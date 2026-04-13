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Ciencia

Científicos se sorprendieron tras un descubrimiento a 3.000 metros de profundidad: “un camino de ladrillos amarillos" en el fondo oceánico

Mientras exploraban en lo profundo del Pacífico, un investigador exclamó con sorpresa por radio: “Es el camino hacia la Atlántida”.

Un "camino de baldosas amarillas" en las profundidades marinas filmado en el oceáno Pacífico. Foto: The Ocean Exploration Trust / EV Nautilus/ YouTube
Un "camino de baldosas amarillas" en las profundidades marinas filmado en el oceáno Pacífico. Foto: The Ocean Exploration Trust / EV Nautilus/ YouTube

Los científicos del programa Ocean Exploration Trust, a bordo del buque Nautilus, descubrieron una extraña formación volcánica en la dorsal submarina al norte de Hawái, una de las regiones menos exploradas del océano. El hallazgo, ubicado a más de 3.000 metros de profundidad, sorprendió a los expertos por la forma que poseía la estructura.

El momento, captado por cámaras de un vehículo submarino controlado, mostró lo que parecía un sendero. “Es el camino hacia la Atlántida”, se escucha decir a uno de los científicos, mientras otro responde con sorpresa: “¿El camino de ladrillos amarillos?”.

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La sorpresa en el fondo del océano

El descubrimiento subido en el canal de YouTube EVNautilis se produjo en la dorsal Liliʻuokalani, dentro del monumento marino Papahānaumokuākea, una vasta área de conservación que supera en tamaño a todos los parques nacionales de Estados Unidos juntos.

Los investigadores consideraron muy inusual el descubrimiento de un

Los investigadores consideraron muy inusual el descubrimiento de un "camino de baldosas amarillas". Foto: The Ocean Exploration Trust/ EV Nautilus/ YouTube

El equipo documentó la formación mientras analizaba un monte submarino conocido como Nootka. Allí encontraron lo que describieron como un lecho seco, con una área que recordaba a una corteza endurecida. “Parece casi como una costra horneada que podría desprenderse”, señalaron durante la transmisión en vivo de la expedición.

En un tramo específico, el terreno presentaba una serie de fracturas rectilíneas que generaban un patrón muy parecido al de ladrillos alineados. “Esto es extraño… ¿están bromeando? Es una locura”, comentó otro miembro del equipo al observar las imágenes en tiempo real.

La formación es un ejemplo de geología volcánica activa antigua. Foto: Foto: The Ocean Exploration Trust/ EV Nautilus/ YouTube

La formación es un ejemplo de geología volcánica activa antigua. Foto: Foto: The Ocean Exploration Trust/ EV Nautilus/ YouTube

Un estudio publicado en 2025 por instituciones como la Ocean Discovery League y la Scripps Institution of Oceanography estimó que los humanos han explorado visualmente entre el 0,0006 % y el 0,001 % del fondo oceánico profundo. Esto equivale a apenas 3.823 kilómetros cuadrados, una superficie menor que la de algunos territorios pequeños.

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¿Qué eran realmente los “ladrillos”?

Aunque la estructura pareciera una construcción artificial, los científicos aclararon que se trata de un fenómeno natural. La formación corresponde a un tipo de roca volcánica conocida como hialoclastita, que se origina durante erupciones de alta energía en ambientes submarinos.

Este material se fragmenta cuando la lava entra en contacto con el agua fría, lo que produce acumulaciones irregulares en el lecho marino. Con el tiempo, los cambios de temperatura generan tensiones internas que provocan fracturas en ángulos cercanos a los 90 grados.

Según los investigadores, “las fracturas únicas en ángulo recto están probablemente relacionadas con el estrés de calentamiento y enfriamiento tras múltiples erupciones en este margen endurecido”. Este proceso explica por qué la superficie adquiere una apariencia geométrica tan definida.

Aunque el resultado visual recuerda a un camino artificial, se trata de una ilusión geológica que evidencia la complejidad de los procesos volcánicos en el fondo oceánico.

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