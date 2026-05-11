La capacidad de la turbina china de producir 100 GWh anuales reduce la dependencia de combustibles fósiles y disminuye la huella de carbono. | Foto: Mingyang Smart Energy/mejorada con IA

La capacidad de la turbina china de producir 100 GWh anuales reduce la dependencia de combustibles fósiles y disminuye la huella de carbono. | Foto: Mingyang Smart Energy/mejorada con IA

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Pekín presentó oficialmente el aerogenerador eólico marino más potente del planeta, una turbina de 26 megavatios (MW) que marca un récord mundial. El equipo, diseñado por la entidad pública Dongfang Electric Corporation, tiene las aspas más grandes y la mayor capacidad de generación documentadas hasta la fecha. Este avance confirma el liderazgo del gigante asiático en el desarrollo de fuentes de energía alternativas en el mar.

El dispositivo tiene la capacidad de producir aproximadamente 100 millones de kilovatios-hora al año, volumen suficiente para abastecer de electricidad a miles de viviendas. Gracias a este avance, el país fortalece su matriz energética y eleva el estándar de eficiencia en el mercado internacional de sistemas ecológicos. La operación del sistema marca un precedente para la industria al optimizar el aprovechamiento del viento en mar abierto.

¿Qué características definen a este gigante eólico de 26 megavatios?

El reciente prototipo de aerogenerador marino tiene una estructura cuya altura alcanza los 185 metros, dimensión comparable con un rascacielos de 60 pisos. Su rotor abarca un diámetro superior a los 310 metros, lo que establece una amplia área de captación para recolectar ráfagas oceánicas con velocidades mayores a 8 m/s.

Las aspas de 153 metros están conectadas a un mecanismo de producción eléctrica que convierte la energía cinética del viento en electricidad para el consumo humano. Aunque el esquema operativo sigue la lógica convencional de rotación y activación de componentes internos, la magnitud del dispositivo no tiene precedentes. El movimiento de la hélice impulsa un alternador capaz de suministrar energía constante bajo una "escala sin precedentes" que redefine los límites de la ingeniería mecánica actual.

Especialistas del sector confirman que la arquitectura del sistema incorpora ajustes automatizados de dirección y velocidad para garantizar su eficacia ante climas cambiantes. Esta configuración facilita la incorporación del equipo en grandes parques offshore por su capacidad de adaptación. Los expertos afirman que el diseño "optimiza la eficiencia energética" mediante tecnología de punta.

¿De qué manera este sistema abastece de energía a los hogares?

Esta tecnología aprovecha corrientes eólicas óptimas de 10 m/s para generar 100 gigavatios-hora (GWh) al año, flujo eléctrico capaz de suministrar "energía suficiente para cubrir el consumo de decenas de miles de viviendas en una temporada". El impacto directo de esta turbina reduce la dependencia de hidrocarburos fósiles mediante un rendimiento estable que garantiza suministro constante para las comunidades beneficiadas.

Esta productividad reduce los gastos operativos y mitiga la huella ambiental al reemplazar métodos antiguos de combustión. De acuerdo con reportes especializados, cada equipo individual tiene el potencial para "evitar la quema de más de 80.000 toneladas de CO₂ anuales" frente al uso de carbón tradicional, lo que consolida una infraestructura limpia y eficiente.

¿Qué tecnología protege a la turbina frente a ciclones?

Este coloso de la ingeniería tiene una estructura robusta y componentes con alta tolerancia al desgaste que soportan huracanes superiores a los 200 km/h. Esta propiedad resulta crucial en áreas marítimas vulnerables a tempestades violentas, donde la integridad del equipo enfrenta desafíos constantes. Los especialistas afirman que “la aerodinámica de las palas y los sistemas de control incorporan algoritmos” capaces de calibrar la orientación y el ritmo de rotación bajo presiones intensas. Estas innovaciones disminuyen la tensión en el soporte y limitan las probabilidades de averías técnicas frente a fenómenos meteorológicos hostiles.

El mecanismo inteligente garantiza estabilidad mediante ajustes precisos que previenen daños por fatiga en los materiales. Gracias a esta configuración, la maquinaria mantiene su operatividad y seguridad incluso en las condiciones más erráticas del océano.

¿Cuáles son las turbinas más grandes del mundo?

A continuación, un listado con algunas de las unidades más potentes y de mayor tamaño actualmente en operación o planificación global:

Dongfang Electric 26 MW (China) : turbina eólica marina con un rotor de más de 310 m y centro de buje a 185 m, récord de capacidad instalada en una sola unidad.

: turbina eólica marina con un rotor de más de 310 m y centro de buje a 185 m, récord de capacidad instalada en una sola unidad. Mingyang MySE 18.X‑28X (China) : modelo diseñado para mar adentro con potencia de 18 a 20 MW y palas de hasta 130 m.

: modelo diseñado para mar adentro con potencia de 18 a 20 MW y palas de hasta 130 m. Vestas V236‑15.0 MW (Dinamarca) : aerogenerador marino de 15 MW y rotor de 236 m, instalado en Europa.

: aerogenerador marino de 15 MW y rotor de 236 m, instalado en Europa. Siemens Gamesa SG 14‑236 DD (Europa) : unidad de 14 a 15 MW, en fase precomercial en varios mares europeos.

: unidad de 14 a 15 MW, en fase precomercial en varios mares europeos. GE Haliade‑X 12/14 MW (Reino Unido/EE. UU.): turbina usada en parques norteamericanos y británicos, con rotor de 220 m.