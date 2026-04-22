HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     
EN VIVO

La preocupante situación de las Elecciones 2026 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Ciencia

Nadie puede sentirlo: geólogos revelan que España y Portugal se están desplazando lentamente

Aunque es imperceptible, el bloque ibérico conformado por estos dos países está girando en el sentido de las agujas del reloj, como un engranaje atrapado entre dos piezas móviles.

Los geólogos afirman que la presión tectónica está desplazando la Península Ibérica. Foto: Space Frontiers
Los geólogos afirman que la presión tectónica está desplazando la Península Ibérica. Foto: Space Frontiers

Aunque parezca firme, el suelo de España y Portugal no está completamente quieto. Investigaciones recientes muestran que la península ibérica se mueve de forma constante, pero tan despacio que nadie puede notarlo en su vida diaria. Este cambio solo se percibe con instrumentos científicos y tras largos periodos de tiempo.

El estudio, publicado en Gondwana Research, explica que este territorio no solo avanza, sino que también gira lentamente sobre sí mismo. Este comportamiento se debe al empuje continuo entre dos grandes placas tectónicas: la africana y la euroasiática. Este proceso ayuda a entender por qué algunos terremotos aparecen sin señales claras.

PUEDES VER: Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

lr.pe

Atrapado entre dos continentes

España y Portugal se encuentran sobre la placa euroasiática, una enorme capa de roca que se desplaza sobre el interior de la Tierra. Al mismo tiempo, la africana avanza hacia el norte. Ambas se acercan entre sí entre cuatro y seis milímetros por año.

El Estrecho de Gibraltar es un angosto canal natural que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo, separando Europa y África. Foto: Estación Espacial Internacional

El Estrecho de Gibraltar es un angosto canal natural que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo, separando Europa y África. Foto: Estación Espacial Internacional

En muchos lugares del mundo, este tipo de choque crea fallas visibles o zonas donde una placa se hunde bajo otra. Sin embargo, en el Mediterráneo occidental ocurre algo distinto. Los científicos han descubierto que no existe una sola fractura clara, sino una zona amplia donde la presión se reparte.

Debido a esta situación, la península ibérica no se mueve de forma recta junto al resto de Europa. En cambio, gira lentamente en sentido horario, como si fuera una pieza atrapada entre dos fuerzas que empujan desde distintos lados.

PUEDES VER: China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

lr.pe

El estrecho de Gibraltar, donde las cosas se complican

Una de las zonas más importantes en este proceso es el mar de Alborán, ubicado entre el sur de España y el norte de Marruecos. En esta región, las fuerzas no actúan de manera uniforme. Además del empuje directo desde el sur, existe un movimiento lateral que cambia el comportamiento del terreno.

Mapa geológico del Estrecho de Bering. Foto: Science Direct

Mapa geológico del Estrecho de Bering. Foto: Science Direct

Este proceso formó al Arco de Gibraltar, una cadena montañosa curva que une ambos continentes. La geología en esta zona resulta compleja, ya que las fuerzas se combinan de distintas maneras.

En el suroeste del estrecho, la presión actúa de forma más directa. Allí, la placa africana empuja como si fuera un pistón, lo que contribuye a que la península gire poco a poco. Los científicos han detectado este movimiento con equipos GPS y registros sísmicos que miden cambios muy pequeños cada año.

PUEDES VER: Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

lr.pe

¿Y los terremotos?

Este movimiento, aunque lento, tiene efectos importantes. España y Portugal registran sismos con cierta frecuencia, y muchos no coinciden con fallas visibles en la superficie.

Los geólogos señalan que existen zonas donde el suelo se deforma y libera energía, aunque las estructuras responsables no se vean. Esto ocurre porque gran parte de la actividad se encuentra bajo tierra.

Comprender que la península gira lentamente permite a los científicos identificar mejor dónde se acumula la tensión. A pesar de que no se pueden predecir los terremotos con exactitud, este conocimiento ayuda a reconocer áreas con mayor actividad sísmica.

Notas relacionadas
Científicos se sorprendieron tras un descubrimiento a 3.000 metros de profundidad: “un camino de ladrillos amarillos" en el fondo oceánico

Científicos se sorprendieron tras un descubrimiento a 3.000 metros de profundidad: “un camino de ladrillos amarillos" en el fondo oceánico

LEER MÁS
Como no pudieron quitarla, construyeron un supermercado a su alrededor: una roca gigante de la última era glacial

Como no pudieron quitarla, construyeron un supermercado a su alrededor: una roca gigante de la última era glacial

LEER MÁS
Un submarino descubrió estructuras desconocidas bajo la Antártida, pero perdió el contacto y desapareció

Un submarino descubrió estructuras desconocidas bajo la Antártida, pero perdió el contacto y desapareció

LEER MÁS
Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

LEER MÁS
Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

LEER MÁS
Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

LEER MÁS
China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

MTPE transferirá más de S/115 millones a 122 distritos para generar 5.979 empleos temporales a nivel nacional

¿Continuará el frío y la neblina en Lima? Esto dice Senamhi sobre el pronóstico para los próximos días

Acusado por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe es capturado en Argentina

Ciencia

Se acabó la era del papel higiénico: Japón posee una nueva alternativa más efectiva y ecológica

Arqueólogos egipcios descubren un monumento de piedra que muestra a un emperador romano como faraón en pleno ritual

La central hidroeléctrica de casi 8 km en Sudamérica que compite con China por liderar la energía mundial: posee un lago artificial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ministro de Defensa presenta su renuncia, pero Balcázar ya lo había invitado a dimitir del cargo tras compra de aviones

Roberto Sánchez rechaza elecciones complementarias: "Es un capricho de Renovación Popular"

Crisis en el Gobierno de Balcázar: ministro de Defensa y Canciller renuncian por polémica compra de aviones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025