigadores marcan por primera vez a un polluelo en su nido

lr.pe

Los rayos en los bosques tropicales

El equipo de investigación desarrolló una red de sensores eléctricos, cámaras de alta precisión y drones para rastrear con exactitud más de 100 eventos de rayos en distintas zonas del bosque panameño. Estos datos, combinados con registros satelitales y mediciones en tierra, permitieron triangular los puntos de impacto y documentar el comportamiento posterior a la descarga de decenas de especies.

Los resultados muestran que los impactos en la selva son una de las principales causas de mortalidad de árboles grandes, lo que afecta la biodiversidad forestal y la dinámica del bosque. Sin embargo, ejemplares como Dipteryx oleifera no solo resisten estos fenómenos, sino que parecen aprovecharlos para aumentar su dominancia dentro del ecosistema.

Notas relacionadas
Científicos canadienses descubren un detergente natural y sencillo que elimina el pesticida de la fruta

Científicos canadienses descubren un detergente natural y sencillo que elimina el pesticida de la fruta

LEER MÁS
Unos robots 50 veces más pequeños que un cabello humano pueden detectar y neutralizar bacterias

Unos robots 50 veces más pequeños que un cabello humano pueden detectar y neutralizar bacterias

LEER MÁS
En busca del camino del cóndor andino peruano: investigadores marcan por primera vez a un polluelo en su nido

En busca del camino del cóndor andino peruano: investigadores marcan por primera vez a un polluelo en su nido

LEER MÁS
Arqueólogos descubren el mayor tesoro vikingo con 3.000 monedas de plata: “Los detectores no paraban de pitar”

Arqueólogos descubren el mayor tesoro vikingo con 3.000 monedas de plata: “Los detectores no paraban de pitar”

LEER MÁS
En busca del camino del cóndor andino peruano: investigadores marcan por primera vez a un polluelo en su nido

En busca del camino del cóndor andino peruano: investigadores marcan por primera vez a un polluelo en su nido

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para poder acceder a lagos subglaciales: usaron solo agua caliente

China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para poder acceder a lagos subglaciales: usaron solo agua caliente

LEER MÁS
En busca del camino del cóndor andino peruano: investigadores marcan por primera vez a un polluelo en su nido

En busca del camino del cóndor andino peruano: investigadores marcan por primera vez a un polluelo en su nido

LEER MÁS
China sorprende al mundo con una innovadora máquina que convierte agua de mar en agua dulce y energía limpia por menos de 1 dólar

China sorprende al mundo con una innovadora máquina que convierte agua de mar en agua dulce y energía limpia por menos de 1 dólar

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025