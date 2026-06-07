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Ciencia

Arqueólogos submarinos descubrieron una estatua de 3.000 años bajo un lago: aún con huellas de dedos humanos recientes

Esta pieza, destacada por su estado de conservación, podría haberse utilizado en algún tipo de ritual.

Los arqueólogos italianos se sumergieron en el lago Bolsena. Foto: Soprintendencia Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale
Los arqueólogos italianos se sumergieron en el lago Bolsena. Foto: Soprintendencia Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale
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Una pequeña figura de arcilla recuperada del fondo del lago Bolsena, en Italia, ha permitido a los arqueólogos establecer un vínculo directo con una persona que vivió hace 3.000 años. La pieza, localizada en 2024 en el yacimiento sumergido de Gran Carro di Bolsena, conserva las marcas dactilares de quien la modeló entre los siglos X y IX a. C., durante la Edad del Hierro.

El hallazgo se produjo en el sector de Aiola, una zona arqueológica situada bajo las aguas de este lago volcánico. Según informó la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Italia, la estatuilla representa una figura femenina y presenta un estado inacabado. Aunque nunca llegó a completarse, el objeto ofrece información valiosa sobre las prácticas culturales y la vida cotidiana de las comunidades que habitaron la región hace aproximadamente 3.000 años.

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La figura de arcilla de 3.000 años que aún conserva las huellas de su creador

La estatuilla, de tamaño similar al de una palma de la mano, destaca por un detalle excepcional: las huellas de los dedos de su creador permanecen visibles en la superficie de la arcilla. Los especialistas señalaron que la pieza muestra evidencias claras del proceso de fabricación y que incluso conserva una impresión textil bajo la zona del pecho, un rasgo que podría aportar nuevas pistas sobre su elaboración.

La figurita de la Edad del Hierro descubierta en el Lago de Bolsena. Crédito: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

La figurita de la Edad del Hierro descubierta en el Lago de Bolsena. Foto: Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale

Los expertos compararon este descubrimiento con otros objetos hallados en contextos funerarios de la península itálica. Sin embargo, esta figura apareció en un entorno asociado a actividades domésticas, lo que abre varias hipótesis sobre su función original. Entre esas posibilidades, figuran un uso ritual dentro de la comunidad o, simplemente, un objeto descartado antes de completarse.

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Un antiguo asentamiento sumergido que aún guarda secretos bajo el lago Bolsena

Gran Carro di Bolsena constituye uno de los yacimientos subacuáticos más importantes de Italia. Los estudios indican que la zona ocupaba originalmente tierra firme, pero quedó cubierta por el agua tras cambios en el nivel del lago. El complejo presenta vestigios de la Edad del Bronce Medio y abundantes evidencias de ocupación durante la Edad del Hierro.

En el sector de Aiola, los investigadores identificaron restos de actividades ceremoniales, fogatas rituales, depósitos de alimentos en grandes recipientes cerámicos y objetos metálicos de prestigio. Estos elementos muestran que el lugar combinó espacios habitacionales y áreas de culto, una característica que convierte a este hallazgo en un elemento clave para comprender la historia oculta bajo las aguas del lago Bolsena.

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