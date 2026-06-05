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Ciencia

La ciencia advierte que debajo del hielo del Ártico se esconde una crisis silenciosa que alterará la vida marina y el equilibrio del planeta

Un estudio científico revela que los niveles de nitrato han disminuido en el océano Ártico, lo que amenaza la base de la cadena alimentaria marina.

La comunidad científica alerta sobre cambios silenciosos en el Ártico, afectando la química oceánica y los ecosistemas marinos del hemisferio norte.
La comunidad científica alerta sobre cambios silenciosos en el Ártico, afectando la química oceánica y los ecosistemas marinos del hemisferio norte. | Foto: Agencia SINC
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El Ártico vuelve a encender las alarmas de la comunidad científica, pero esta vez no por las inundaciones, las sequías o el derretimiento visible de los hielos. Investigadores han detectado una transformación mucho más silenciosa bajo la superficie del océano que podría alterar profundamente los ecosistemas marinos del hemisferio norte.

Según un estudio reciente basado en más de dos décadas de observaciones, la pérdida acelerada de hielo marino está modificando la química del océano Ártico. Los expertos advierten que estos cambios podrían afectar la cadena alimentaria marina, reducir la capacidad del océano para capturar dióxido de carbono y generar consecuencias que se extenderían más allá de la región polar.

El plancton es una comunidad de diminutos organismos acuáticos (animales, plantas, algas y bacterias) que flotan a la deriva en aguas dulces o saladas.

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La disminución de un nutriente esencial preocupa a los científicos

Los investigadores descubrieron que los niveles de nitrato, un nutriente indispensable para el crecimiento del plancton, han disminuido de forma constante en las aguas del Ártico. Este hallazgo resulta especialmente preocupante porque el plancton constituye la base de la cadena alimentaria marina y sostiene a numerosas especies de peces, aves y mamíferos marinos.

El estudio, desarrollado por científicos de la Universidad de Edimburgo, analizó más de 20 años de mediciones realizadas en el estrecho de Fram, uno de los principales corredores por los que las aguas del Ártico se conectan con el océano Atlántico. Los datos revelan que alrededor de 2009 comenzó un cambio significativo, coincidiendo con la aceleración de la pérdida de hielo marino en la región.

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El impacto podría extenderse al clima y a los ecosistemas del Atlántico Norte

La reducción del plancton no solo amenaza a la vida marina. Los expertos recuerdan que estos organismos microscópicos desempeñan un papel fundamental en la absorción de dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. Si su productividad disminuye, también podría reducirse la capacidad natural del océano para capturar carbono de la atmósfera.

Los científicos consideran que este proceso podría representar un punto de inflexión en el ecosistema ártico. Aunque todavía se investigan las consecuencias exactas, los hallazgos sugieren que los cambios observados podrían ser duraderos e incluso difíciles de revertir. Por ello, los investigadores continúan monitoreando la evolución de la química oceánica para comprender mejor cómo esta crisis silenciosa podría influir en la biodiversidad marina y en el equilibrio climático del planeta durante las próximas décadas.

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