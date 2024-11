Científicos descubren cómo se forma el oro en pocos días: el proceso es parecido a la leche cortada

Un misterio que había intrigado a la comunidad científica por décadas finalmente encuentra una respuesta. Investigadores de la Universidad McGill, en Canadá, descubrieron cómo ciertas vetas de oro conocidas como "de bonanza" pueden formarse en apenas días, desafiando la idea tradicional de que estos depósitos minerales requieren cientos de miles de años.

El estudio, liderado por el profesor Anthony Williams-Jones y el estudiante de doctorado Duncan McLeish, se centró en analizar muestras de la mina Brucejack, ubicada en Columbia Británica. La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, identificó un proceso natural sorprendente: la floculación de coloides de oro, un fenómeno comparable al de la leche al cortarse. Este hallazgo revoluciona la forma en que se entiende la formación de vetas de oro de bonanza y abre nuevas oportunidades para la minería y la exploración geológica.

¿Cómo se forma el oro en poco tiempo?

Las vetas de oro de bonanza son depósitos hiperenriquecidos donde la concentración de este metal precioso puede ser millones de veces mayor que en la corteza terrestre promedio. Estas formaciones, presentes en regiones como Ballarat en Australia, Serra Pelada en Brasil y Red Lake en Canadá, han desconcertado a los científicos durante más de un siglo debido a la aparente rapidez de su origen.

El hallazgo geológico revela que los depósitos de oro de bonanza pueden formarse en cuestión de días, no en millones de años. Foto: Duncan Mcleish

Tradicionalmente, se sabía que el oro se concentra a través de fluidos hidrotermales que fluyen por grietas en la corteza terrestre. Este proceso suele requerir grandes volúmenes de agua rica en minerales y millones de años para formar vetas visibles. Sin embargo, los depósitos de bonanza contradicen esta lógica al aparecer en períodos de tiempo extremadamente cortos, a veces incluso días. El reciente descubrimiento de McGill resuelve esta paradoja, proporcionando una explicación científica para un fenómeno que parecía imposible.

El proceso del oro similar a la leche cortada

El proceso clave detrás de estas formaciones rápidas radica en los coloides de oro, partículas diminutas que se suspenden en fluidos geotérmicos. "Observamos que estas nanopartículas cargadas se repelen entre sí en un fluido, similar a cómo las partículas de grasa en la leche cortada forman una película gelatinosa", explican los investigadores.

La floculación de coloides de oro podría cambiar las técnicas de exploración minera, permitiendo formar vetas ricas en oro en un tiempo récord. Foto: Difusión

Cuando estas cargas se neutralizan, las partículas floculan, es decir, se agrupan y precipitan rápidamente, rellenando grietas en las rocas. Este fenómeno explica cómo, en condiciones geológicas específicas, se generan vetas ultrarricas de oro en plazos reducidos. Además, este descubrimiento no solo aporta conocimiento científico, sino que también tiene aplicaciones prácticas para la minería, al facilitar estrategias más eficientes para identificar depósitos de bonanza.