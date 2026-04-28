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El único país de América Latina que tendría un crecimiento mayor en 2026 que en 2025, según Cepal, aunque no superaría ni el 2%

El repunte en esa nación latinoamericana se debe al aumento del consumo interno y la ratificación del T-MEC, que impulsará las exportaciones hacia EE.UU. y Canadá.

La Cepal ajustó sus pronósticos para América Latina y el Caribe hacia el cierre de 2026 y estima una expansión media del 2,2%.
La Cepal ajustó sus pronósticos para América Latina y el Caribe hacia el cierre de 2026 y estima una expansión media del 2,2%. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anticipa un escenario complejo en el que la región sufrirá una desaceleración generalizada, con una expansión promedio del 2,2%. Pese al entorno negativo, una nación sobresale como el único territorio con expectativas favorables, al proyectar un avance anual del 1,5%. Esa cifra supera el registro previo del 2025, aunque el organismo advierte que el dinamismo nacional todavía quedará por debajo del umbral proyectado.

El repunte financiero obedece a la recuperación del consumo interno y a la inyección de capital privado tras períodos de estancamiento. Asimismo, la ratificación del T-MEC potenciará los intercambios comerciales, con exportaciones robustas hacia Estados Unidos y Canadá. Al respecto, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la institución, también sugiere efectos positivos en el turismo.

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¿Qué país latinoamericano acelerará su economía hacia 2026 en comparación con 2025?

México destaca como la única nación con un pronóstico económico al alza para el 2026, tras el estancamiento previsto el año previo. Cepal estima un avance del 1,5%, una cifra superior al escaso 0,8% registrado anteriormente. Dicho repunte proviene del vigor de las exportaciones por el tratado comercial norteamericano, sumado a una estabilización del gasto doméstico y de la inversión fija.

La designación de este territorio como sede del Mundial de Fútbol impulsará sectores estratégicos como los servicios, el comercio y la hotelería internacional. "La mejora esperada en el consumo y la inversión están ayudando a contrarrestar las tendencias de desaceleración que afectan a la mayoría de los países de la región", dijo Salazar-Xirinachs. De este modo, factores externos compensan la debilidad financiera observada en otros mercados vecinos.

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¿Cómo evolucionará la economía regional, según las nuevas cifras?

La Cepal ajustó sus pronósticos para América Latina y el Caribe hacia el cierre del 2026 y estima una expansión media del 2,2%, cifra menor al 2,3% calculado previamente. Esa variación negativa surge por factores externos adversos, como el alza de las tensiones geopolíticas, las condiciones financieras restrictivas y una inflación global persistente.

En Sudamérica, la dinámica refleja una tendencia parecida, con un avance del 2,4%, dato que evidencia un retroceso frente al 2,9% registrado durante el ciclo previo. Dicha desaceleración afecta a la mayoría de las naciones del sur, que enfrentan retos económicos complejos. Por ejemplo, Argentina y Brasil presentarán ritmos más pausados, con tasas específicas de 3,3% y 2,0%, respectivamente, tras haber alcanzado niveles superiores el año anterior.

Respecto de otras zonas, América Central alcanzará un crecimiento del 2,2%, aunque este número podría elevarse al 3,9% si se excluyen los índices críticos de Cuba y Haití. Por otro lado, el Caribe anglófono, junto con las Antillas neerlandesas, muestra mayor vigor, con una proyección del 5,6%. Este impulso favorable responde principalmente al auge extraordinario de Guyana, nación que lidera la expansión productiva dentro de la cuenca caribeña.

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¿Qué naciones liderarán el dinamismo económico regional en 2026?

Cepal estima que Uruguay y Paraguay encabezarán la expansión financiera con un incremento del 4,5% cada uno. Dichos países aprovechan el auge de las exportaciones, los servicios y la agricultura para fortalecer su actividad interna frente al contexto global. Según el organismo, estos territorios demuestran una resiliencia notable pese a tener menores dimensiones que los gigantes del continente.

Proyecciones del PIB en América Latina y el Caribe, según nuevas actualizaciones. Foto: Cepal

Proyecciones del PIB en América Latina y el Caribe, según nuevas actualizaciones. Foto: Cepal

República Dominicana y Chile también superarán la barrera del 3%, con avances proyectados del 4% y 3,2%, respectivamente. Estas cifras revelan una dinámica interna favorable, aunque las tasas permanecen por debajo de los niveles históricos previos. El informe destaca que el entorno económico actual obliga a los países latinoamericanos a optimizar sus recursos para mantener resultados positivos.

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