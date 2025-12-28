HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     
Ciencia

En un laboratorio bajo tierra: geólogos provocan terremotos reales para descubrir qué sucede antes que se activen

A través de un experimento con terremotos leves, los investigadores buscan predecir fallas peligrosas y comprender los factores desencadenantes.

Investigadores provocan pequeños terremotos bajo los Alpes. Los resultados ayudarán a comprender las fallas. Foto: Bedretto Underground Laboratory for Geosciences and Geoenergies
Investigadores provocan pequeños terremotos bajo los Alpes. Los resultados ayudarán a comprender las fallas. Foto: Bedretto Underground Laboratory for Geosciences and Geoenergies

Los geólogos trabajan en un experimento poco común bajo los Alpes. En la frontera entre Suiza e Italia se provocan terremotos reales, aunque de muy baja magnitud, para entender qué ocurre en una falla justo antes de que se rompa. El objetivo no es causar daño, sino observar con detalle procesos que, en condiciones naturales, solo pueden estudiarse después de un sismo.

La investigación forma parte del proyecto Fault Activation and Earthquake Rupture (FEAR) y busca responder una de las grandes preguntas de la sismología moderna: por qué algunas rupturas permanecen limitadas a pequeños segmentos de una falla, mientras otras se extienden por kilómetros y generan terremotos devastadores. “Las señales siempre se vuelven claras después del terremoto, no antes”, explicó a Live Science Domenico Giardini, profesor de sismología y geodinámica del ETH Zúrich.

Los científicos buscan comprender los factores desencadenantes de los terremotos y el comportamiento de las fallas. Foto: yasharu

Los científicos buscan comprender los factores desencadenantes de los terremotos y el comportamiento de las fallas. Foto: yasharu

PUEDES VER: Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

lr.pe

Aprovechando las fuerzas de los Alpes

Los Alpes constituyen un entorno natural ideal para este tipo de estudios. La cordillera concentra millones de años de actividad tectónica, con redes complejas de fallas que atraviesan la roca a profundidades de entre uno y dos kilómetros. El propio peso de las montañas ejerce una presión suficiente para fracturar el subsuelo, lo que genera pequeños sismos de forma periódica.

Los Alpes, que se extienden entre Suiza e Italia, son ideales para este estudio debido a sus profundas fallas. Foto: Iceebook

Los Alpes, que se extienden entre Suiza e Italia, son ideales para este estudio debido a sus profundas fallas. Foto: Iceebook

Los investigadores acceden a una de estas fallas a través de un túnel subterráneo construido para un antiguo proyecto ferroviario. Desde allí, el equipo instala instrumentos directamente sobre la zona activa, algo prácticamente imposible en la mayoría de regiones sísmicas del mundo. “Estos terremotos iban a ocurrir tarde o temprano en la historia de los Alpes; nosotros nos aseguramos de que sucedan la próxima semana”, señaló Giardini.

PUEDES VER: Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

lr.pe

¿Cómo es el proceso del experimento?

El método consiste en inyectar agua en la falla para reducir la fricción entre los bloques de roca y facilitar su deslizamiento. Este mecanismo es similar al que se observa en terremotos inducidos por la inyección de fluidos en zonas de extracción de petróleo y gas, como ha ocurrido en estados de Estados Unidos.

La diferencia clave reside en la instrumentación. El proyecto FEAR cuenta con una red muy densa de sismómetros y acelerómetros colocados directamente sobre la falla, lo que permite registrar con precisión cómo responde la roca a cada cambio de presión. Hasta ahora, el equipo ha provocado cientos de miles de microterremotos, con magnitudes cercanas a cero o incluso negativas, posibles debido a la escala logarítmica con la que se mide la energía sísmica.

En las siguientes fases del experimento, los científicos también inyectaron agua caliente para analizar el papel de la temperatura en la evolución de los sismos. Para marzo de 2026, planean inducir terremotos de hasta magnitud 1, todavía imperceptibles para la población, pero útiles para estudiar rupturas más complejas.

PUEDES VER: Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

lr.pe

Medir la tensión antes de que una falla se rompa

La meta final consiste en identificar qué parámetros físicos determinan el tamaño de un terremoto. Si los investigadores logran relacionar variables como la tensión acumulada en las rocas o la interacción entre fallas cercanas con la magnitud de un sismo, podrían evaluar mejor el peligro de una falla activa antes de que ocurra una ruptura mayor.

Giardini recordó el terremoto de febrero de 2023 en la frontera entre Turquía y Siria como ejemplo de este desafío. “Sabemos que esa falla continúa hacia el norte y el sur. Queremos entender si el próximo terremoto será de magnitud 7, 8 u 8,5”, afirmó. Los primeros resultados ya indican que la deformación en las rocas fuera de la falla desempeña un papel clave y que los sismos pueden propagarse de una falla a otra. “Lo que producimos bajo tierra se parece mucho a lo que sucede en la naturaleza”, concluyó.

Notas relacionadas
Las observaciones por satélite revelan que la península Ibérica ahora se mueve en el sentido de las agujas del reloj

Las observaciones por satélite revelan que la península Ibérica ahora se mueve en el sentido de las agujas del reloj

LEER MÁS
La Tierra tendrá 2 océanos nuevos: confirman que dos grietas desde África abrirán el paso a nuevos mares

La Tierra tendrá 2 océanos nuevos: confirman que dos grietas desde África abrirán el paso a nuevos mares

LEER MÁS
Desde lo más profundo del planeta: científicos revelan que las placas tectónicas guardan el secreto del origen de la vida en la Tierra

Desde lo más profundo del planeta: científicos revelan que las placas tectónicas guardan el secreto del origen de la vida en la Tierra

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

LEER MÁS
Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

LEER MÁS
Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Ciencia

Científicos reconstruyen el rostro de un Homo erectus de 1.5 millones de años que complica la compresión de la evolución humana

Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

China da un salto al transporte con levitación: acelera una tonelada de 0 a 700 km/h en menos de 2 segundos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025