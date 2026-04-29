El país de Sudamérica que genera toda su electricidad con energías renovables: no es Brasil ni Uruguay

Paraguay se destaca en Sudamérica al generar casi el 100% de su electricidad con energías renovables. | Foto: Turismo Iguazú

Paraguay se destaca en Sudamérica al generar casi el 100% de su electricidad con energías renovables. | Foto: Turismo Iguazú

Paraguay se posiciona como el país de Sudamérica que genera prácticamente toda su electricidad con energías renovables, alcanzando niveles cercanos al 100%. Este liderazgo en energía limpia lo convierte en un caso excepcional en la región, basado principalmente en su capacidad hidroeléctrica.

La matriz energética de esta nación se sostiene en grandes represas que garantizan una producción constante y sostenible. Además, el país no solo cubre su consumo interno, sino que exporta el excedente a naciones vecinas, consolidando su rol estratégico en el mercado energético regional.

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¿Cómo Paraguay logra generar el 100% de su electricidad con energías renovables?

El sistema eléctrico paraguayo depende casi por completo de la energía hidroeléctrica. La principal fuente es Itaipú, que aporta alrededor del 80% de la generación total.

A esta se suman Yacyretá, con cerca del 18%, y Acaray, que contribuye con el 2%. Esta combinación permite que más del 99% de la electricidad provenga de fuentes limpias.

¿Por qué Paraguay produce más energía de la que consume?

La capacidad instalada supera ampliamente la demanda interna, lo que genera un excedente energético significativo. Este volumen adicional se exporta principalmente a países como Brasil y Argentina, convirtiendo la electricidad en una fuente relevante de ingresos.

El equilibrio entre baja demanda y alta producción permite mantener un sistema eficiente, donde los recursos naturales son aprovechados al máximo sin comprometer el suministro local.

¿Qué impacto tiene este modelo en la región y el mundo?

El caso paraguayo demuestra que es posible sostener una matriz eléctrica casi completamente renovable a gran escala. Este modelo contribuye a reducir emisiones y ofrece una alternativa viable frente a la dependencia de combustibles fósiles.

Además, su capacidad exportadora fortalece la integración energética en Sudamérica, posicionándolo como un proveedor clave de energía limpia en la región.

¿Qué países han alcanzado la independencia energética con renovables?

La transición hacia energías limpias también se ha convertido en una estrategia de seguridad frente a la volatilidad global, especialmente en contextos como las tensiones en el Estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del petróleo mundial. En este escenario, además de Paraguay, destacan países como: