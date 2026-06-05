Científicos sumergen un robot submarino y descubren criaturas misteriosas en la oscuridad del océano Atlántico

El resplandor de las luces del vehículo submarino en la superficie de las aguas del océano Atlántico Sur. Foto: Alex Ingle / Schmidt Ocean Institute

El resplandor de las luces del vehículo submarino en la superficie de las aguas del océano Atlántico Sur. Foto: Alex Ingle / Schmidt Ocean Institute

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Una expedición científica en el Atlántico Sur reveló un conjunto de criaturas que habita en uno de los ecosistemas marinos menos explorados del planeta. A bordo del buque de investigación Falkor, científicos del Schmidt Ocean Institute analizaron las aguas profundas frente a la costa de Brasil y documentaron 31 posibles especies nuevas.

La misión sumergió el vehículo operado a distancia SuBastian, equipado con avanzados sistemas de imagen desarrollados por el Monterey Bay Aquarium Research Institute. Gracias a esta tecnología, los expertos observaron a los animales sin necesidad de capturarlos y complementaron las observaciones con análisis genéticos para identificar organismos desconocidos.

Imagen de un sifonóforo —un invertebrado marino colonial emparentado con las medusas. Foto: Schmidt Ocean Institute

¿Qué criaturas descubrió la expedición en las profundidades del Atlántico?

Los hallazgos se concentraron en la denominada zona intermedia del océano, una vasta región situada entre las aguas iluminadas por el Sol y el fondo marino. Allí aparecieron diversas formas de vida poco conocidas, entre ellas medusas, ctenóforos, sifonóforos, larváceos con aspecto de renacuajo, un delicado gusano transparente y un anfípodo, un pequeño crustáceo adaptado a condiciones extremas.

La medusa Solmissus, o medusa plato, se alimenta de un ctenóforo, comúnmente conocido como ctenóforo. Foto: Schmidt Ocean Institute

'El hábitat más grande de la Tierra, la zona intermedia, está repleto de animales increíbles que apenas estamos empezando a comprender', afirmó la científica principal de la expedición, Karen Osborn, del Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian.

'Me sigue fascinando la fantástica variedad de soluciones que han desarrollado para sobrevivir en este entorno formidable, y eso me impulsa a seguir haciéndome preguntas sobre nuestro océano'.

El pulpo gigante que sorprendió a los científicos

Entre todos los registros obtenidos, uno de los más llamativos correspondió a una hembra de Haliphron atlanticus, un raro pulpo pelágico que pocas veces aparece vivo ante las cámaras. El ejemplar, cuyo manto medía entre 40 y 50 cm, se alimentaba de una medusa roja cuando el robot submarino captó las imágenes.

Un pulpo hembra (Haliphron atlanticus) consume una medusa a una profundidad de 800 m. Foto: Schmidt Ocean Institute

La especie puede alcanzar hasta 4 metros de longitud y un peso cercano a los 75 kilogramos. Gran parte de la información disponible sobre este animal procede de ejemplares hallados en redes de arrastre, por lo que esta observación directa ofreció una oportunidad excepcional para conocer mejor su comportamiento en el océano abierto.