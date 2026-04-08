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Ciencia

Como no pudieron quitarla, construyeron un supermercado a su alrededor: una roca gigante de la última era glacial

Con un peso aproximado de 6.000 toneladas, a la empresa no le quedó otra opción que aprender a convivir con la colosal piedra.

La roca glacial de 10.000 años se encuentra dentro del supermercado Selver en Estonia. Foto: Nordecon
La roca glacial de 10.000 años se encuentra dentro del supermercado Selver en Estonia. Foto: Nordecon

Una enorme formación rocosa de 22 metros de diámetro y casi 6 m de altura se alza en medio de los pasillos del supermercado Selver, en Estonia, donde se ha convertido en un punto de referencia para los clientes. Descubierta de forma accidental durante las excavaciones para los cimientos del centro comercial Viimsi en 2014, se estima que tiene unos 10.000 años de antigüedad y se remonta al final de la última era glacial.

En un inicio, la constructora Nordecon, encargada del proyecto, tenía intenciones de dinamitarla, pero los vecinos se opusieron a los planes. Más tarde se descubrió que se trataba de una roca errática que debía ser protegida.

La enorme roca se encuentra en medio del supermercado. Foto: Nordecon

La enorme roca se encuentra en medio del supermercado. Foto: Nordecon

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¿Cómo llegó la piedra hasta el supermercado?

Los bloques erráticos son rocas moldeadas por los glaciares, transportadas a lo largo de grandes distancias durante miles de años y depositadas tras su deshielo. Suelen presentar una composición distinta a otras formaciones del lugar, lo que ofrece valiosas pistas geológicas sobre la última era glacial.

“Es indignante destruir una roca tan valiosa”, exclamaron los habitantes de la localidad de Haabneeme cuando los trabajadores intentaron fragmentarla. Tras la intervención de geólogos que confirmaron su importancia, los responsables del proyecto se vieron obligados a modificar sus planes. Reubicar el centro comercial no era una opción viable, debido a la fuerte inversión ya realizada, por lo que finalmente se optó por construir alrededor.

Una convivencia obligatoria en el centro comercial

Cuando el supermercado Selver abrió sus puertas hace unos 10 años, la enorme roca desentonaba por completo con el ambiente. Sin embargo, con el paso del tiempo, los visitantes terminaron por acostumbrarse a su presencia, y el establecimiento ideó distintas formas de integrarla en el espacio, como utilizarla para exhibir obras de arte o incorporarla en la promoción de productos.


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