Científicos descubrieron que un árbol selvático aprendió a controlar los rayos para ‘acabar con sus enemigos’

En la selva tropical de Panamá, investigadores observaron un comportamiento inusual en el árbol Dipteryx oleifera (también conocido como choibá, almendro o haba tonka). Esta especie es capaz de soportar el impacto de los rayos y utilizar las descargas eléctricas para eliminar la vegetación a su alrededor. Al deshacerse de las plantas, gana más luz, espacio y nutrientes, lo que favorece su permanencia en el ecosistema.

La investigación, publicada en New Phytologist, fue realizada por el Instituto Cary de Estudios de Ecosistemas en el bosque Monumento Natural Barro Colorado. Los investigadores analizaron cerca de 100 eventos de rayos gracias a sensores de campo eléctrico y cámaras de rastreo. El estudio concluye que esta especie convierte los impactos en una herramienta de dominación dentro del dosel forestal, donde la lucha entre plantas por sobrevivir es intensa.

El Dipteryx oleifera se ha convertido en una planta pararrayos en la selva tropical panameña. Foto: Smithsonian Tropical Research

¿Cómo el árbol utiliza los rayos?

El Dipteryx oleifera, a diferencia de otros ejemplares del bosque tropical, ha desarrollado una alta conductividad interna, lo que le permite canalizar la descarga de un rayo sin sufrir casi ningún daño. Esta cualidad, comparable a un cable bien aislado, disipa la energía eléctrica rápidamente, evitando el sobrecalentamiento que destruye el tejido de otras especies.

El Dipteryx oleifera y su interacción con los rayos. Foto: New Pythologist

El estudio reveló que, en promedio, cada descarga elimina más de dos toneladas de biomasa de árboles vecinos y destruye cerca del 80% de las lianas parásitas que cubren su copa. Esto le permite aumentar su tasa de producción de semillas hasta 14 veces.

'Comenzamos este trabajo hace 10 años y se hizo evidente que los rayos matan muchos árboles, en especial muchos árboles muy grandes', declaró a Live Science Evan Gora, autor principal del estudio y ecólogo forestal. 'Pero el Dipteryx oleifera no mostró ningún daño', añadió Gora.

La inmunidad del almendro

La especie puede alcanzar alturas de hasta 40 metros y vivir varios siglos. La primera característica la convierte en un blanco recurrente de los rayos en la selva. Se estima que un solo árbol recibe al menos cinco golpes después de alcanzar la madurez, y cada uno ayuda a eliminar las enredaderas y a sus competidores, al abrir la copa para que pueda prosperar.

El árbol puede incrementar su producción de semillas hasta catorce veces gracias a la influencia de los rayos. Foto: iNaturalist

Mediante estudios forestales de largo plazo, que incluyeron datos de más de 40 años de parcelas forestales en el Monumento Natural de Barro Colorado, los científicos encontraron que las plantas cercanas al almendro presentan una mayor mortalidad, mientras que este permanece casi intacto.

Los rayos en los bosques tropicales

El equipo de investigación desarrolló una red de sensores eléctricos, cámaras de alta precisión y drones para rastrear con exactitud más de 100 eventos de rayos en distintas zonas del bosque panameño. Estos datos, combinados con registros satelitales y mediciones en tierra, permitieron triangular los puntos de impacto y documentar el comportamiento posterior a la descarga de decenas de especies.

Los resultados muestran que los impactos en la selva son una de las principales causas de mortalidad de árboles grandes, lo que afecta la biodiversidad forestal y la dinámica del bosque. Sin embargo, ejemplares como Dipteryx oleifera no solo resisten estos fenómenos, sino que parecen aprovecharlos para aumentar su dominancia dentro del ecosistema.

