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Ciencia

Un submarino descubrió estructuras desconocidas bajo la Antártida, pero perdió el contacto y desapareció

Una nave que exploraba las profundidades del continente helado detectó patrones desconocidos bajo un gran glaciar antes de extraviarse sin dejar rastro.

Un submarino cartografió una plataforma de hielo en la Antártida y reveló de extrañas estructuras. Foto: Depositphotos
Un submarino cartografió una plataforma de hielo en la Antártida y reveló de extrañas estructuras. Foto: Depositphotos

Un submarino no tripulado que exploraba las profundidades informó de extrañas formaciones cerca de los hielos de la Antártida Occidental. El vehículo recorrió cerca de 16 kilómetros bajo la plataforma Dotson, donde desapareció del radar después de realizar la cartografía de la zona.

La exploración, liderada por la profesora Anna Wåhlin, física oceanógrafa de la Universidad de Gotemburgo, permitió obtener mapas detallados de la base de la masa helada. Estos datos brindan más evidencia sobre el derretimiento que provocaría el aumento del nivel del mar.

Los submarinos Ran contribuyen a generar nuevos conocimientos sobre los glaciares en la Antártida. Foto: Anna Wåhlin/Universidad de Gotemburgo.

Los submarinos Ran contribuyen a generar nuevos conocimientos sobre los glaciares en la Antártida. Foto: Anna Wåhlin/Universidad de Gotemburgo.

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Una misión bajo el fondo antártico

El submarino llamado Ran operó de forma autónoma durante semanas, sin contacto en tiempo real debido a la imposibilidad de transmitir señales a través de capas de hielo de cientos de metros. En una campaña realizada en 2022, el vehículo permaneció 27 días en operaciones y logró internarse unos 18 kilómetros en una cavidad oculta bajo la plataforma.

El submarino utilizó un avanzado sistema de sonar multihaz para cartografiar la parte inferior del hielo. Foto: Anna Wåhlin/Science Advances

El submarino utilizó un avanzado sistema de sonar multihaz para cartografiar la parte inferior del hielo. Foto: Anna Wåhlin/Science Advances

El objetivo consistió en entender por qué el lado oriental de Dotson presenta un derretimiento más lento, mientras que el sector occidental pierde con mayor rapidez. Según el equipo científico, “el trabajo buscaba explicar el fuerte contraste entre el lado oriental, más grueso y estable, y el occidental, más delgado y vulnerable”.

Para ello, se utilizó sonar de alta precisión, con el que logró mapear más de 140 kilómetros cuadrados de la base helada, una zona completamente inaccesible hasta ahora.

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Objetos desconocidos para la ciencia

Los datos recopilados revelaron un paisaje oculto compuesto por terrazas, cavidades y depresiones con formas inusuales. Los investigadores identificaron plataformas escalonadas similares a escalones, junto con depresiones en forma de lágrima que alcanzan hasta 300 metros de longitud, además de canales y superficies erosionadas, así como zonas más lisas en áreas donde las corrientes son más intensas.

Ilustración de los procesos descritos en el artículo sobre la plataforma de hielo Dotson. Foto: Science Advances

Ilustración de los procesos descritos en el artículo sobre la plataforma de hielo Dotson. Foto: Science Advances

Estas estructuras no aparecen en imágenes satelitales, lo que explica por qué habían permanecido ocultas. También se identificó que el agua cálida del océano, conocida como Corriente Circumpolar Profunda, juega un papel clave. Este flujo transporta calor hacia la base del hielo y genera un desgaste irregular, concentrado especialmente en el lado occidental.

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Grietas que se ensanchan

“Ran también registró fracturas de espesor completo, muchas de ellas ensanchadas y suavizadas en su base por el derretimiento”, detalla la investigación publicada en Science Advances. En estos espacios estrechos, el agua circula con mayor velocidad, lo que incrementa la erosión y acelera la pérdida de hielo.

Otro de los hallazgos más relevantes fue la presencia de fracturas que atraviesan toda la plataforma. Estas grietas, algunas visibles desde la década de 1990, muestran señales de haber sido ampliadas desde su base por el contacto con agua más cálida.

Los científicos advierten que estos canales actúan como rutas que concentran calor en puntos específicos, un fenómeno que los modelos climáticos actuales no logran representar con precisión.

Desvanecimiento en las profundidades

Tras completar varias misiones exitosas, el submarino fue enviado nuevamente para ampliar los mapas obtenidos. Sin embargo, en esta última expedición, el equipo perdió el contacto de forma definitiva.

“Ver a Ran desaparecer en la oscuridad, ejecutando sus tareas durante más de 24 horas sin comunicación, resulta inquietante”, afirmó Anna Wåhlin. El vehículo no llegó al punto de recogida y los intentos por localizarlo no arrojaron resultados.

Las causas de su desaparición no se han confirmado. Los investigadores consideran posibles fallos técnicos o una colisión con estructuras de hielo, aunque no existen pruebas concluyentes.

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